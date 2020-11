Ústav pamäti národa eviduje 827 veteránov protikomunistického odboja: Príplatky sa im môžu zvýšiť

BRATISLAVA - Postavenie veterána protikomunistického odboja má na Slovensku 827 osôb, ďalších vyše 50 žiadostí sa vybavuje. Uviedol to Jerguš Sivoš z Ústavu pamäti národa (ÚPN), ktorý postavenie priznáva. Ide o ľudí, ktorí boli politickými väzňami alebo vyvíjali iné zjavné formy odboja, alebo boli účastníkmi zahraničného odboja. Veteráni odboja, ako aj politickí väzni majú nárok na príplatok k dôchodku vo výške päť eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody. Od nového roka by sa mohol zvýšiť na desať eur.

Umožniť to má legislatíva, o ktorej rokuje parlament. Takisto by mohli veteráni dostať jednorazový symbolický príplatok vo výške 1989 eur. Príplatok by mohli po novom získať aj kňazi a rehoľníci, ktorí boli internovaní v kláštoroch počas tzv. akcií K a R.

ÚPN okrem nároku na priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja zvažuje podľa zákona o protikomunistickom odboji aj prekážky na priznanie tohto postavenia. Nemôže ho získať ten, kto sa vedome a aktívne podieľal na budovaní, rozvoji a upevňovaní komunistickej moci. Ide o ľudí, ktorí boli príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti zaradenými v zložke Štátnej bezpečnosti, takisto predstaviteľmi Komunistickej strany Československa alebo Komunistickej strany Slovenska a iných štátnych orgánov či príslušníkmi Ľudových milícií. O všetkých výnimkách hovorí podrobne zákon.

"ÚPN môže vydať preukaz v prípadoch, ak intenzita odboja proti komunizmu bola zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky," priblížil Sivoš. Priznanie veterána môže ÚPN priznať aj osobám in memoriam na základe žiadosti blízkej osoby. Avizované zvýšenie príplatku k dôchodkom by sa mohlo týkať aj príbuzných, konkrétne sirôt, vdov a vdovcov, ktorí prišli o svojho príbuzného v čase jeho perzekúcie.

ÚPN okrem iného poskytuje na svojom webe možnosť zistiť príslušníkov a spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti, ako aj prenasledované osoby. Na webe sa nachádzajú formuláre, vďaka ktorým môžu občania požiadať o dokumenty z archívu ústavu, pokiaľ chcú napríklad zistiť, či boli ich blízki počas komunistického režimu prenasledovaní.