Sulík priznal, že Matoviča nechápe: Urobiť plán v boji s koronakrízou nebolo ako písať diplomovku v Chorvátsku

BRATISLAVA - Na všetky koaličné rady nechodí, je to strata času, priznáva, že všetky platné opatrenia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku nepozná, odmieta, že by stretnutie saskárov v hoteli bolo vianočný večierok a slová premiéra Igora Matoviča v spore s ministrom školstva sú mimo jeho vnímanie. Richard Sulík sa snažil prezradiť v rozhovore pre Topky, čo sa deje v koalícii a prečo môžu mať ľudia pocit, že vládne chaos.

Cez víkend vyšiel prieskum agentúry Focus, že vyše 53 percent ľudí je za referendum o predčasných voľbách. Prekvapili vás takto vysoké percento?

Vždy nájdete nejakú časť obyvateľstva, ktorá si želá predčasné voľby. Sú to väčšinou tí, čo volili opozíciu. A stále tvrdím, že prieskumy netreba preceňovať. Najmä pokiaľ ide o prieskumy preferencií a platí to aj v tomto prípade.

Aká je dnes atmosféra v koalícií?

Pracovná.

V tejto chvíli, keď robíme rozhovor, ste mali byť na vláde....

Na vláde je len jeden bod. Ide o návrh zákona k núdzovému stavu. Zistil som si, v akom stave je - naše požiadavky boli zapracované. V tejto veci nás zastupuje Ondrej Dostál. Vláda bola zvolaná narýchlo a ja som mal iný, dopredu dohodnutý program.

Pri otváraní škôl Slováci vnímali spor premiéra s vašim ministrom školstva. Bolo to naozaj také dramatické?

Považujem za chybu, že školy nie sú otvorené. Ľudia chodia do práce bez testov, môžu chodiť bez testov do kostolov, kde sedia vedľa seba, tlačia sa v nákupných centrách, ale deti bez testov nemôžu chodiť do škôl. Nedáva to žiadnu logiku. Problém je v tom, že rôzne opatrenia, ktoré sú často výstrelom od pásu, nie sú vzájomne koherentné. Nie je vidieť jednu líniu. Nikto nedokáže rozumne vysvetliť, prečo v najmenej zamorených okresoch nemôžu byť otvorené reštaurácie, ale sú tam otvorené kostoly. A do toho vlaky zadarmo pre dôchodcov, ktorých by sme mali najviac chrániť a znižovať mobilitu.

Prečo premiér zrušil návrh ministra školstva, aby sa deti vrátili do škôl?

Neviem vám to povedať. Veľa vecí uniká môjmu chápaniu.

Kto je hlavou všetkých tých opatrení? Kto to vymýšľa a nesie za to zodpovednosť?

Sú tu rôzne orgány, ktoré majú rôzne kompetencie. O niečom rozhoduje hlavný hygienik. Ten sa riadi rozhodnutiami Ústredného krízového štábu, ktorého rozhodnutia ale nie sú záväzné. Potom je tu Pandemická komisia, vláda, minister zdravotníctva a minister školstva. Je to taký systém protiváh, čo samo o sebe nie je zlé, ale ak nemáte ucelený plán, navonok to vyzerá chaoticky. Napríklad pred dvomi týždňami sme predstavili Semafor zdravia, ktorý riešil aj tento problém.

Váš materiál bol však zhodený zo stola.

Áno. Ale to sa pýtajte premiéra, prečo tak urobil. Pracovalo na tom niekoľko významných expertov v tejto oblasti. Je to ucelený dokument, ktorý dáva aspoň nejaký návod.

Ste ministrom. Viete aké dnes platia opatrenia na Slovensku?

Viem, lebo sme v nedeľu testovali pendlerov, chceli sme byť nápomocní. Od pondelka musia mať test starý najviac dva týždne, ak chcú prejsť cez hranicu. Ale polícia vyhlásila, že to nebude kontrolovať. Aj toto považujem za nesprávne. Ľudia niečo započujú a nevedia, aký typ testu sa bude alebo nebude kontrolovať. Možno veľa ľudí si povie, že niečo iné sa bude kontrolovať. V tom vidím riziko a naozaj to funguje chaoticky.

