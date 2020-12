Zachráňme Slovensko pred krízou: Máme pre vás zopár rád, ako pomôžete aj vy

Objednajte si jedlo či kávu

Niektoré reštaurácie a kaviarne neprežili prvú vlnu a majitelia museli svoje prevádzky zavrieť. Tí pripravenejší zostali odkázaní na rozvoz alebo vyzdvihnutie jedla so sebou. Podľa posledných prieskumov až 66 % podnikov uvádza, že zákazníci míňajú menej peňazí. Toto obdobie je zrejme aj pre vás náročnejšie a snažíte sa žiť šetrnejšie. Mnohí pracujeme z domu a máme čas uvariť si, čo určite poteší aj rodinný rozpočet. Ale skúsme malý kompromis. Aspoň raz týždenne si objednajte nejakú dobrotu z reštaurácie, ktorú máte najradšej. Alebo si doprajte kávu a koláč. Uvidíte, že zmena padne vhod aj vám, zároveň tak podržíte svoj obľúbený podnik.

Podporte slovenských hudobníkov a umelcov

Žiadne festivaly, koncerty ani jarmoky. Divadelné predstavenia a kiná v obmedzenom režime. Kultúrny svet akoby zaspal. Umelci majú o to ťažšiu situáciu, že dôležitosť ich práce spoločnosť dnes stavia na posledné priečky. Musíme jesť, obliekať sa, posielať poštu aj vyberať peniaze z banky, ale bez jedného živého vystúpenia prežijeme, no nie? Skúsme si však uvedomiť, že naša psychika je práve v týchto časoch naštrbená. Je príjemné urobiť radosť nielen telu, ale aj duši. Podporte lokálnych umelcov, kúpte si obraz či peknú vázu. Máte radi hudbu? Potešte sa cédečkom, oficiálnou MP3 alebo vinylovou platňou slovenského interpreta.

Urobte si deň pre seba

Spomínate si, keď boli zatvorené kaderníctva, kozmetika či masáže? Nejedna žena by vtedy dala prvé aj posledné za jeden skrášľovací deň. A zrejme by sa pridalo aj zopár pánov. Teraz podobné služby fungujú, hoci tiež za sprísnených podmienok a v obmedzenom režime. Možno práve nemáte toľko príležitostí parádiť sa a svoj zovňajšok riešite akosi menej. Ale nie je to aj o pocite relaxu a pohody? Uvoľňujúca masáž po celodennom home office vám určite padne vhod. A predsa vaše vlasy, nechty či oči rúško neskrýva. Cíťte sa pekne, či už idete vyniesť smeti, alebo na nákup do potravín.

Dovolenkujte na Slovensku

Hoci v posledných týždňoch je náš pohyb obmedzený a neustále prijímame nové opatrenia, výlet do prírody nám nikto nezakázal. Strávte tohtoročnú jeseň či zimu práve v našich horách. Nízke alebo Vysoké Tatry nie sú to jediné, čím sa môže Slovensko pochváliť. S lyžovaním je to zatiaľ otázne, no príjemný víkend dokážete zažiť aj bez čerstvo napadnutého „prašanu“. Objavte čaro zabudnutých dolín či horských chatiek na samote na Orave či Horehroní. Keď sa opäť oteplí, vyberte sa do turisticky jednoduchšej Malej Fatry. V lete sa zas môžete schladiť v Liptovskej Mare aj rozprávkových tajchoch Banskej Štiavnice. Alebo dáte prednosť osviežujúcemu hroznovému moku na Malokarpatskej vínnej ceste?

Používajte lokálne suroviny

Keď už pôjdete na nákup, vyberajte suroviny dopestované na Slovensku. Exotické avokádo či banány s naším pôvodom budete hľadať márne, ale skúste byť zodpovední aspoň tam, kde sa to dá. Napríklad zemiaky, cibuľu, cesnak či koreňovú zeleninu viete v chladnejších mesiacoch zohnať aj od miestnych farmárov. To isté platí o koreninách, múke, strukovinách, mäse, mliečnych výrobkoch, vajciach alebo pečive. V bežných supermarketoch sledujte etikety na obaloch a pri cenovkách. Určite máte vo svojom okolí aj poctivú pekáreň s voňavým kváskovým chlebíkom. Tak čo, skúsite to?

Nakupujte doma

Vedeli ste, že Slováci minú ročne viac než 300 miliónov eur na nákup darčekov zo zahraničných obchodov? Tie však našu ekonomiku nepodporia. Tento rok to pred Vianocami vyskúšajte presne naopak a staňte sa súčasťou iniciatívy na podporu domácej spotreby Doma nakupujem . Na webe nájdete zoznam firiem, výrobcov a poskytovateľov služieb na Slovensku, môžete sa zapojiť aj ako podnikateľ. Nielenže získate kvalitné produkty a služby, ale možno pomôžete zachrániť aj pracovné miesto alebo dokonca celú firmu.

Advertoriál pripravený v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.