KORONAVÍRUS Začal sa ďalší krízový štáb: Rozhodnú o osude škôl, prvé Krajčího slová o vakcínach

Epidemiologická situácia sa v súčasnosti otáča. Ak sa niečo nestane, krivka začne znova rásť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) na to upozornil pred stredajším rokovaním ústredného krízového štábu. Prvá dodávka vakcín by podľa neho mohla prísť na Slovensko už v polovici decembra. V prvej fáze by chceli zaočkovať 150.000 ľudí.

Plošné testovanie má podľa ministra vždy zmysel. "Záleží, ako sa bude realizovať. Ak sa nebude, nastupujú už len reštrikčné epidemiologické opatrenia," skonštatoval. Ako zopakoval, návrh protipandemického semafora od strany SaS prerokuje konzílium odborníkov na štvrtkovom (26. 11.) zasadnutí. Následne sa rozhodne, aký semafor bude predstavený a kedy.

Na krízovom štábe je už prítomný aj minister vnútra Roman Mikulec, ktorý bol v karanténe kvôli kontaktu s pozitívnou osobou. Po negatívnom pretestovaní testom PCR sa mohol teda rokovania zúčastniť aj on.

Ten to skonštatoval rovno pri príchode na krízový štáb. "Pokiaľ viem, máme zákaz návštev s výnimkou vážnych stavov, keď je na návšteve kňaz alebo blízka rodina za dodržania prísnych epidemiologických pravidiel," uviedol Mikas s tým, že nevie o žiadnej výnimke vo vyhláške, ktorá by dovoľovala koaličným partnerom návštevu Kollára. Pri dnešnej epidemiologickej situácii je rizikom ísť do nemocnice. "Ohrozený môže byť zdravotnícky personál, pacient a taktiež sa môžu infikovať aj návštevníci," podotkol Mikas.

Matovič sa obhajoval slovami, že podľa "informácii, ktoré mu boli poskytnuté" bol predmetný pavilón oddelený od nemocničného priestoru a neplatili tam pravidlá o zákaze návštev.

Dnes má krízový štáb na stole jednu z najväčších otázok posledných týždňov - opätovné otvorenie zvyšných škôl. Práve o tomto má dnes popoludní rokovať ústredný krízový štáb.

Zodpovednosť by mala prebrať nemocnica, Mikulec nevidí papalašizmus

Na otázku, kto by mal niesť za tento krok zodpovednosť, Mikas vyhlásil, že to je v kompetencii manažmentu zdravotníckeho zariadenia. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) hovorí, že ak niekto udelí výnimku na návštevu, tak je to na rozhodnutí ošetrujúceho lekára. Nemyslí si tiež, že by to bol zo strany koaličných partnerov "papalášizmus".

Premiér Igor Matovič (OĽANO) poukázal na to, že navštívil predsedu parlamentu až po tom, ako dostal informáciu, že ide o samostatný trakt s iným režimom ako nemocnica. "Išiel som tam v dobrej viere, že tým nič neporuším," skonštatoval s dôvetkom, že neurobil nič zlé.

Prezidentka má komfort, tvrdí Matovič

Dobrovoľné celoplošné testovanie nie je podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) efektívne. Odvoláva sa na výsledky víkendového testovania vo viacerých obciach na Slovensku. Poukázal na to v reakcii na vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, podľa ktorej by malo byť dobrovoľné.

"Pani prezidentka má na rozdiel odo mňa ten komfort vyjadrovať svoje názory bez reálnej zodpovednosti, a tým pádom povie, že by to malo byť dobrovoľné, lebo ľuďom sa to páči," skonštatoval premiér pred stredajším zasadnutím ústredného krízového štábu. Zároveň si myslí, že je najvyšší čas, aby sa o plošnom testovaní rozhodlo.

Na margo vyjadrenia konzília odborníkov, ktorí neodporúčajú celoplošné testovanie, premiér reagoval s tým, že sú ľudia, ktorí majú veľkú slobodu, že môžu mať názor. Druhou skupinou sú ľudia, ktorí majú zodpovednosť za stav v nemocniciach a za to, aby neskolabovali. "Jedna skupina sú tí, ktorí majú dopriate rozprávať svoje názory a myslia si, že by bol lepší lockdown, a druhá skupina je vláda, ktorá musí prijať rozhodnutia," poznamenal.