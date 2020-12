Vaša osobnosť vás môže pripraviť o prácu: Ktoré vlastnosti najviac odrádzajú zamestnávateľov?

Bratislava - Až sa nabudúce budete pripravovať na pracovný pohovor, mali by ste venovať viac času zdokonaľovaniu svojej osobnosti, nielen svojich pracovných schopností. Zamestnávatelia dnes totiž nehľadajú iba človeka, ktorý dokonale splní všetky požiadavky na technické zručnosti a má za sebou potrebné roky skúseností. Trh práce sa v dôsledku koronavírusu zmenil. Preto je veľmi dôležité, aby do firmy sadol aj ľudsky, priniesol do kolektívu niečo unikátne, ako napríklad silnú osobnosť či tzv. soft skills, mäkké zručnosti.