Matovič nečakane zvolal MIMORIADNU vládu! Otváranie škôl pred Vianocami? Gröhlingov plán je opäť v hre

"Teším sa, že ako vláda sa naspäť vraciame k pôvodnému návrhu, ktorý sme vypracovali. Každé jedno zlepšenie, ktoré príde v nasledujúcich minútach, pomôže, aby sme sa dopracovali ku konečnému návrhu, ako otvárať školy," skonštatoval minister. Priznal, že sa dostávajú pod časový stres, ale podľa neho to nevadí. "Aspoň pri školách, ktoré sa budú chcieť dobrovoľne zapojiť do otvárania, vychytáme technické náležitosti i problémy a od januára budeme vedieť, ako budeme vedieť otvoriť školy celoplošne," spresnil Gröhling. Myslí si, že je dôležité rozhodnúť na tému otvárania škôl kolektívne ako vláda, aby všetci jej členovia stáli za jednotným rozhodnutím. To má podľa ministra vychádzať na základe odporúčania epidemiológov i ďalších odborníkov, s ktorými sú v kontakte. Gröhling deklaruje, že sa s premiérom Matovičom určite nejakým spôsobom dohodnú.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) pred rokovaním vlády spresnil, že majú rokovať o tom, či, v akom rozsahu a ktoré školy sa otvoria do Vianoc. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) považuje za dôležité pre vzdelanie a socializáciu detí, aby sa vrátili do škôl. "Je to pre nás veľká priorita. Deti musia mať prednosť pred akýmikoľvek opatreniami v rámci uvoľňovania," skonštatovala.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Oceňuje, že premiér sa zaujíma o túto tému, podotýka však, že to musí byť priorita celej vlády a fungovať musí úzka koordinácia medzi ministerstvom školstva a ministerstvom zdravotníctva. "Deti nemôžu byť rukojemníkmi politických hádok. Chceme, aby sa postupne otvorili všetky školy, od 2. stupňa základných škôl cez maturitné ročníky," uviedla Remišová. Verí, že Gröhling a Matovič sa v piatok dohodnú. Bez súčinnosti ministra školstva sa podľa vicepremiérky téma otvárania škôl riešiť nemôže.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér Matovič oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.