Prezidentka kritizuje rozhodnutie krízového štábu: Vláda mala nájsť riešenie pre deti!

BRATISLAVA - Teraz nie je čas na politické spory, deti sa potrebujú vrátiť do škôl. Napriek obrovskej snahe rodičov a učiteľov dištančné vzdelávanie nie je plnohodnotná alternatíva vyučovacieho procesu. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom profile na sociálnej sieti.

"Žiaľ, pred našimi očami sa odohráva to, že časť jednej generácie detí a mladých ľudí si nedobrovoľne tvorí vzdelanostný dlh, ktorý ich bude sprevádzať možno po celý život," uviedla prezidentka. Zároveň tvrdí, že na každom dni v škole záleží, lebo každý jeden deň bez školy neznamená len vzdelanostnú rezervu, ale aj absenciu sociálnych kontaktov a podnetov potrebných na správny psychický vývoj. "Potrebujeme preto s najväčším úsilím hľadať spôsob, ako vrátiť deti do škôl čo najskôr tak, aby zároveň nedošlo k zhoršeniu epidemickej situácie," doplnila prezidentka.

Hlava štátu tvrdí, že pre verejnosť nie je podstatné, čí plán krízový štáb či vláda podporí, ale to, aby zodpovedné orgány štátu boli akcieschopné a prinášali riešenia akútnych problémov. "Ak majú žiaci zostať ďalšie týždne doma len preto, že vláda nenašla spoločné riešenie dôležitého problému, nie je to dobrá správa," dodala.

Školy sa v pondelok 7. decembra neotvoria. Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra.