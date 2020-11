Výbor odobril všetkých kandidátov na Generálneho prokurátora: Poslanci začnú voľbu už dnes

Kandidátov vypočúvali počas troch dní, začali už minulý týždeň. Uchádzači odpovedali na otázky členov výboru, zástupcov prezidentskej kancelárie, ako aj prítomných poslancov NR SR. Každý z nich odpovedal niekoľko hodín. "Napriek niektorým pochybnostiam sme nakoniec u všetkých kandidátov konštatovali, že spĺňajú nielen formálne, ale aj osobnostné, morálne a hodnotové požiadavky na výkon tejto funkcie. Teraz je všetko v rukách poslancov, ich poslaneckých klubov a ich lídrov, aby toho najvhodnejšieho ponúkli prezidentke na vymenovanie," skonštatoval po ukončení híringu šéf výboru Milan Vetrák (OĽANO).

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) označil vypočúvanie za náročné. "Nikto nemal dopredu nič sľúbené a nebola tu žiadna politická korektnosť," podotkol. Verí, že parlament už v prvom kole zvolí kandidáta. Poslanec Alojz Baránik (SaS) pri hlasovaní vo výbore nepodporil viacerých kandidátov. Nehlasoval za Klimenta, Šantu ani Žilinku. Momentálne si nevie predstaviť, čo by sa muselo stať, aby ich podporil v pléne. "Vylúčiť to neviem," doplnil.

Na otázku, čo by robil, ak by premiér Igor Matovič (OĽANO) presadzoval Klimenta, Baránik pripomenul, že poslanec hlasuje podľa svojho svedomia a presvedčenia. "Ja tam nevidím nikde názor premiéra. Pripomínam, že máme trojdelenie moci, má to na starosti parlament. Keby o tom rozhodovala vláda, názor pána premiéra by bol dôležitejší," dodal. Poslanci majú voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Návrh programu počíta so stredajším (25. 11.) termínom, ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.