Čo sa týka ostatných opatrení, viete, aké platia?

Určite vám neviem vymenovať všetky opatrenia, ktoré platia. Dôvod je aj ten, že sa príliš často menia. V Semafore zdravia, ktorý sme predstavili na popud premiéra...

To nebol popud, ale zadanie a úloha od premiéra.

A splnili sme ju.

Spravili, ale neskoro podľa slov premiéra.

Pripraviť takýto dokument nie je nechať si za dva dni napísať diplomovku v Chorvátsku. To naozaj chcelo viac práce, dodali sme to asi o týždeň. V riadnom rozsahu a prekonzultované. Mohlo sa to prijať. V tom dokumente nájdete aj kapitolu o tom, aká je veľmi dôležitá komunikácia. Keby bol dokument prijatý ako celok, vyzerá to inak a aj komunikácia je iná.

Prečo ste nehľadali podporu pre svoj dokument aj v iných stranách koalície?

Povedal som si svoj názor. Aj keď som vedel, že budem jediný a bude zle. Pravdu treba hovoriť.

A čo vianočné večierky? Tie môžu byť?

Neviem, ako je to dnes regulované. Ale doma si asi môžete urobiť skromný večierok každý so svojou rodinou.

Nemysleli sme doma. Narážame na stretnutie SaS pri Martine, ktoré bolo pred pár dňami.

Išlo o interné pracovné stretnutie s pevným programom. Mali sme to odkonzultované s hlavným a aj regionálnym hygienikom. Všetci účastníci a aj všetci zamestnanci hotela prešli testami. A nikto nebol pozitívny. Pre porovnanie, v nedeľu v Liberálnom dome bolo zo 705 pendlerov 9 pozitívnych.

Popíjal sa pri tom pracovnom stretnutí aj alkohol?

Cez deň sa určite žiadny alkohol nepopíjal. Potreboval som tam mať ľudí bdelých a čulých s maximálnou pozornosťou. A večer si možno niekto dal pohár vína. Nešlo určite o žiadny vianočný večierok, boli sme v práci.

Keď príde na Slovensko vakcína na korona vírus, dáte sa zaočkovať?

Áno. Dám sa. Prvá vakcína bude ruská, ale tá neobsahuje ten čip. Dám sa zaočkovať americkou, aby som bol dobre začipovaný. (Smiech)

Odporúčili by ste aj ostatným, aby sa dali zaočkovať?

Odporúčal by som to rizikovým skupinám obyvateľstva. Rovnako tým, ktorí majú obavu a aj ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť byť doma. Osobne odporúčam, ale som proti tomu, aby to bolo povinné. Musí to byť dobrovoľné, nie „dobrovoľné“. Chcem znova cestovať. Chcem späť svoju slobodu, preto sa nechám zaočkovať. A toto bola naozaj vážna odpoveď bez srandy o čipe.

Predseda parlamentu Boris Kollár a jeho návštevy v nemocnici najprv úkolujú zdravotný personál v nemocnici kvôli čajom a potom si Boris Kollár otvára lyžiarske stredisko. Mnohí sú z toho už nahnevaní a reakcia Borisa Kollára tiež stála za to: „Čo sa idete všetci posrať z toho papalášizmu.“ Je to v poriadku?

Úprimne som toto nezachytil.

A čo hovoríte na úkolovanie sestričiek a incident kvôli čajom?

Navonok to vyzerá veľmi nepekne. Bez ohľadu na to, čo sa tam stalo skutočne, mal by sa ospravedlniť.

On sa ospravedlnil, len to nevyznelo zrovna úprimne.

Tak potom je to dobré a netreba sa viac k tomu vracať. Je to za nami. Sú aj horšie veci na svete.

