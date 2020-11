Čech a Slovák spojili sily pri vzniku celosvetovo unikátnej snímky: Ocenila ju aj NASA či BBC, Tomáš pre ňu riskoval život

BRATISLAVA - Unikátna fotografická mozaika „Premeny kométy NEOWISE“, ktorej autormi sú fotografi Petr Horálek (Česko) a Tomáš Slovinský (Slovensko) sa teší veľkému svetovému úspechu. Mozaika zachytávajúca postupný vývoj jasnej júlovej kométy NEOWISE na oblohe nad masívom Vysokých Tatier bola 2. novembra 2020 publikovaná ako prestížna Vedecká snímka dňa NASA (Earth science Picture Of the Day) alebo v britskom magazíne BBC Sky and Night.