MIMORIADNY ONLINE Čísla za sobotu sú známe! Viac ako milión vykonaných testov, nízke percento infekčných

druhé kolo testovania obyvateľov sa koná 7. a 8. novembra v 45 okresoch

odberové miesta samosprávy zriadili aj v zelených okresoch

informácie o odberových miestach a zoznam okresov, kde sa testuje, nájdete na webe www.somzodpovedny.sk

o vyťaženosti odberových miest sa dočítate na weboch somvrade.sk a odbernemiesta.sk

testovanie sa koná v čase od 08.00 do 20.00 h., výnimkou sú prestávky od 12.00 do 12.45 h. a od 17.00 do 17.30 h.

zoznam zariadení pre karanténne ubytovanie nájdete tu

za sobotu na Slovensku otestovali 1.297.571 ľudí

ONLINE

12:00 - Nasleduje prestávka, ktorá potrvá do 12.45 hod.

11:30 - Obe odberové miesta v "zelenom" hlavnom meste praskajú vo švíkoch. Rady sú podľa reakcií ľudí dlhé, počkáte si aj hodinu. Pôvodne malo fungovať len jedno odberové miesto, pre veľký nápor v sobotu však otvorili ďalšie v mestskej časti Ružinov. Vybrať si teda môžete z dvoch možností:

odberné miesto v Mlynskej doline – exteriér/ RTVS

miestny úrad, Mierová ulica v mestskej časti Ružinov - len pre nemotorizovaných

11:10 - Na Slovensku otestovali v sobotu (7. 11.), prvý deň druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 1.297.571 ľudí. Infekčných z nich bolo 8172, teda 0,63 percenta. V nedeľu to oznámil minister obrany Jaroslav Naď.

11:08 - Na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici vládne dopoludnia pokojná atmosféra. "Pozdravujeme a čakáme na ďalších ľudí," odkázal člen odberového tímu.

11:00 - Úrad verejného zdravotníctva SR pripomenul v súvislosti s testovaním zopár jednoduchých zásad.

10:58 - Testuje sa aj v Banskej Bystrici. Na zábere odberné miesto v areáli Základnej školy na Okružnej ulici.

10:52 - Na snímkach odberné miesto v telocvični Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

10:51 - Ozbrojené sily informovali, že z plánovaných 2671 odberových miest otvorili 99,96%. Jedno miesto je zatiaľ neaktívne kvôli nočnej krádeži materiálu ktorú vyšetruje PZ SR. "Na základe žiadosti samosprávy sme zvýšili počet odberových miest v zelených okresoch na 14," doplnili.

10:50 - V poradí štvrté testovanie na ochorenie COVID-19 majú v obci Varadka v Bardejovskom okrese. Ako pre TASR povedal starosta Andrej Kurimský, prvé mali 15. októbra z dôvodu výskytu ochorenia v obci.

10:45 - Obec Margecany mala problém dostať sa k štatistikám o otestovaných a pozitívnych z prvého dňa druhého kola celoplošného testovania na nový koronavírus. Pre TASR to povedal starosta Igor Petrik s tým, že situácia sa napokon zmenila. V nedeľu ráno im tieto údaje poskytli.

10:39 - Prednostka okresného úradu vo Zvolene Martina Mészáros Bariaková potvrdila, že v okresoch Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica sa v nedeľu netestuje, záujemcom preto odporučila cestovať do Zvolena. Testovanie v nedeľu, naopak, pokračuje v zelených okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Lučenec. V okrese Krupina sa bude testovať do 14.00 h.

10:32 - V „zelenom“ Žiari nad Hronom v sobotu nestihli otestovať všetkých záujemcov na ochorenie COVID-19. Počas dňa sa pred odberovými miestami tvorili dlhé rady, podvečer boli stále plne vyťažené. Samospráva preto na sociálnej sieti ľuďom odporučila, aby v nedeľu navštívili niektoré z odberových miest v okrese Zvolen. V Banskej Štiavnici sobotné testovanie nakoniec predĺžili pre veľký záujem do 22.00 h.

10:30 - Vo Zvolene je aj počas nedele ľuďom prichádzajúcim z takzvaných zelených okresov k dispozícii odberové miesto v Hoteli Tenis s posilnenými odberovými tímami a veľkokapacitným parkoviskom.

10:05 - Na Slovensku v sobotu (7. 11.) pribudlo 1828 nakazených novým koronavírusom z 15.466 testov. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 1127 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

10:03 - V Brezovej pod Bradlom otestovali v prvý deň druhého kola 2439 občanov, z toho 303 nemalo trvalý pobyt v meste. Pozitívni na COVID-19 boli štyria občania s trvalým pobytom v Brezovej. "V nedeľu sú otvorené štyri odberné miesta. Dve sú v Centre voľného času, jedno v Dennom centre a jedno na Hasičskej stanici, ktoré testujú v čase od 8.00 do 20.00 h. Obedná prestávka bude od 12.00 do 13.00 h, večerná od 17.00 do 17.30 h," uviedol prednosta mesta Brezová pod Bradlom Ján Michálek. (tasr)

10:00 - V Myjave v sobotu na deviatich odberných miestach otestovali 5604 ľudí, z ktorých bol u 30 zistený pozitívny výsledok testu na COVID-19, čo predstavuje 0,54 percenta. Testovacie miesta otvorili v nedeľu s jedinou zmenou. "Odberné miesto U Belanských bolo presunuté do budovy požiarnej zbrojnice U Vankov. Miesta sú otvorené od 8.00 do 12.00 h, od 13.00 do 17.00 h a od 17.30 do 20.00 h," informoval Kovanič. (tasr)

09:55 - Minister obrany Jaroslav Naď priblížil viac informácií o krádeži v Tvrdošíne. Na sociálnej sieti napísal, že páchateľ vnikol cez zadný vchod, kde násilím prekonal plastové dvere. Odcudzil 750 antigénových testov, 20 overalov, 20 respirátorov a 350 rukavíc. "Stále prebieha obhliadka miesta činu. Certifikáty boli uložené v inej miestnosti, k nim sa páchateľ nedostal," zdôraznil. Naď verí, že páchateľ bude vypátraný a dostane zaslúžený trest. (tasr)

09:40 - Celoplošného testovania sa zúčastnili aj horskí záchranári. "Prispeli k doplneniu chýbajúceho zdravotníckeho personálu," uviedla HZS na svojej facebookovej stránke.

09:34 - V okresnom meste Prievidza v nedeľu ráno otvorili všetkých 34 testovacích miest na nový koronavírus. Pracuje v nich spolu 36 odberných tímov. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti. (tasr)

09:33 - Bez problémov otvorili v nedeľu ráno aj 16 odberných miest v Dolnom Kubíne a 50 odberných miest v Martine, informovali hovorcovia samospráv. (tasr)

09:31 - Všetkých 29 odberných miest otvorili v nedeľu v Liptovskom Mikuláši. "Na testovaní sa v sobotu zúčastnilo 13.838 ľudí. Pozitívne testovaní boli 85 z nich, čo je 0,6 percenta. V prvom kole sa v sobotu prišlo dať otestovať 15.124 osôb, z ktorých bolo 220 pozitívnych (1,45 percenta)," povedala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková. (tasr)

09:30 - V Žiline otvorili 71 odberných miest. "Ako sme avizovali, oproti sobote pribudlo odberné miesto v Mojšovej Lúčke. Otvorenie sa začalo bez komplikácií, nastúpili kompletné testovacie tímy," uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík. (tasr)

09:29 - V Čadci otestovali v sobotu na 16 odberných miestach 8621 ľudí, z nich bolo 102 infekčných. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Milan Gura. "Na porovnanie, minulú sobotu sme pretestovali 8822 ľudí, z toho bolo až 251 infekčných," doplnil. (tasr)

09:28 - V Žilinskom kraji sa v nedeľu začalo druhé kolo celoplošného testovania na 624 odberných miestach. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jany Balogovej mali všetci policajti, ktorí nastúpili na odberné miesta, negatívne testy na nový koronavírus. (tasr)

09:10 - Polícia v Tvrdošíne prijala v nedeľu ráno oznámenie o krádeži vlámaním do odberného miesta v priestoroch materskej škôlky na sídlisku Medvedzie. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. (tasr)

