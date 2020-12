Šeliga pár hodín pred voľbou prokurátora šokuje: O žiadnej dohode stále nevie, je pripravený zdržať sa!

Šeliga prezradil, že ešte stále nevie o žiadnej dohode na konkrétnom mene z kandidátov.

BRATISLAVA - Už dnes večer by mohlo byť známe meno nového generálneho prokurátora, ktorého by po sériách verejných vypočúvaní siedmich kandidátov dnes mal voliť parlament. Do voľby zostáva doslova pár hodín, no napriek tomu podpredseda parlamentu a člen vládnej koalície zo Za ľudí Juraj Šeliga prezradil, že ešte o žiadnej zhodne na konkrétnom mene nevie.