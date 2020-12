ŠTS zamietol návrh obhajoby na prerušenie procesu s ruskými podnikateľmi

"Údajné podanie ústavnej sťažnosti nie je dôvodom, aby bolo prerušené konanie," zdôraznil predseda senátu. ŠTS skonštatoval, že obhajca mal dostatok času na podanie ústavnej sťažnosti.



Križiak predtým argumentoval tým, že podal sťažnosť na Ústavný súd SR voči podľa jeho názoru spornému dovolaciemu septembrovému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR.

ŠTS by mal podľa jeho procesného návrhu počkať do rozhodnutia o sťažnosti. Advokát je presvedčený, že pokiaľ by ÚS SR zrušil rozhodnutie NS SR, tak by pojednávanie v ŠTS v Pezinku bolo zbytočné. Križiak argumentoval, že podobný postup zvolil iný senát ŠTS v kauze tzv. piešťanskej vetvy piťovcov, kde sa čaká na rozhodnutie ÚS SR o sťažnosti voči verdiktu NS SR.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko zdôraznil, že nie sú zásadné argumenty, aby sa konanie nekonalo. Argumenty obhajcu, ktorý podal sťažnosť až v pondelok po troch mesiacoch od rozhodnutia NS SR, Špirko odmietol a navrhol návrh obhajcu neprijať.

Ako NS SR zdôraznil, podnikatelia boli oslobodení v júli 2015 a až v auguste bolo podmienečne zastavené stíhanie exriaditeľky Daňového úradu v Šamoríne Márie Z. V tejto úplatkárskej kauze bol odsúdený exriaditeľ Klvaňa.

Kauza Salmanovcov

NS SR pôvodne v novembri 2016 oslobodil podnikateľov v prípade podplácania Klvaňu. Podnikatelia si podľa obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry v apríli a máji 2010 zabezpečili neoprávnené vyplatenie nadmerných odpočtov DPH vo výške 443.000 eur. Za desaťpercentnú províziu mal vyplatenie zabezpečiť práve Klvaňa. Úplatok mal exriaditeľ prevziať osobne. Z titulu svojej funkcie mal zabezpečiť bezproblémové vyplatenie nadmerných odpočtov a zároveň včas poskytovať služobné informácie o dožiadaniach z iných daňových úradov a polície.

Klvaňu NS SR v decembri 2015 odsúdil na sedemročný trest odňatia slobody práve za úplatky od podnikateľov. NS SR uznal podnikateľov za vinných v inom prípade, a to z podplácania Márie Z. Podľa obžaloby podnikatelia Márii Z. sľúbili za vybavenie bezproblémového vrátenia DPH rovnako desať percent z uplatnených odpočtov. Sergeja Salmanova odsúdili v tomto prípade na sedem rokov a jeho syna Alexandra na šesťročný trest odňatia slobody. Oboch už podmienečne prepustili na slobodu.