ONLINE Parlament predsa len volí generálneho prokurátora! Chaos pred hlasovaním a pochybnosti o dohode

Už dnes večer by mohlo byť známe meno nového generálneho prokurátora, ktorého by po sériách verejných vypočúvaní siedmich kandidátov dnes mal voliť parlament. K voľbe sa napokon po dlhých opletačkách pristúpilo dnes večer, no napriek tomu podpredseda parlamentu a člen vládnej koalície zo Za ľudí Juraj Šeliga ešte na obed prezradil, že o žiadnej zhode na konkrétnom mene nevie.

NAŽIVO Parlament rozhoduje o novom generálnom prokurátorovi:

ONLINE

17:40 Grendel ukončil hlasovanie , keďže už hlasovali všetci členovia parlamentu. Overovatelia začnú počítať hlasy. "Do oznámenia výsledkov vyhlasujem prestávku," dodal Grendel.

17:39 "V krátkom čase bude voľba ukončená a začnú sa počítať hlasy," vyhlásil podpredseda Grendel.

17:36 Zvolený kandidát na generálneho prokurátora by mal mať v konečnom výsledku minimálne 76 hlasov. Generálnym prokurátorom sa stane kandidát, ktorý túto hranicu prekroči a zároveň bude mať najviac hlasov.

17:14 Voľba je verejná, poslanci volia hlasovacími lístkami. Výsledky ohlásia v pléne po zrátaní hlasov. Na zvolenie kandidáta je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

17:10 Odstúpený kandidát Ján Hrivnák už nie je na hlasovacom lístku. Stana SaS sa podľa Richarda Sulíka dohodla na kandidátovi Marošovi Žilinkovi. Dodal, že niektorí poslanci z klubu SaS, napríklad Alojz Baránik alebo Ondrej Dostál, budú pravdepodobne hlasovať inak. Sulík to zdôvodnil aj tým, že v rámci tzv. indikatívneho hlasovania vyšiel najlepšie Žilinka.

17:06 Pár minút pred hlasovaním stále nebolo isté, či parlament prikročí k hlasovaniu o kandidátoch na generálneho prokurátora. Brzdili to aj správy o údajne stále chýbajúcej dohode vládnej koalície. Napokon sa tak ale na poslednú chvíľu deje. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel vyhlásil voľbu. Tá sa začala v týchto minútach.

"Priznám sa, že držím sa toho, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," prezradil vo vysielaní rádia Expres v relácii Braňa Závodského podpredseda Juraj Šeliga. "Ani zďaleka nie je dohodnuté všetko. Stále sú tu otázky, ktoré si ja vo vzťahu s niektorými kandidátmi potrebujem vyjasniť. Budeme mať klub. Myslím si, že koalícia má ísť do voľby, až keď bude dohodnutá," prekvapil dnešným vyjadrením na poludnie Šeliga.

Voliť by sa malo o piatej, Šeliga je pripravený nehlasovať

Ešte vážnejšie znejú jeho slová v prípade, ak žiadna dohoda do večera nebude. Šeliga totiž doteraz neeviduje žiadnu vládnu dohodu na jednom kandidátovi. "Verím, že ešte budeme rokovať. Ja som úplne pripravený dnes nevoliť. Je to totiž dôležitá funkcia na sedem rokov. Tá dohoda musí byť pevná a jasná. Ak bude treba počkať ešte týždeň, počkajme ešte týždeň," povedal Šeliga.

Prišli o favorita

Strana Za ľudí pritom prezentovala aj trio kandidátov, ktorých chcú podporiť. Išlo o Jána Šantu, Jána Hrivnáka a Tomáša Honza. Sám Hrivnák ale včera kandidáturu vzdal. Urobil tak hlavne preto, aby voľbu poslancom uľahčil a "nechce zažiť ďalší rok 2010", kedy nastali komplikácie.

Bez Hrivnáka sa o post šéfa prokurátorov uchádza zvyšných šesť kandidátov. Sú nimi prokurátor GP Jozef Čentéš, prokurátori ÚŠP Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR eviduje, že sa Ján Hrivnák vzdal kandidatúry na post generálneho prokurátora. Potvrdil to šéf výboru Milan Vetrák (OĽANO). Výbor nemá informácie o tom, že by sa kandidatúry vzdal aj niekto ďalší.

Tajné hlasovanie a dvaja možní favoriti

Sám premiér Igor Matovič pritom včera hovoril o tom, že koalícia sa priblížila k dohode na kandidátovi na generálneho prokurátora. Mená favoritov neuviedol, pripustil, že môže uspieť aj iný kandidát ako ten, ktorý najlepšie obstál v utorkovom (1. 12.) koaličnom indikatívnom hlasovaní.

"Generálny prokurátor by nemal byť koaličný, mal by to byť prokurátor, ktorý neuhne a v ťažkých situáciách bude chrániť právo a spravodlivosť," doplnil Matovič s tým, že v hre sú dvaja kandidáti a treba si z nich vybrať. Včera pritom vyšli na verejnosť aj výsledky tajného hlasovania vládnych poslancov, z ktorých vyplynulo, že favoritom na tento post by mohol byť Maroš Žilinka.

Po výsledku tohto hlasovania bol na vrchole podpory vládnej koalície Maroš Žilinka, ktorý je prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry. Na druhom mieste skončil sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Poslanci mali kandidátom priradiť body od 6 do 0. Ďalšie poradie kandidátov nebolo zverejnené.