V tomto článku sa pozrieme na to, čo o sebe povedať na pohovore a čo si nechať pre seba. Medzi týmito informáciami je len tenká hranica. Sú informácie, ktoré by nový zamestnávateľ mal vedieť a môžu ho zaujať, existujú však aj veci, o ktorých by ste počas pracovného pohovoru hovoriť nemali.