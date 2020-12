KORONAVÍRUS Vo vládnom hoteli začal kľúčový krízový štáb o školách pred Vianocami: Mikas varuje pred rizikami!

BRATISLAVA - Dnes sa v popoludňajších hodinách začalo rokovanie Ústredného krízového štábu na hoteli Bôrik. Deje sa tak však s jednodňovým odkladom, keďže včerajšie zasadanie bolo náhle zrušené. Ministri už prezradili aj to, prečo došlo k presunu. Na programe je otváranie škôl a aj podmienky, za akých by sa to mohlo urobiť.

Aktualizované 15:13

Minister rezortu životného prostredia Ján Budaj sa vyjadruje k likvidácii biologického odpadu z plošného testovania.

Aktualizované 15:10

Návrat detí do škôl predstavuje riziko šírenia infekcie novým koronavírusom. Zvýši sa aj mobilita ľudí. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas pred utorkovým rokovaním ústredného krízového štábu.

"Cieľom všetkých je, aby sa žiaci a študenti dostali do škôl, ale musíme pragmaticky pozerať na situáciu a zhodnotiť toto riziko," povedal Mikas. K plánu návratu detí do škôl ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) má hlavný hygienik viacero otázok. Chce si počkať na diskusiu na krízovom štábe. Epidemiologická situácia podľa Mikasa na Slovensku stále nie je zvládnutá. "Ak chceme mať pokojné Vianoce, tak sa musíme vyvarovať nástrahám," podotkol.

Aktualizované 15:08

Minister práce Milan Krajniak nemá informáciu, že by dnes premiér Matovič na štáb nemal prísť.

VIDEO Minister zdravotníctva Krajčí pred zasadnutím štábu:

Pred rokovaním štábu minister zdravotníctva Marek Krajčí prezradil, že bez celoplošného testovania by mohlo byť riziko otvárať školy. "To je presne ten dôvod, prečo nám začala krivka v septembri stúpať," myslí si Krajčí. Nateraz nie je jasné, či ministra školstva Branislava Gröhlinga podporí v jeho návrhu. Ten vraj dostal od premiéra inú úlohu, než akú Gröhling predložil. Povedal to minister zdravotníctva.

Pri otvorení škôl sa určite zhorší epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Uviedol, že keď sa v jeden deň pretestuje akákoľvek skupina antigénovými testami, napríklad deti v školách, na druhý deň môže byť situácia úplne iná. "Z tohto dôvodu, keď otvoríme školy a budeme nejakým spôsobom zmierňovať kritériá pretestovania detí a rodičov, tak v podstate uvoľníme plombu a v školách sa nám to začne šíriť," komentoval s tým, že málo frekventované a málo ambiciózne testovanie nepomôže udržať aktuálnu epidemiologickú situáciu.

VIDEO Minister Gröhling pred krízovým štábom:

Riešením je podľa neho masívne testovanie celej populácie. Chce sa preto pýtať, ako by mal v praxi fungovať návrh ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), podľa ktorého by sa mohlo antigénovou metódou pretestovať 70 percent žiakov.

Pokiaľ podľa šéfa rezortu zdravotníctva nebude testov dostatok, budú sa môcť testovať len najohrozenejšie skupiny, ako sú nemocnice, rizikové regióny či napríklad zariadenia sociálnych služieb. Slovensko má podľa neho k dispozícii ešte niekoľko miliónov testov. Doplnil, že vysoký počet vykonaných antigénových testov za utorok môže byť výsledkom dát z predchádzajúcich dní. Poznamenal tiež, že riešia situáciu v lyžiarskych strediskách tak, aby to bolo bezpečné. V tejto súvislosti by sa podľa jeho slov pravdepodobne mohla táto otázka riešiť na úrovni Európskej únie.

Gröhlingov zlom trpezlivosti je na konci

Minister školstva tvrdí, že prvotné zadanie, ktoré bolo na programe nebolo možné logisticky zvládnuť. "Myslím si, že ten návrh, ktorý pripomienkovali rôzne asociácie je pripravený tak, aby sme ho vedeli zrealizovať," povedal pred krízovým štábom Gröhling.

Zlom v trpezlivosti Gröhlinga je podľa jeho slov na konci. Rezort školstva predložil na zasadnutie štábu plán návratu žiakov do škôl. Minister tvrdí, že požiadavka pretestovať všetkých na 100 percent, teda žiakov, učiteľov aj rodičov detí, je nerealizovateľná. "Oslovili sme samosprávy, zriaďovateľov, aby nám pomohli s realizáciou. Ale nie je možné, aby sme otestovali niekde okolo 1,5 milióna ľudí," povedal minister s tým, že pripravili návrh, ktorý bol odporúčaný zo strany epidemiológov. Z návrhu vyplýva, že dohodli hranicu 70 percent, ktorá by stačila na to, aby sa škola otvorila.

Na rokovanie s novým plánom

Na rokovanie priniesol Gröhling plán, na základe ktorého by sa cez víkend mohlo začať pilotne testovať. Do "pilotného projektu" sa má podľa ministra zapojiť len pár desiatok škôl, predovšetkým na západe krajiny. "Tie by sme vedeli počas víkendu pretestovať. Potom by sme sa pozreli na to, ako to funguje, a vedeli by sme to upraviť v januári," poznamenal minister. Podľa Gröhlinga by sa do škôl mali vrátiť najmä žiaci na západe Slovenska. Minister si nevie predstaviť, ako by zadali povinnosť pretestovať všetkých. To, či návrh prejde, zatiaľ komentovať nechcel.

O tom, prečo bol pondelkový (30. 11.) krízový štáb zrušený, nevedel. Verí, že ÚKŠ sa pozrie na to, prečo je vzdelanie dôležité. Dodal, že významné je aj zdravie a bezpečnosť ľudí.

Odklad štábu o jeden deň

Medzičasom na stretnutie prišiel aj minister vnútra Roman Mikulec, ktorý prezradil aj to, že včerajší štáb sa nekonal aj z dôvodu jeho pracovného programu v pondelok.

VIDEO Roman Mikulec pred rokovaním štábu: