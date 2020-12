KORONAVÍRUS Ranné rokovanie vlády sa pomaly končí: Schválili obrovský balík na oddlženie nemocníc!

Aktualizované 10:08

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že spolu s Ministerstvom financií SR vytvorilo finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam. Proces má byť transparentný, efektívny a postavený na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých.

Zdroj: Topky/Maarty

V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi. To isté platí aj v prípade, že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí.

Predpokladom zapojenia veriteľa do procesu oddlžovania bude vzdanie sa všetkého príslušenstva k pohľadávkam, najmä úrokov z omeškania, rôznych zmluvných pokút, sankcií či poplatkov, ktoré ako dôsledok omeškania so splatením istiny pohľadávky vznikli a diskont z istiny vo výške podľa zvolenej formy oddlžovania. Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (MZ) predstavovali ku koncu minulého roka záväzky 541,80 milióna eur.

Aktualizované 9:44

Na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur . Ich finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív schválila v stredu vláda. Návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) musí ešte odobriť parlament. Možnosť zapojiť sa majú dostať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

„Cieľom návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu. Sprievodným podporným opatrením má byť uvoľnenie zdrojov na oddlženie nemocníc,“ píše sa v návrhu.

Aktualizované 9:13

Občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí si na Slovensku uplatnili alebo uplatnia právo na voľný pohyb pred 1. januárom 2021 a sú zaregistrovaní na pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície, prizná Slovensko v ďalšom období právo na pobyt priamo zo zákona bez potreby ďalšieho rozhodovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý v stredu schválila vláda.

Aktualizované 9:12

Mestá a obce budú dostávať od nového roka na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v „bežných“ materských školách (MŠ) prostriedky podľa samostatného, zvýšeného koeficientu. Novela nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú v stredu kabinet schválil, reaguje na to, že v prípade výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP je finančne náročnejšie.

Aktualizované 8:36

Minister dopravy tvrdí, že v prípade zimných stredísk bol pre Doležala niekedy na začiatku novembra. "Zimné strediská veľkú časť svojich nákladov vynakládajú najmä na začiatku sezóny, na zasnežovanie," tvrdí Doležal.

Aktualizované 8:34

Minister práce Krajniak tvrdí, že sám má skúsenosť s nelegálnym sledovaním. Komentoval tak včerajšie zadržanie Jaroslava Haščáka. "Je preto pre mňa zadosťučinením, že ľudia, ktorí patrili k okruhu tých, ktorí si tieto aktivity mohli objednať, postupne končia tam, kde sa patrí," dodal Krajniak.

Aktualizované 8:26

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že vianočný lockdown príde prirodzene a podarí sa upokojiť situáciu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. Zároveň poukázal na to, že situácia s novým koronavírusom na Slovensku je mierne negatívna, ale "nie je tragická". Okrem iného sa vyjadril aj ku včerajšiemu zadržaniu Jaroslava Haščáka.

"Je to plne v rukách polície. To, akým spôsobom skončí toto alebo ktorékoľvek vyšetrenie, je samozrejme otvorené," povedal minister obrany. Rozumie tiež tomu, že opozícia je nervózna. Prácu polície komentovať nechcel.

Počas vianočných sviatkov budú ľudia podľa Naďa viac doma. Pripustil však, že sa medzi sebou budú aj navštevovať, ale nebude to až taká veľká mobilita. "Dovtedy musí vláda, špeciálne minister školstva, nájsť riešenie, aby to prešlo cez odborníkov, aby sme deti dostali od januára do škôl," poznamenal minister obrany. Zároveň doplnil, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa robí, je veľmi náročné. "Nájsť konsenzus medzi ľuďmi, ktorí majú k tomu čo povedať, je veľmi ťažké," uzavrel Naď.

Na stole podmienky v obchodoch a Eximbanka

Rozšírenie okruhu skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami a úprava cezhraničnej spolupráce ministerstva pôdohospodárstva s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a Európskou komisiou. Aj to prináša novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorú na stredajšie rokovanie vlády predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Návrhom sa zabezpečuje transpozícia príslušnej eurosmernice.

Zdroj: Topky/Maarty

Exportno-importná banka (Eximbanka) by mala mať od stredy nového člena dozornej rady. Ministerstvo financií do tejto pozície navrhuje bývalého guvernéra Národnej banky Slovenska a do leta tohto roka predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivana Šramka. O vymenovaní rozhodne vláda.

Zdroj: Topky/Maarty

Mestá a obce majú od nového roka dostávať na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v „bežných“ materských školách prostriedky podľa samostatného, zvýšeného koeficientu. Návrh novely nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve predkladá kabinetu ministerstvo financií. Reaguje tak na to, že výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP sú finančne náročnejšie.

Zdroj: Topky/Maarty

Kanabidiol (CBD) by sa mal po novom vyradiť zo zoznamu psychotropných látok. Návrh novely z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch má v stredu tiež posúdiť vláda. Svoj zámer vysvetlilo ministerstvo tým, že odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) túto látku považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti, a nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN.