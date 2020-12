SaS predstavil svoj plán obnovy: Podľa strany je dobrý, dôraz kladie na efektívnosť

Eugen Jurzyca a Richard Sulík pri predstavovaní plánu obnovy

BRATISLAVA - Koaličná strana SaS v piatok predstavila svoju verziu Plánu obnovy a odolnosti SR. Kladie dôraz na efektívnosť, a to vo všetkých oblastiach. Uviedli to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík a europoslanec Eugen Jurzyca (SaS). Ako príklad spomenul Jurzyca opatrenie z oblasti zelenej ekonomiky, pri ktorom by európske peniaze mal dostať ten, kto eliminuje jednu tonu oxidu uhličitého (CO2) z ovzdušia najlacnejšie. V pláne SaS nechýba ani Sulíkov odvodový bonus.