Prezidentka vyzvala k dôstojnej spomienke na November '89

V súčasnosti vidí príležitosť uvedomiť si, že sloboda môže mať limity aj v demokracii. Poukázala na potrebu dočasne obmedziť niektoré práva a slobody v záujme ochrany zdravia. Vyzvala k súdržnosti a vyjadrila nádej z posledných čísel v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, že pandémiu vieme dostať pod kontrolu. "November '89 bol spojený s túžbou po slobode. Dnes však vidíme a máme príležitosť si v plnej miere uvedomiť, že sloboda môže mať svoje limity aj v demokracii. Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách dnes zažívame, že bolo nevyhnutné naše práva a slobody dočasne obmedziť kvôli ochrane inej dôležitej hodnoty, a to života a zdravia," povedala s tým, že je to nová skúsenosťou a je potrebné sa s ňou vyrovnať. Vyzdvihla odkaz 17. novembra. Dodala, že v súčasnosti zažívame rovnakú skúšku ako vtedy, a tá vyžaduje, aby sme zo seba dostali to najlepšie a obstáli rovnako, ako pred 31 rokmi.

V súvislosti s výročím vyzvala politikov k zdržanlivému a primeranému prístupu. Ľudia podľa nej nesmú mať pocit, že svojím správaním majú dokazovať občiansku poslušnosť, ale že časť svojich práv a slobôd odovzdávajú pre vyšší cieľ, na primeraný čas a v nevyhnutnom rozsahu. "Inak si neuvedomia rozdiel medzi neslobodou, ktorej koniec si zajtra pripomenieme a demokraciou, ktorej návrat v tento deň oslávime," vyhlásila. Kritizovala zhoršujúcu sa politickú kultúru, ktorej súčasťou sa podľa nej stávajú osobné útoky, či vulgarizmy. Poukázala aj na neistotu a zmätok pri prijímaných opatreniach. Skonštatovala, že aj ona má pochybnosti, keď opatrenia nie sú jasne zdôvodnené, opreté o vedecké poznanie. Poukázala na zmätok, keď sa často menia. Je však presvedčená, že je nevyhnutné rešpektovať demokratické pravidlá. "Aj vtedy, či dokonca najmä vtedy, keď sa nachádzame v kritickej situácii, akou riešenie pandémie bez pochýb je. A teda aj vtedy, ak nie sme stotožnení s chodom vecí," povedala.

Rešpekt k pravidlám označila za niť držiacu spoločenstvo pokope. "Možno sa vám zdá tento prístup príliš nežný, ale presne tak sa nazýva aj revolúcia z roku 1989, kedy sme pokojnou cestou dosiahli zmenu režimu. Nežnosť a slušnosť nie je slabosť," zdôraznila. Verejnosť vyzvala k súdržnosti. Pripomenula, že v novembri 1989 sa spoločnosť zomkla s cieľom dosiahnuť zmenu k lepšiemu. "Teraz taktiež prechádzame ťažkou skúškou, najťažšou, od novembrovej revolúcie. Práve preto držme spolu. Nenechajme sa nikým rozhádať, nenechajme sa situáciou, ktorej čelíme, rozdeliť," apelovala. Odkaz Novembra '89 vidí aj v tom, aby sme boli plnoprávnymi občanmi. Vyzvala preto ľudí, aby kládli otázky, kriticky mysleli, poznaním si vytvárali názor a slobodne ho komunikovali. Zároveň vyjadrila nádej z posledných čísel v súvislosti so šírením nákazy novým koronavírusom, že pandémiu vieme dostať pod kontrolu.