Odstrašujúca nehoda pri Spišskej Novej Vsi! FOTO Dvojnásobná kolízia na rovnom úseku, ťažké zranenia

Zrážku s dvoma vozidlami mal spôsobiť 50-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves, ktorý na rovnom úseku cesty v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom šmyk. Počas balansovania na vozovke narazil do protiidúceho vozidla.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

"Následne v dôsledku tohto nárazu sa vodič so svojím vozidlom dostal do rotácie a v bočnom šmyku čelne narazil do vozidla VW Golf, idúceho v protismernej časti cesty, ktoré viedol 27-ročný vodič," priblížila ďalšie udalosti polícia s tým, že pri nehode došlo k ťažkému zraneniu spolujazdca z vozidla, ktoré dopravnú nehodu spôsobilo. U žiadneho z vodičov dychová skúška požitie alkoholu nepreukázala.