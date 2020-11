MIMORIADNY ONLINE Druhé kolo testovania: Tragická smrť, lekár na mol aj kuriózne situácie

druhé kolo testovania obyvateľov sa koná 7. a 8. novembra v 45 okresoch

informácie o odberných miestach a zoznam okresov, kde sa testuje, nájdete na webe www.somzodpovedny.sk

o vyťaženosti odberných miest sa dočítate na weboch somvrade.sk a odbernemiesta.sk

testovanie sa koná v čase od 08.00 do 20.00 h., výnimkou sú prestávky od 12.00 do 12.45 h. a od 17.00 do 17.30 h.

zoznam zariadení pre karanténne ubytovanie nájdete tu

v sobotu do 12. hod. otestovali 553 377 ľudí, 3 677 bolo pozitívnych, ide o približne 0,66 percenta

18:19 - "Odberové miestnosti sú vybavované bez čakania. Tak ak sa chystáte otestovať môžte tak urobiť do 20 hod.," odkázal verejnosti tím z mesta Čadca.

Čas sa kráti, sme tu pre Vás ešte 2 hodiny. Odberové miestnosti sú vybavované bez čakania. Tak ak sa chystáte otestovať môžte tak urobiť do 20 hod. Uverejnil používateľ Mesto Čadca Sobota 7. novembra 2020

18:11 - Priebeh testovania je v sobitu pokojný aj v meste Levoča.

Priebeh testovania je pokojný, všetky odberné miesta a pracovné tímy sú pripravené, s dobou čakania do 15 minút.... Uverejnil používateľ Mesto Levoča Sobota 7. novembra 2020

18:00 - Čo sa deje počas prestávky? Na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici dezinfikovali priestory. Člen odberového tímu priblížil, že sobota je zatiaľ pokojná, prišlo menej ľudí v porovnaní s uplynulým víkendom. Do 17. hodiny na mieste vykonali vyše 800 testov, z toho dva boli pozitívne.

17:13 - Predseda mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker hovorí, že jedno percento nakazených nebola realita, pretože by tak po celoštátnom plošnom testovaní nebolo koho pozitívne testovať.

17:12 - Mimoparlamentná SNS sa pýta, či je pri jednopercentnej pozitívnej infikovanosti slovenskej populácie potrebný núdzový stav. Taktiež, či bolo celoplošné testovanie antigénovými testami na COVID-19 medicínsky opodstatnené.

17:05 - Mesto Skalica na facebookovej stránke informovalo, že čakacia doba je na jednotlivých testovacích miestach minimálna. Ľudia si počkajú priblížne 15 minút.

17:00 - Od 17.00 do 17.30 hod. bude prebiehať druhá prestávka.

17:00 - V Senici v sobotu popoludní viaceré odberné miesta zívajú prázdnotou.

Momentálne viaceré odberné miesta zívajú prázdnotou. Uverejnil používateľ Mesto Senica Sobota 7. novembra 2020

16:42 - V Kynceľovej v okrese Banská Bystrica sa počas druhého kola plošného testovania na COVID-19 čaká v minimálnych alebo dokonca v žiadnych radoch. Ľudia totiž k odberovému miestu prichádzajú v presne dohodnutý čas. S obyvateľmi obce si ho vopred dohodla starostka Martina Kubišová. (tasr)

Na snímke starostka Kynceľovej Martina Kubišová (v strede) kontroluje zoznam ľudí zapísaných na testovanie. Zdroj: TASR - Lukáš Mužla

Informácie o druhom kole celoplošného testovania v obci Kynceľová nájdete po kliknutí na uvedený odkaz ⤵⤵⤵ Uverejnil používateľ Kynceľová Utorok 3. novembra 2020

16:37 - "Testovanie začalo podľa plánov, pri otvorení odberných miestností sme nezaznamenali narušenie verejného poriadku. Situácia v doprave je pokojná, cesty sú prejazdné," informovala košická polícia.

DRUHÉ KOLO TESTOVANIA JE POKOJNÉ A PLYNULÉ www.somzodpovedny.sk Policajti na odberných miestach nepretržite pomáhajú... Uverejnil používateľ Polícia SR - Košický kraj Sobota 7. novembra 2020

16:30 - O fotografie z oberných miest sa podelili aj hasiči.

