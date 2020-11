AKTUÁLNE Policajná elita putuje do väzby! Okrem Gašpara aj Mihálik a Krajmer, Hraško je v zlom stave

Cimmermann zastupuje v prípade obvinených a zadržaných počas štvrtkovej (5.11.) policajnej akcie Očistec i bývalého zástupcu riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milana Mihálika, ktorého podľa rozhodnutia súdu budú tiež stíhať väzobne.

"ŠTS rozhodol o väzbe mojich klientov s tým, že vyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a vzal ich do väzby. Moji klienti vo vzťahu k rozhodnutiu ŠTS podali sťažnosť. Tým pádom rozhodnutie nie je právoplatné, ale je vykonateľné. O našej sťažnosti následne bude rozhodovať Najvyšší súd SR," povedal obhajca.

Na otázku TASR, či bývalý policajný šéf bude väzobne stíhaný aj z dôvodu možného úteku, Cimmermann uviedol, že "sudca nevyhovel návrhu v plnom rozsahu". Obaja jeho klienti teda budú väzobne stíhaní z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov a dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti.

Väzobne bude stíhaný aj bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer. Médiá o tom informoval jeho obhajca Miroslav Zobok. Rozhodnutie taktiež nie je právoplatné.

"Sudca pre prípravné konanie rozhodol, že berie môjho klienta do väzby podľa ustanovenia paragrafu 71 odsek 1, písmeno b. a c. Trestného poriadku. Zjednodušene poviem, je to tzv. kolúzna a tzv. pokračovacia väzba. Neakceptoval návrh dozorového prokurátora na vzatie môjho klienta do väzby podľa ustanovenia paragrafu 71 odsek 1, písmeno a., čiže nevzhliadol v konaní ani v žiadnej konkrétnej skutočnosti, ktorá by mala existovať, obavu z toho, že by mal môj klient ujsť," objasnil obhajca.

Krajmer sa objavil vo Veľkej Mači v dome Jána Kuciaka krátko po tom, ako novinára s jeho snúbenicou našli mŕtveho. Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Podľa jeho slov v sobotu (7.11.) pred sudcom ŠTS dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) argumentoval počas výsluchu tým, že obvinení mali informáciu o tom, že majú byť zadržaní, vopred. "Tak som včera v rámci výsluchu uviedol, že z toho vyplýva, že je rozptýlená obava z úteku a teda nie je daný dôvod útekovej väzby. Lebo ak mali obvinení takúto informáciu, tak im nič nebránilo, aby sa skryli alebo ušli atď. Každý zostal doma v domácom prostredí a pokorne vyčkal do príchodu polície,“ povedal Zobok.

Sudca už vyhlásil rozhodnutie aj v prípade obvineného bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky NAKA Mariána Zetocha. Rovnako poputuje do väzby. Správu potvrdil jeho obhajca Ľubomír Hlbočan.

Advokát zastupuje aj bývalého šéfa NAKA Petra Hraška. Ten nie je schopný výsluchu, podľa Hlbočana je v zlom psychickom stave. V sobotu sa podrobil lekárskemu ošetreniu. Ako posledného by mali predviesť bývalého riaditeľa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka. Expríslušník NAKA Ivan Bobocký sa už k obvineniam priznal.

Dovedna je obvinených 13 osôb

Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie ôsmich osôb v sobotňajších skorých ranných hodinách. Obvinenie vyšetrovateľ NAKA vzniesol pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Dovedna je obvinených 13 osôb - medzi nimi aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý elitný policajt Pavol Vorobjov, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör a Milan Žáčik. Tí sú už dávnejšie stíhaní väzobne. Jednu osobu z policajného zaistenia prepustili. Má ísť o Vladimíra Bistáka