"Z miesta boli odcudzené dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky a testy na COVID-19. Po zdokumentovaní skutku bude odberné miesto opäť pripravené na testovanie," konkretizovala Balogová. (tasr)

09:08 - "Budem k Vám úprimný a priznám sa, že sa veľmi teším, že sa tretie kolo testovania Slovenska blíži ku koncu," napísal minister obrany SR Jaroslav Naď na sociálnej sieti. "Ja som sa dokonca v týždni pristihol, že som sa v kútiku duše na malý moment potešil nariadenej domácej karanténe. Že si oddýchnem," povedal úprimne s tým, že sa nestažuje. "Som stopercentne presvedčený, že to, čo robíme má zmysel," dodal okrem iného. Prečítajte si celé znenie jeho statusu nižšie.

09:00 - Presné výsledky zo sobotného testovania zatiaľ nie sú známe. Predseda vlády SR Igor Matovič a minister obrany SR Jaroslav Naď budú o nich informovať dnes o 11. hodine.

08:55 - V meste Senica otestovali v prvý deň druhého kola plošného testovania na ochorenie COVID-19 9142 ľudí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. (tasr)

08:50 - Na odberných miestach v Mlynskej doline a Ružinove čakali už pred otvorením desiatky záujemcov o testovanie. Informuje o tom bratislavská polícia a mestská časť Ružinov na sociálnej sieti.

V "zelenej" Bratislave sa druhé kolo testovania nekoná. Miesta sú určené hlavne tým, ktorí sa budúci týždeň budú zdržiavať v červených okresoch a potrebujú preto certifikát o negatívnom výsledku z druhého kola testovania.

08:45 - V prípade pozitívneho testu treba ísť z odberného miesta do domácej desaťdňovej karantény. O pozitívnom výsledku treba informovať svojho lekára i osoby s úzkym kontaktom. Aj pre ne bude platiť domáca desaťdňová karanténa.

V súvislosti so zamestnaním treba pri pozitívnom výsledku kontaktovať lekára, ktorý vystaví tzv. pandemickú PN. V prípade odmietnutia testu na PN nárok nie je. Zamestnávatelia budú v zmysle uznesenia vlády povinní vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku testu buď z celoplošného testovania alebo z PCR testu. (tasr)

08:35 - Pri vstupe na odberné miesto sa treba riadiť pokynmi členov odberného tímu.

08:20 - Certifikát z testovania umožňuje uplatniť si od pondelka (9. 11.) výnimku zo zákazu vychádzania platného do 14. novembra. Obyvateľom zelených okresov stačí certifikát z prvého kola testovania. Ak sa však budúci týždeň plánujú zdržiavať v červených okresoch, odporúča sa im dať sa otestovať aj v druhom kole.

08:15 - Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h. Druhého kola testovania sa môžu zúčastniť aj občania, ktorí neboli na prvom kole.

08:10 - V hlavnom meste, ktoré spadá pod "zelené okresy", pre veľký záujem o testovanie otvorili v nedeľu ďalšie odberové miesto. Prvé nájdete v Mlynskej doline pri RTVS (v exteriéri) a druhé v Miestnom úrade v Ružinove (len pre nemotorizovaných).

08:02 - Mobilné odberové miesta nájdete aj v zelených okresoch. Pozor, niektoré boli otvorené iba v sobotu. Aktualizovaný zoznam nájdete na stránke somzodpovedny.sk.

08:00 - V 45 tzv. červených okresoch sa v nedeľu o 8.00 h. začal druhý deň víkendového plošného testovania na ochorenie COVID-19.

Kto sa môže testovania zúčastniť a za akých podmienok?

Testovania sa môžu zúčastniť osoby, ktoré boli v prvom kole negatívne a nevzťahuje sa na zákaz vychádzania a nie sú v karanténe. Rovnako osoby, ktoré sa pravého kola nezúčastnili. Informovala o tom Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá podľa jej slov pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania. Zúčastniť sa môžu na vytvorených miestach testovania aj osoby mimo vybraných okresov. Testovanie nie je viazané na mesto trvalého pobytu.

Na testovaní sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. Potrebné bude potvrdenie od lekára. Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí už v posledných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe.