PREŠOV - Motoresty už dnes nie sú také obľúbené, ako tomu bolo v minulosti. Môžeme polemizovať, prečo je to tak, no jedným z hlavným dôvodov môže byť budovanie cestnej siete (aj keď diaľnica do Košíc by mala byť hotová najskôr v roku 2025). Mnoho ciest sa za posledných 20 rokov skrátilo a my tak radšej cestujeme bez veľkých prestávok, aby sme boli v cieli skôr.