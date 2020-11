Veľké stretnutie: Matovič si pozval zástupcov oblastí, ktoré ničí KORONAVÍRUS! Sulík sa obul do núdzového stavu

Premiér sa dnes stretne so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní, športových klubov aj cirkví na Slovensku. Chce im ponúknuť svetielko nádeje a vyriešiť "zimnú" situáciu. Včera sa vyjadril, že Slovensko čaká ťažká zima. Na stretnutí sú prítomní aj hlavný hygienik Ján Mikas, minister zdravotníctva Marek Krajčí, ministerka kultúry Natália Milanová a ďalši epidemiológovia.

Druhé kolo máme za sebou: Toto sú VÝSLEDKY! Čaká nás ťažká zima, v hre je pravidelné testovanie

14:45 Podľa predsedu finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS) si ľudia a zamestnávatelia v zelených okresoch, kde aj celoplošné testovanie potvrdilo nízku mieru nákazy novým koronavírusom, zaslúžia viac slobody. "Opätovné predlžovanie núdzového stavu na celé územie Slovenska stráca zmysel. Najmä sa degraduje aj jeho samotný význam a použitie," poznamenal. Pracovať podľa neho treba s poctivými analýzami, zamerať sa na najzasiahnutejšie lokality. "Aj to bude cesta, ako sa postupne naučíme s novým koronavírusom žiť," dodal.

14:40 SaS nesúhlasí s predĺžením núdzového stavu o 90 dní, na vláde to nepodporí

Strana SaS nesúhlasí s odporúčaním ústredného krízového štábu, aby vláda schválila predĺženie núdzového stavu o 90 dní. Predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík chce na vláde apelovať, aby sa nepredĺžil na 90 dní. Vie si však predstaviť kompromis napríklad v jeho predĺžení na 30 dní.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

14:25 Otváranie prevádzok či uvoľňovanie opatrení v najbližších týždňoch nebude

Uviedol to pred stretnutím vo vládnom hoteli premiér Matovič. "Nejdem sem so žiadnymi pravidlami, chceme viesť diskusiu," dodal.

Zdroj: Topky/Maarty

14:15 Minister zdravotníctva Marek Krajčí je v otázke otvárania prevádzok mierny. Situácia je podľa neho vážne, čísla sa síce lepša, ale nemôžeme si to teraz pokaziť.

14:06 Hlavný hygienik Ján Mikas bol v otázke otvárania prevádzok taktiež zdržanlivý. Zatiaľ nie je jasné, kedy uvidíme prvé výsledky testovania či opatrení na číslach nakazených. Treba vyhodnotiť, aký bude mať plošné testovanie vplyv. Zrušenie povinných rúšok nie je v hre, nikto toto opatrenie nespomínal. Ak by sa situácia zlepšila, mal by byť podľa neho pripravený plán otvárania prevádzok.

14:01 Zákaz nočného vychádzania

Od pondelka sa zrejme nebude vyžadovať certifikát ani potvrdenie o negatívnom teste. Matovič to dnes uviedol v rádiu Expres. Zákaz vychádzania by sa tak zaviedol od 23. do 5. hodiny rána nasledujúceho dňa. Zároveň sa predĺží núdzový stav. Zatiaľ nie je jasné, odkedy presne to bude platiť. Presné opatrenia má schváliť vláda na zajtrajšom rokovaní.

14:00 Krátko pred druhou začali na Bôrik prichádzať zástupcovia jednotlivých oblastí.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Čaká nás ťažká zima...

Rozoberať sa majú o opatreniach počas nadchádzajúcej zimy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Rozprávať sa chce o tom, čo je kto ochotný urobiť, aby získali väčšiu slobodu. "Na zajtra som si pozval ľudí z dotknutých rezortov, aby sme sa rozprávali o tom, ako prežijeme zimu," povedal premiér Matovič pred rokovaním krízového štábu. "Zároveň považujem za dôležité, aby sme týmto ľuďom dali svetielko na konci tunela," uviedol s tým, že potrebujú vedieť, za akých podmienok by mohli znova fungovať. Po tomto víkende je podľa neho situácia medzi okresmi vyrovnaná.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič pripomína, že je na ľuďoch, aby nezaspali na vavrínoch. "Keď budeme opatrní, tak sa môžeme vyhnúť tomu celoslovenskému pretestovaniu a dokážeme nejakými lockdownami prežiť zimu. Ja predpokladám, že ako sa budú dni skracovať, tak zatúžime po väčšej miere slobody. To nás prinúti k tomu, čo môžeme urobiť pre to, aby sme ju dostali," dodal premiér.

Matovič sa podľa vlastných slov obáva, že ak počas zimy na päť či šesť mesiacov ostanú zatvorené rôzne prevádzky, dostaneme z toho "takú ponorku, že nebudeme mať schopnosť bojovať s pandémiou". Zdôraznil, že nás čaká epidemiologicky ťažká zima.