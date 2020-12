Slováci často nakupujú aj mimo Slovenska. V okolitých krajinách sú často neporovnateľne lepšie ceny. Je preto škoda, že nie je možné v zahraničí si napríklad nakúpiť mobilné dáta. Sme si istí, že by v prípade ak by to takto fungovalo, do Poľska zavítal nejeden z nás.