Naozaj? Aj napriek tomu, že bežný človek sa k chorému príbuznému nedostane? Nemali by ste ísť ako politici príkladom?

To sa spýtajte jeho. Ja som tam neležal a za mnou nechodili rodinní príslušníci a priateľky.

Stretli ste sa na koaličnej rade s Borisom Kollárom u neho doma už po prepustení z nemocnice. Je na stole možnosť, že príde k zmene predsedu parlamentu vzhľadom na jeho zdravotné problémy?

Nie. Jeho rekonvalescencia pokračuje dobre. Aj on sa cíti lepšie. Predpokladá, že koncom januára bude spať ako ryba.

Na koaličných radách je napätá atmosféra. Búcha sa po stole? Či sa len zvyšuje hlas?

Búchanie po stole som nezažil. To, že občas sa zvýši hlas a uletia emócie je bežný jav v každom živelnom orgáne, kde sa otvorene ľudia bavia k téme.

Komu najčastejšie uletia emócie?

K tomu sa nebudem vyjadrovať. To sú interné veci. Rovno by sme si tam potom mohli dať namontovať webkameru.

A to by možno nebolo od veci, aby ľudia videli, ako sa prijímajú rozhodnutia.

A keby ste tam boli, určite by ste to radšej zrušili.

Ste najpopulárnejším ministrom súčasnej vlády. Veronika Remišová tvrdí, že nechodíte na stretnutia, len vypisujete statusy na sociálnych sieťach.

Tie stretnutia sú tak často neefektívne, že v tom nevidím zmysel a je to pre mňa strata času. Naposledy som tam bol na hodinu, keď som predstavoval semafór zdravia. A potom ešte raz, keď som povedal, že nie je možné testy obstarať tak, ako si to predstavuje minister zdravotníctva a Igor Matovič. Keď treba, idem tam. Nebudem tam ale tráviť šesť alebo osem hodín. Príde mi to strašne neefektívne.

Parlament zvolil za generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Bude dobrým generálnym prokurátorom?

Áno. Na každom jednom kandidátovi nájdete nejaké otázniky. Kandidáti mali vo veľkej väčšine svoje plusy. Najväčšie plus u pána Žilinku je, že za 25 ročnú kariéru prokurátora nemal žiadne pofidérne rozhodnutie. A to je pre mňa veľmi dôležité.

Keby ste boli poslancom, hlasovali by ste tiež za neho?

Áno.

SaS má pripravovať nový zákon, podľa ktorého by Generálna prokuratúra mala patriť pod vládu. Novozvolený generálny prokurátor sa mal vraj vyjadriť, že ak toto prejde, nenechá sa do funkcie vymenovať prezidentkou.

Neviem na to reagovať a poviem aj prečo. Máme nejaký volebný program a ten je pre stranu záväzný. Príslušný teamleader danej oblasti pripravuje zákony vychádzajúce z programu. Musí to mať odobrené s príslušným ministrom. V tomto prípade s ministerkou Kolíkovou. A zrejme s tým potom pôjde na koaličnú radu. To je ten moment, kedy sa s tým ja prvýkrát konfrontujem. Dovtedy nemám dôvod sa o návrhy zaujímať a ani k tomu vyjadrovať.

Mali by ste pripravovať balík opatrení tzv. kilečko 2 pre podporu podnikateľov. Je pravda, že vám premiér odkázal, aby ste zabudli na to, že vám to prejde parlamentom?

Áno. Odkázal mi to, lebo sa mu zase nepáčilo, že som si dovolil mať iný názor. To nie je však podstatné a ani nás to neovplyvnilo. My na Kilečku 2 robíme ďalej. Tento týždeň ho chceme predstaviť. Po predstavení opatrení ideme vyjednávať s jednotlivými ministerstvami. A keď aj toto kolo budeme mať za sebou, tak s tým pôjdem na koaličnú radu.

Myslíte si, že vám to prejde s ohľadom na odkaz premiéra Matoviča? Nerobíte zbytočnú robotu?

V žiadnom prípade nerobíme zbytočnú robotu. Treba to urobiť, aby sme vedeli, že ako vieme zlepšiť podnikateľské prostredie a potom budeme číhať na správnu chvíľu, ako to presadiť. Urobené to však musíme mať.

Budete hľadať podporu naprieč politickým spektrom?

Budem hľadať podporu v prvom rade v koalícií. A potom pôjdeme aj do iných klubov návrh opatrení predstaviť. Patrí to k parlamentnej kultúre.

Čo by ste vzhľadom na prepad HDP odkázali Slovákom, čo nás čaká v budúcom roku?

Prepad bude okolo 7 percent. HDP bude na úrovni roku 2018. Pozrime sa na to triezvymi očami. Za 28 rokov, čo je Slovensko samostatná krajina budeme mať HDP, ktoré je tretie historicky najvyššie. Treba to brať v kontexte. To nie je prepad, že sa vrátime do 90 tych rokov. Stalo sa to v Grécku.

Niektoré oblasti sa však vrátia do obdobia 2008, keď začala hospodárska kríza.

Jasné, lebo sme zatvorili reštaurácie. Nemôžeme sa potom čudovať, že pri reštauráciách bude prepad HDP 60 percent. Globálne však bude pokles o 7 percent, čo znamená tretie alebo štvrté najlepšie HDP v histórií Slovenska. Nevidím v tom drámu a najmä očakávam, že budúci rok bude buď rast alebo veľmi mierny prepad. Bude to závisieť od opatrení, ktoré budeme robiť.

Takže aký budúci rok očakávate?

Z pohľadu korony bude podľa mňa lepší. Vakcína už bude na trhu. Prejaví sa aj to, že sa výrazne menej kradne v štáte. Táto vláda nemala zatiaľ za osem mesiacov žiadnu korupčnú kauzu. A to nie je maličkosť. Nehovorím, že sa zo dňa na deň prestalo kradnúť. Ľudia sú všelijakí. Ale vláda nemá žiadnu takúto kauzu a to uvidíte budúci rok na číslach.

Nebudú žiadne opatrenia ako znižovanie dôchodkov a zvyšovanie daní?

Zvyšovanie dane bolo pre SaS červenou čiarou.

Odišli by ste z koalície, keby takýto návrh prešiel?

Budeme to vetovať a nebudeme s tým súhlasiť. Rovnako máme snahu dostať do zákona o dlhovej brzde aj daňovú brzdu.

Sledujete zatýkania, ktoré v poslednom čase na Slovensku prebiehajú?

Viem všetko len z novín. Raz som dostal informáciu, že sa to najbližší víkend stane a nestalo sa nič.

Prekvapilo by vás, keby bol zadržaný nejaký člen bývalej vlády?

Nie. Neprekvapilo.

Postrehli ste škandál okolo maďarského europoslanca Fideszu, ktorý nahý bežal zo zakázanej gayparty a mal pri seba aj drogy? Mali tam byť aj iní konzervatívni politici z Česka či Poľska.

To sa občas stáva. Viem, že bol hlučným bojovníkom za tradičnú rodinu a potom sa stalo toto. Vidíte, došiel na psa mráz. U liberálov je to oveľa lepšie, lebo rešpektujeme slobodu každého jednotlivca. Pokiaľ nerobíte, čo je v rozpore so zákonom, robte si, čo chcete.

Sú aj medzi slovenskými politikmi podobní pokrytci?

Nájdu sa aj takí. Nečakajte, že vám ich tu budem menovať.

Váš bývalý kolega Ľubomír Galko je vymenovaný ministrom Naďom (OĽaNO) do významnej funkcie. Stretli ste sa od volieb s pánom Galkom? Resp. bavili ste sa s ministrom Naďom o jeho vymenovaní?

Nie. Som prekvapený, koľko novinárov sa ma na to pýtalo. Minister Naď je zodpovedný za svoj rezort a nech si menuje, koho uzná za vhodné. Veď aj Ľubo Galko sa musí niečím živiť.