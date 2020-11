KORONAVÍRUS Vláda dnes rokuje už od ôsmej rána: Prišiel aj Sulík, podpory sa dočkajú umelecké školy

Podpora ZUŠ

Na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (ZUŠ) použije štát 20 miliónov eur, využije pritom eurofondy. Návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, týkajúci sa podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu, v stredu schválila vláda.

Príspevok bude refundovať 80 percent hrubej mesačnej mzdy pedagogického i nepedagogického zamestnanca, najviac vo výške 1100 eur. Refundácia sa vzťahuje na obdobie marec – jún 2020, teda obdobie mimoriadnej situácie a núdzového stavu, počas ktorého boli okrem iných prevádzok zatvorené aj zariadenia pre deti a mládež.

Z návrhu vyplýva, že na uvedené obdobie bude potrebné vyčleniť 20 miliónov eur, pričom sa to týka zhruba 6192 zamestnancov a 716 ZUŠ vrátane elokovaných pracovísk. Rezort školstva uvádza, že na financovanie budú použité zdroje Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020. O príspevok na zamestnanca môže požiadať základná umelecká škola, prípadne jej zriaďovateľ, podmienkou je, aby škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení a nebola financovaná prevažne zo súkromných zdrojov.

"Považujem za dôležité okrem klasického vzdelávania podporiť aj rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí. Na to by sme nemali zabúdať ani v tomto období. Nechceme, aby koronakríza a s ňou spojený pokles podielových daní (a teda aj pokles financií idúcich do ZUŠ) ohrozili rozvoj talentu mladých ľudí," uviedol na sociálnej sieti šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Ako dodal, ide o podobný model ako prvá pomoc pre materské školy, ktorej cieľom bolo udržať miesta v materských školách. "Tam už bolo podporené udržanie pracovných miest na 2507 materských školách s počtom 22.189 zamestnancov. Celková vyplatená suma je zatiaľ 54 miliónov eur," dodal minister školstva.

Ako dodal počas rokovania vlády minister školstva, ZUŠ počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu nemohli fungovať, pretože boli úplne zatvorené. Podobne je tomu podľa neho aj počas druhej vlny, keď umelecké školy nemôžu fungovať plnohodnotne. "Pôjde o podporu verejných, súkromných aj cirkevných ZUŠ," dodal šéf rezortu školstva.

Návrat do školy

V súvislosti s návratom detí do škôl sa vedenie ministerstva školstva stretne s epidemiológmi vo štvrtok 19. novembra. V stredu počas rokovania vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že budú opätovne predstavovať celý svoj plán, ktorý sa skladá zo semaforu a ďalších opatrení.

Podotkol, že na ministerstve sú si vedomí situácie, ktorá je, a že ju musia pozorne sledovať, aby chránili bezpečnosť a zdravie všetkých. "Dúfam, že mi nikto nebude mať za zlé, že budem obhajovať vzdelanie mladých ľudí a že budem chcieť, aby sa za akýchkoľvek podmienok vrátili čo najrýchlejšie do škôl," povedal minister školstva. Podľa neho je potrebné počkať pár dní, kým si situáciu medzi sebou vydebatujú.

Minister pripomenul, že dlhodobo chce, aby sa deti vrátili do škôl. "Uvedomujem si bezpečnosť a zdravie všetkých mladých ľudí aj učiteľov a toto musíme nejakým spôsobom skĺbiť," povedal Gröhling.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktorá sa skladá z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Mikulec k včerajším protestom

Utorkové (17. 11.) protesty nemali podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) nič spoločné s pokojným prejavom názoru. Pred stredajším rokovaním vlády potvrdil, že zranení boli viacerí policajti. "Boli tam ľudia, ktorí naozaj chceli vyprovokovať násilie a bitky, používali rôznu pyrotechniku, výbušniny a aj z tejto pyrotechniky boli zranení niektorí policajti," uviedol minister.

Páchateľov podľa Mikulca identifikovali. Niektorí boli zadržaní, ostatných majú riešiť v ďalších konaniach. Hrozí im aj trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa. Ako pripomenul, trestná sadzba je v tomto prípade do 24 rokov. "My budeme v tomto veľmi dôkladní a prísni," dodal.

Ostatné ciele dnešného rokovania

Kabinet na svojom 52. rokovaní má tiež vymenovať nových prednostov okresných úradov v Hlohovci a Rožňave. Rovnako sa má zaoberať aj návrhom aktualizácie akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike. Po vyše jednomesačnom období, v ktorom od 7. októbra rokovania exekutívy začínali už o 06.00 h, si ministri budú môcť pospať trocha dlhšie, kabinet sa má v stredu zísť o 08.00 h.

Poľská a maďarská nespokojnosť brzdí eurofondy, tvríd Klus

Neústupčivosť Maďarska a Poľska pri vetovaní rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 i plánu na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze môže ohroziť čerpanie prostriedkov z fondu obnovy. Pripustil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.

"Aj v utorok (17. 11.) na Rade pre všeobecné záležitosti sme vyzvali našich maďarských a poľských priateľov, aby v prípade, že sa nevedia stotožniť s tým, čo sa krvopotne vyrokovalo, nech to aspoň neblokujú, lebo krajiny tie peniaze potrebujú," uviedol o problematickom schvaľovaní európskeho rozpočtu Klus pred rokovaním vlády. Ak by Poľsko a Maďarsko zotrvávali na vete, podľa Klusa sa bude potrebné zamyslieť nad tým, ako by prostriedky z fondu obnovy mohlo čerpať ostávajúcich 25 členských krajín.

I samotný šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v utorok avizoval, že bude apelovať na svojich kolegov v Poľsku a Maďarsku v snahe dosiahnuť, aby ďalej neblokovali schválenie rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 i plánu na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze.

Maďarsko a Poľsko zablokovali na pondelňajšom (16. 11.) zasadnutí veľvyslancov členských krajín v Bruseli schválenie predmetného dlhodobého rozpočtu vo výške 1,1 bilióna eur a s ním súvisiaceho záchranného balíka zameraného na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur.

Dali tak najavo svoj nesúhlas s podmienením čerpania finančných prostriedkov EÚ s dodržiavaním zásad právneho štátu. Na tzv. kondicionalite sa v tomto smere dohodli 5. novembra v Rade EÚ vyjednávači Európskeho parlamentu a nemeckého predsedníctva. Členské krajiny EÚ, ktoré nebudú dodržiavať zásady právneho štátu, podľa tejto dohody riskujú stratu prístupu k finančným prostriedkom EÚ.