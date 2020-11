Zdroj: šéf, nadriadený, zamestnanec, spokojnosť, radosť, šťastie

Na to, aby ste sa v práci cítili naozaj dobre, je jedna vec skutočne dôležitá. Áno, práca vás musí baviť a musíte tiež vychádzať so svojimi kolegami. To, čo ale bude skutočne rozhodovať o vašej spokojnosti a dobrom pocite z odvedenej práce, je váš šéf a to, aký vzťah ste si s ním vybudovali. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako si získať sympatie vášho nadriadeného.