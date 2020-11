KORONAVÍRUS Krízový štáb rieši kľúčové témy: Premiér Matovič má jasno! Sulíkov plán je cestou do pekla

BRATISLAVA - Ústredný krízový štáb dnes rieši niekoľko tém. Hlavnou mal byť semaforový systém, ktorý mal predstaviť minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ešte pred krízovým štábom predstavil svoj plán aj Richard Sulík. Nie je však jasné, či plány predstavia, premiér s tým nesúhlasí. Diskutovať by sa malo aj o otváraní škôl či ďalšom plošnom testovaní. Podľa Matoviča je Sulíkov plán cestou do pekla.

Vláda a odborníci dnes na krízovom štábe riešia niekoľko kľúčových tém. Krajčí mal predstaviť semaforový plán, no zdá sa, že sa nebude predstavovať ani jeho, ani Sulíkov. Najprv ho musia posúdiť odborníci. Riešiť sa má aj otváranie škôl či ďalšie plošné testovanie. Minister školstva chce školy otvoriť od budúceho pondelka, premiér je však iného názoru. Plošné testovanie, ktoré by malo byť tentokrát povinné, by sa malo konať budúci víkend. Zmeny musia po diskusii schváliť odborníci.

Aktualizované 16:03 Premiér potvrdil, že decembrové plošné testovanie nemôže byť dobrovoľné

Ďalšie kolo plošného testovania, ktoré sa má uskutočniť v decembri, nemôže byť dobrovoľné, ako tomu bolo tento víkend (21. - 22. 11.). "My sa musíme rozhodnúť, buď tu bude masívne testovanie, alebo očakávam od kolegu Sulíka, že sa tu postaví a povie, že bude tvrdý lockdown," povedal Matovič. Poukázal, že tretia možnosť neexistuje, pretože "v lekárni sa nedá kúpiť liek na koronu". Poznamenal, že je dôležité sa zaujímať aj o stav pacientov v nemocniciach.

Premiér sa vyjadril aj k víkendovému testovaniu. Povedal, že s ministrom obrany Jaroslav Naďom očakávali, že sa príde testovať zhruba tretina ľudí. "Bolo to niekde okolo 30 percent," poznamenal Matovič. Ako tvrdí, bol to test toho, či "dokážeme ísť v ústrety tým najťažším trom mesiacom, ktoré nás čakajú". "Z toho jednoznačne vyplýva, že robiť akékoľvek plošné testovanie postavené na dobrovoľnosti absolútnej by boli vyhodené peniaze," uzavrel premiér.

Aktualizované 15:42 Premiér uviedol, že po minulotýždňovej videokonferencii existujú v EÚ úvahy, že ak nebude človek zaočkovaný neprejde hranicami. Bude potrebovať buď PCR test, alebo potvrdenie o očkovaní.

Aktualizované 15:35 Minister financií Eduard Heger uviedol, že tento rok investovali do koronavírusu vyše štyri miliardy eur, ktoré šli na rôzne opatrenia.

Otváranie škôl a plošné testovanie

V prípade testovania podľa Matoviča platí, že ÚKŠ súhlasilo so systémom testovania ako nástrojom na zníženie počtu denných prírastkov tak, aby denný limit nepresahoval 500 pozitívnych prípadov. Sulík prichádzajúci na ÚKŠ ešte pred premiérom a šéfom zdravotníctva povedal, že očakáva diskusiu o svojom pláne.

Minister školstva Branislav Gröhling verí, že k 30. novembru budú môcť otvárať školy. Matovič mu pred novinármi odkázal, nech radšej najskôr prehovorí do duše straníckemu šéfovi a nech v SaS nemenia svoje postoje tomu, s čím predtým súhlasili. Matovič však naznačil, že prichádza s návrhom, že aspoň maturanti by sa mohli dostať do škôl skôr.

Sulíkov plán je cestou do pekla

Pandemický plán, ktorý v pondelok predstavil minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík, je skôr cestou do pekla. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to povedal predseda vlády SR Igor Matovič, ktorý Sulíkov plán označil za populistickú hru, ktorej chýba solidarita.

Matovič kritizuje regionálnu diferenciáciu, myslí si, že je to nezodpovedné. "To, že ak to budeme mať na západe krajiny zelené, ale nebude nás zaujímať, či východ nám horí, je nezodpovedné. Nás teda akože nemá zaujímať, že v inom kúte krajiny budú zomierať ľudia, dôležité je to, aby sme v Bratislave išli do reštaurácie a dáme si tam 'cigárko'?" pýtal sa Matovič. "Musíme sa pozerať na Slovensko ako jednotnú a spojenú krajinu," zdôraznil.

Chaos v plánoch

Pandemický plán SaS by podľa jeho slov nemal byť témou na pondelkovom rokovaní. Sulík by ho mal najskôr predstaviť na konzíliu odborníkov a pandemickej komisii, a ak tam získa hlasy odborníkov, potom sa má o ňom rokovať aj na ÚKŠ. Rovnako však má na prerokovania počkať aj semafor, ktorý má pripravený minister zdravotníctva. "Chceli sme to dnes predstaviť, ale keďže ľudia sú v neustálom chaose, nech teda najskôr predstaví plán pán Sulík a nech sa aj na úrovni odborníkov vyselektuje plán, podľa ktorého pôjdeme," povedal Krajčí.

Remišová vyzýva koalíciu, aby sa nepredháňala s plánmi

Koaliční partneri by sa mali prestať predháňať s plánmi na boj proti novému koronavírusu. Radšej by mali počúvať odborníkov a expertné tímy, a podľa toho jednotne a dôsledne postupovať. V pondelok k tomu vyzvala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na protipandemický plán Semafor zdravia, ktorý predstavila strana SaS.

"Keď každá koaličná strana začne zverejňovať svoje plány na riešenie krízy s množstvom rozdielnych kritérií, semaforov a farieb, navyše so zjavnými vážnymi nepresnosťami, ľudia v tom budú mať úplný zmätok. Je to presný opak toho, čo treba robiť," povedala. Strana Za ľudí preto navrhuje, aby sa manažment pandémie riadil predovšetkým štyrmi princípmi, ktorými sú predvídateľnosť, primeranosť, prioritizácia a príprava.