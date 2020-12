BRATISLAVA - #S cvičením je neodmysliteľne spätá zdravá strava. Určite sleduješ alebo poznáš hneď niekoľko kulturistov a fitnessiek, ktorí na instagrame zdieľajú recepty alebo ukazujú na youtube čo zjedia počas celého dňa. Je to tak, so stravou plnou fast foodu by si plné a guľaté svaly vybudoval len ťažko. Okrem stravy si však pri návšteve fitness centra určite všimneš … Príspevok Proteín, kreatín či spaľovače tukov: Urob si prehľad v doplnkoch a cvičenie ti prinesie výsledky zobrazený najskôr Hashtag.sk.