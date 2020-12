Pozor na silný vietor vo viacerých častiach Slovenska! Niektoré domácnosti hlásia problémy s elektrinou

Do pondelkového rána vydal aj výstrahu druhého stupňa pred vetrom v okrese Levice. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

V spomínaných okresoch severného a stredného Slovenska sa na hrebeňoch Tatier miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 90 až 100 kilometrov za hodinu (km/h) alebo krátkodobo v nárazoch 135 až 160 km/h. Výstraha platí do pondelka 7. decembra do 10.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je aj na západe a juhozápade Slovenska, kde sa ojedinele miestami očakáva vietor s rýchlosťou do 55 km/h. Na Orave môže dosiahnuť vietor rýchlosť do 85 km/h. SHMÚ vydalo výstrahu do 12.00 h.

Meteorologické výstrahy na pondelok Zdroj: SHMÚ

Všetky diaľničné úseky sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Informuje o tom na svojej stránke Slovenská spáva ciest. Pozor si však treba dať na úseku Stakčín, okres Snina, a Ulič, kde je na ceste poľadovica. Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa na vozovke vyskytuje miestami kašovitý sneh s hrúbkou 1 centimeter. V lokalite Čertovica sa musia vodiči pripraviť na hmlu.

Problémy s elektrinou

Silný vietor sa podpísal aj pod problémy s elektrinou. "Žabokreky nad Nitrou, aktuálne nesvietia svetlá v dedine, niektoré domácnosti sú bez elektriny. Rovnako aj na Myjave, Trenčíne a blízkom okolí pociťujú obyvatelia silu vetra. Ostávajú bez elektriny a verejného osvetlenia," informoval Severe Weather Slovakia na sociálnej sieti.