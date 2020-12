Poslanci pokračujú v diskusii o ústavných zmenách

Poslanec OĽANO Martin Čepček v úvode vystúpil s tým, že nie je presvedčený o kvalite zákona, poukázal na vyjadrenia niektorých organizácií i prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Kvality novely ústavy sa obáva aj pre mnoho pozmeňujúcich návrhov. Hovorí o dôležitosti zmien v ústave. Vyzval poslancov a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby sa so schválením neponáhľali. Ondrej Dostál (SaS) reagoval tým, že ho názor Čepčeka prekvapil. Myslí si, že mal čas pripomienky vyjadriť už skôr. "Obsah drvivej väčšiny tohto návrhu, na ktorý nadväzuje aj nasledujúci bod rokovania, bol dlhodobo diskutovaný," povedal Dostál s tým, že aj drvivá väčšina pozmeňujúcich návrhov bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Dodal, že zmeny prekonzultovali i v koalícii.

Kolíková rovnako hovorí, že poslanci a kluby mali možnosť sa k návrhu vyjadriť už na začiatku leta a mrzí ju, že to Čepček nevyužil. "Samotný obsah ústavnej novely vyplýva z programového vyhlásenia vlády," poznamenala s tým, že od marca bolo jasné, na čom bude ministerstvo spravodlivosti pracovať. Vysvetlila tiež, že spoločenská diskusia k novele bola, o viacerých pripomienkach rôznych stavovských organizácii diskutovali. Rovnako podľa vlastných slov diskutovala aj s prezidentkou a viaceré návrhy si vysvetlili. Marek Šefčík (OĽANO) tvrdí, že ministerka dala poslancom dostatok času na diskusiu. Ján Krošlák (OĽANO) sa ministerke poďakoval za prípravu novely a hovorí, že o nej diskutoval aj ich klub.

Otázne je podľa neho, ako dlho ešte bude Čepček koaličným poslancom. Kritizoval jeho postup pri viacerých hlasovaniach. Reforma justície hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu (ÚS) i Súdnej rady. Súčasťou sú aj návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Zrušiť by sa mohla aj rozhodovacia imunita sudcov. Novelou ústavy by sa mala upraviť napríklad aj kompetencia ÚS posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou samotnou. O ústavných zmenách i reforme justície by mali poslanci NR SR na aktuálnej schôdzi aj definitívne rozhodnúť. Okrem ďalších dvoch návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti čaká zákonodarcov na aktuálnej schôdzi aj pokračovanie v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu.