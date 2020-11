Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal návrh na väzbu Tibora Gašpara a ďalších

Informoval o tom zdroj blízky justičnému prostrediu. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) študuje spisový materiál a určí čas a poradie výsluchov obvinených a zadržaných v rámci akcie Očistec.

"Sudca pre prípravné konanie ŠTS začne o návrhu prokurátora na vzatie do väzby ôsmich obvinených osôb rozhodovať v sobotu od 12.00 hodiny," informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Prokurátor UŠP navrhuje Tiborovi G. a bývalému šéfovi protikorupčnej jednotky Róbertovi K. všetky tri dôvody väzobného stíhania - teda útekovú, kolúznu a preventívnu väzbu. Navrhuje aj väzobné stíhanie bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Petra H., bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda S. a bývalého vysokopostaveného funkcionára finančnej spravodajskej jednotky NAKA Mariána Z. Návrh mal byť doručený na ŠTS o 3.00 h v sobotu ráno.

Zdroj: Vlado Anjel

Obvinenie už vo štvrtok vyšetrovateľ NAKA vzniesol pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. NAKA vo štvrtok od ranných hodín zasahovala v dome bývalého policajného prezidenta Tibora G. v mestskej časti Janíkovce v Nitre. Zasahovala aj u ďalších policajných exfunkcionárov, okrem iného v Ivanke pri Dunaji u bývalého šéfa NAKA Petra H. a v Leviciach u Bernarda S. Následne s nimi prebiehali výsluchy na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave.

Dovedna mala skupina pozostávať z 13 obvinených. Podľa mediálnych informácií ju mal riadiť nitriansky podnikateľ a väzobne stíhaný Norbert B. Medzi obvinenými je aj špeciálny prokurátor, v súčasnosti väzobne stíhaný Dušan K. Na Bernarda S. podal Tibor G. v stredu (4. 10.) trestné oznámenie na ÚŠP. Bernard S. zase vypovedal na ÚŠP vo štvrtok (29. 10.). Podľa medializovaných informácií jeho výpoveď mala smerovať k svedectvám obvineného a väzobne stíhaného bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta M.

Zdroj: Vlado Anjel

Po výpovedi Ľudovíta M. na Prezídiu PZ zriadili minulý týždeň špeciálny tím, zložený z vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov ÚŠP. Tím má vyšetrovať podozrenia v súvislosti s násilnou či ekonomickou trestnou činnosťou súčasných či bývalých verejných činiteľov. Na začiatku júla polícia v rámci akcie Dobytkár zadržala spomínaného nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a podnikateľa Petra K. Pôvodne Norberta B. sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Trubana a Norberta B. do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra K.