16:15 - Celoplošné testovanie prináša aj milé okamihy. Policajti s humorom skonštatovali, že v kočíkovaní už majú dostatočnú prax.

MÔŽEME SPOKOJNE SKONŠTATOVAŤ, ŽE V KOČÍKOVANÍ UŽ MÁME DOSTATOČNÚ PRAX, ĎAKUJEME, ŽE SA IDETE OTESTOVAŤ! Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Sobota 7. novembra 2020

16:00 - Minister obrany Jaroslav Naď na tlačovej konferencii v Skalici uviedol, že v červených okresoch neevidujú dlhé rady. Čaká sa podľa neho iba na niektorých miestach v zelených okresoch. Poprosil preto ľudí, aby v rade zbytočne nečakali a prišli neskôr, prípadne sa išli dať otestovať do červených okresov. (tasr)

15:56 - Spolu 2555 ľudí otestovali v sobotu dopoludnia v rámci druhého kola celoplošného testovania na nový koronavírus v Starej Ľubovni. Informoval o tom primátor Ľuboš Tomko na sociálnej sieti s tým, že z toho bolo pozitívnych 29 ľudí. Testovanie podľa neho prebieha bez problémov. Podiel pozitívnych prípadov ľudí z otestovaných do 12.00 h predstavuje 1,14 percenta. (tasr)

15:50 - V hlavnom meste vyšli do prírody davy ľudí. Ako uviedla nemenovaná čitateľka, mnohí nemajú rúška. "Rady sa tvoria aj pri bufete," opísala.

Záber z cesty na bratislavský Kamzík. Zdroj: Tip čitateľa

15:50 - Spolu 344 obcí sa môže zapojiť do národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. O pláne pomoci v čase druhej vlny pandémie nového koronavírusu informovali v sobotu v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková a europoslanec Peter Pollák. (tasr)

15:45 - Aktuálne zábery z hlavného mesta: O testovanie na mobilnom odbernom mieste pri RTVS je veľký záujem. Situáciu monitoruje polícia, usmerňujú aj premávku.

Zdroj: Topky - Maarty Zdroj: Topky - Maarty

Zdroj: Topky - Maarty

15:29 - Do soboty 12.00 h bolo v rámci druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných 553.377 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 3677, čo je približne 0,6 percenta. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na tlačovej konferencii v Skalici. (tasr)

15:20 - Situácia na odberných miestach v Skalici je priaznivá aj v popoludňajších hodinách.

Testovanie 2.kolo: situácia v radách aktuálne 14:00 hod. Mestský úrad: 5 Kultúrny dom: 5 Telocvičňa SZŠ: 5 Orlovňa:... Uverejnil používateľ Mesto Skalica - oficiálna stránka Sobota 7. novembra 2020

15:10 - Zatiaľ čo v tzv. červených okresoch Slovenska prebieha plošné testovanie, v hlavnom meste vyšli do ulíc približne dve stovky ľudí. Na tvárach poväčšine nemajú rúška, zišli sa na námestí neďaleko Úradu vlády.

Podľa informácií z miesta je v blízkosti davu aj polícia. Hliadka však sedí v autách. Protest zatiaľ prebieha bez výtržností. Viacerí účastníci udalosť na sociálnej sieti označili ako štrajk proti vláde a aktuálnym nariadeniam. "Ide o protisystémový štrajk," znie v opise udalosti.

Zdroj: Topky - Maarty Zdroj: Topky - Maarty Zdroj: Topky - Maarty

15:00 - Jozef býva v okrese, kde sa tento víkend netestuje. V prvom kole bol na testovaní v Piešťanoch. Ako uviedol, všetko bolo dobre zvládnuté, čakal prijateľných 45 minút. Poznamenal, že ak by sa v jeho okrese testovalo aj tento víkend, išiel by znova. Za komunizmu podľa neho stáli ľudia v radoch na banány a to aj za zlého počasia. "A teraz, keď nám ide o zdravie, tak každý frfle," napísal a dodal, že v prípade testovania nepozerá ani na to, kto je aktuálne na čele vlády.

14:53 - V Starej Ľubovni do 12. h. zaznamenali 29 pozitívnych osôb.

Zdroj: Reprofoto: Stará Ľubovňa - oficiálna stránka mesta

14:51 - "V rámci 16 odberných miest sa k 12. hod. na území mesta Čadca vykonalo 3448 odberov z čoho infikovaných je 38," informovalo mesto Čadca.

Máme prvé čísla k 12 hod. V rámci 16 odberných miest sa k 12 hod. na území mesta Čadca vykonalo 3448 odberov z čoho infikovaných je 38. Uverejnil používateľ Mesto Čadca Sobota 7. novembra 2020

14:50 - V sobotu popoludní sú už známe prvé čísla z víkendového plošného testovania. Na sociálnej sieti ich zverejňujú niektoré okresy.

14:49 - Premiér Igor Matovič nevylúčil tvrdý lockdown. Došlo by však k nemu iba v prípade, že ľudia by sa začali správať "drasticky nezodpovedne", čo nepredpokladá. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

14:48 - "Vo Vranove nad Topľou sa počas tohto víkendu pred odbernými miestami netvoria takmer žiadne rady, čaká sa jedine na výsledky," priblížila pre Topky Soňa.

Zdroj: Topky:Soňa Kolcunová Zdroj: Topky:Soňa Kolcunová Zdroj: Topky:Soňa Kolcunová Zdroj: Topky:Soňa Kolcunová

14:40 - Primátorka Svidníka Marcela Ivančová mala pozitívny test na ochorenie COVID-19. Informovala o tom v piatok večer na sociálnej sieti. Podrobnosti nájdete tu.

Milí priatelia , Nevyhlo sa to ani mne ... Dbám na dodržiavanie všetkých odporúčaní - nosím rúško, dezinfikujem,... Uverejnil používateľ Marcela Ivančová Piatok 6. novembra 2020

14:33 - V Senici prišiel muž na odberné miesto so svojim oslíkom. Informovala o tom trnavská polícia na sociálnej sieti. "S úsmevom na tvári mu na odbernom mieste vysvetlili, že zvieratá sa bohužiaľ netestujú," priblížili ochrancovia zákona.

Udalosť sa odohrala na pravé poludnie na námestí v Senici. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

14:25 - Mesto Košice v sobotu eviduje pomerne veľký záujem o bezplatné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Uviedol to hovorca magistrátu Vladimír Fabian. Tri odberné miesta zriadili na svojom území napriek tomu, že druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus sa na jeho území nemuselo konať. (tasr)

14:10 - Druhé kolo plošného testovania je v Banskej Bystrici pokojné. Veľký záujem o testovanie prejavili opäť obyvatelia rómskej osady v mestskej časti Senica, priblížil na brífingu zástupca primátora mesta Jakub Gajdošík. "Tvoria sa podstatne menšie rady ako pred týždňom. Obyvatelia sa pravdepodobne riadia našimi odporúčaniami a návštevu odberných miest si rozložili na celý víkend,“ informoval," poznamenal Gajdošík. Pokojnejšie boli podľa neho aj prípravy.

14:08 - Polícia počas sobotného druhého kola plošného testovania riešila niekoľko incidentov, napríklad prípad zdravotníka pod vplyvom alkoholu či porušenie karantény. Policajti v Banskej Bystrici preverujú tiež krádež peňazí, ktoré mali zmiznúť na odbernom mieste v priestoroch základnej školy. Viac sa dočítate tu. (tasr)

14:05 - Situácia v doprave je naďalej pokojná, dopravní policajti dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť v blízkosti odberných miest. (tasr)

13:40 - Helena sa testovania zúčastnila v obci Teplička nad Váhom (okres Žilina). Organizáciu si pochvaľuje. "Obec umiestnila kamery oproti odberným miestam, takže bolo ľahké zistiť, kde je koľko ľudí. Ďakujem starostovi, ľuďom z Obecného úradu a predovšetkým všetkým zdravotníkom," odkázala.

13:35 - Zábery z Oravy: Podľa polície tu ide druhé kolo plošného testovania "ako po masle" vďaka vzorným občanom.

13:30 - Pred odberným miestom v rómskej osade v Michalovciach sa tvorí rad.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Vyhodnocovanie výsledkov antigénových testov na odbernom mieste v spomínanej rómskej osade. Zdroj: TASR/Roman Hanc Zdroj: TASR/Roman Hanc

13:12 - Všetky odberné miesta sú vo Zvolene na rovnakom mieste ako počas prvého kola testovania. "Pre záujemcov o testovanie z iných okresov budú k dispozícii dve posilnené odberné miesta pri Hoteli Tenis a Futbalovom štadióne," uvádza na facebookovej stránke mesto Zvolen.

Základné INFORMÁCIE pred víkendovým (7. – 8. 11. 2020) testovaním vo Zvolene: ▪️Všetky odberné miesta budú na rovnakom... Uverejnil používateľ Mesto Zvolen Piatok 6. novembra 2020

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

13:11 - Na snímke ľudia čakajú na testovanie na futbalovom štadióne vo Zvolene.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

13:10 - Záber z oberového miesta v Rimavskej Sobote.

Zdroj: TASR/Branislav Caban

13:08 - Dopravná situácia v blízkosti odberného miesta v Mlynskej doline v Bratislave - zriadeného v rámci plošného testovania - je pokojná. Cesty sú prejazdné. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Veronika Martiniaková. (tasr)

ZABEZPEČUJEME BEZPEČNOSŤ A PLYNULOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V BLÍZKOSTI ODBEROVÉHO MIESTA V MLYNSKEJ DOLINE Uverejnil používateľ Polícia SR - Bratislavský kraj Sobota 7. novembra 2020

13:07 - S pôsobením Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR na celoplošnom testovaní sa na severe Slovenska zoznamujú aj dvaja príslušníci CIMIC tímu Armády USA. "V USA sme zatiaľ nemali podobnú iniciatívu ako na Slovensku. Som veľmi rada, že som testovanie mohla vidieť. Všetko bolo rýchle a bezproblémové. Nikdy v živote som nič podobné nevidela. Naše nasadenie na Slovensku je zatiaľ výborné, najviac sa mi páči, že si medzi sebou môžeme vymieňať skúsenosti," povedala veliteľka CIMIC tímu Armády USA Madeline Gramling. (tasr)

13:06 - Cibuľkou kvetu obdarujú v obci Svätý Kríž (okres Liptovský Mikuláš) všetky ženy, ktoré sa tento víkend zúčastnia na celoplošnom testovaní na nový koronavírus. (tasr)

Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

12:54 - "Pozri si svoj kraj," vyzvala polícia na sociálnej sieti a odkázala na svoje regionálne facebookové stránky. Počas celého víkendu na nich nájdete aktuálne informácie či live videá z rôznych častí Slovenska.

POZRI SI SVOJ KRAJ: PRIEBEH DRUHÉHO KOLA PLOŠNÉHO TESTOVANIA SLEDUJTE AJ NA NAŠICH REGIONÁLNYCH STRÁNKACH Aktuálne... Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Sobota 7. novembra 2020

12:48 - V okrese Zvolen armáda posilňuje vybrané odberové tímy. Prednostka okresného úradu Martina Mészáros Bariaková vyzýva ľudí z takzvaných zelených okresov, aby sa prišli otestovať do Zvolena. Na odberových miestach v Žiari nad Hronom, v Krupine a v Lučenci sa totiž od rána tvoria mimoriadne dlhé rady.

V ŽIARI SA ČAKÁ NA TESTOVANIE V OBROVSKOM RADE, VO ZVOLENE SA OTESTUJETE BEZ ČAKANIA Pred odberovým miestom v Žiari nad... Uverejnil používateľ Peter Antal - Primátor Žiaru nad Hronom Sobota 7. novembra 2020

12:45 - Skončila sa prvá prestávka odberných tímov. Ďalšia je na pláne od 17. do 17.30 hod.

12:18 - Situácia na území Trenčianskeho kraja v súvislosti s celoplošným testovaním na nový koronavírus je aktuálne pokojná a bez narušenia verejného poriadku. Trenčianska krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

NA ODBERNÝCH MIESTACH POMÁHA ĽUĎOM POLÍCIA Polícia dnes na odberných miestach usmerňuje ľudí, dohliada na verejný... Uverejnil používateľ Polícia SR - Trenčiansky kraj Sobota 7. novembra 2020

12:13 - Z Prešova hlásia výrazne nižšie čakacie doby v porovnaní s uplynulým víkendom.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

12:10 - Testovanie v sobotu prebieha aj v obci Žehra.

Zdroj: TASR/František Iván Zdroj: TASR/František Iván Zdroj: TASR/František Iván

12:02 - Slovenskí občania žijúci v prihraničných oblastiach Rakúska, Maďarska či Poľska sa v prípade záujmu môžu dať otestovať na Slovensku. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. (tasr)

REŽIM NA HRANICIACH Pri prekračovaní hranice s Rakúskom, Maďarskom a Poľskom, platí voľný prechod na územie Slovenskej... Uverejnil používateľ Polícia SR - Bratislavský kraj Sobota 7. novembra 2020

11:50 - Na jednom z odberných miest v rámci testovania na ochorenie COVID-19 v Prešove došlo v sobotu k tragickej udalosti. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, jeden zo záujemcov o testovanie na odbernom mieste pri Základnej škole na ulici Matice slovenskej dostal infarkt. Záchranári mu už nedokázali pomôcť. Podrobnosti o smutnej udalosti nájdete tu. (tasr)

11:32 - Mestá v Prešovskom kraji nezaznamenali doteraz žiadne problémy. Všetky otvorili odberné miesta načas. "Testujeme v meste na štyroch testovacích miestach. Zatiaľ nemáme žiadne problémy. Všetky tímy sú plne obsadené," uviedol primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský. V meste evidujú podľa jeho slov 4400 ľudí vo veku od desať do 65 rokov. (tasr)

11:24 - Policajti na odberných miestach nepretržite pomáhajú ľuďom a usmerňujú ich, uvádza Polícia SR na svojej facebookovej stránke.

11:20 - Zdržanie v radoch na odberných miestach nehlási ani mesto Myjava.

10:35 Aktuálne - na Trokanovej berú ľudí priebežne, bez žiadneho zdržania v rade. Uverejnil používateľ Myjava - oficiálna stránka samosprávy Sobota 7. novembra 2020

11:14 - Pozrite si zábery, ktoré zverejnilo mesto Trenčín.

Všetky odberné miesta sú otvorené. Čakacie doby sú nižšie ako minulú sobotu. Dnes zabezpečili pitný režim a jedlo pre odberné tímy spoločnosti Adient a OMV Filling Stations a Mesto Trenčín. Ďakujeme. Uverejnil používateľ Trenčín Sobota 7. novembra 2020

11:10 - Dolnokubínska radnica odporúča obyvateľom, ktorí sa chcú prísť otestovať na nový koronavírus a patria do rizikovej skupiny, aby tak urobili v nedeľu dopoludnia. Odberné miestnosti v meste zvyknú byť v tomto čase takmer prázdne, uviedol primátor Ján Prílepok.

Všetkých 16 miestností je od rána otvorených sú vám k dispozícii od 08:00 do 20:00 hod. s prestávkami: 12:00-12:45... Uverejnil používateľ Mesto Dolný Kubín Sobota 7. novembra 2020

11:05 - Na odbernom mieste v Rimavskej Sobote sa odohrala závažná situácia. Ako informovala polícia, bola tu vykonaná dychová skúška so zdravotníkom, ktorý vykonával odbery. "Išlo o 54-ročného lekára z Rimavskej Soboty, ktorý pri dychovej skúške nafúkal 1,88 promile," priblížili ochrancovia zákona. "Keďže svojím konaním mohol ohroziť životy a zdravie občanov, hrozí mu trestné stíhanie za trestný čin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," dodali policajti.

10:59 - Bratislava nepatrí medzi 45 tzv. "červených okresov", v ktorých sa tento víkend koná druhé kolo plošného testovania. Otestovať sa je napriek tomu možné aj v hlavnom meste. Odberové miesto vytvorili napríklad v Mlynskej doline, kde testovanie prebieha v exteriéri na parkovacej ploche. Pozrite si zábery z miesta.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian Zdroj: TASR/Jakub Kotian Zdroj: TASR/Jakub Kotian

10: 58 - Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa v sobotu v Trenčíne začalo vo všetkých 50 odberných miestnostiach. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že čas čakania je kratší ako minulú sobotu.

10:50 - Situácia počas druhého kola plošného testovania je pokojnejšia aj v Žilinskom kraji.

Testovanie pred ZŠ Gaštanová na Solinkách v Žiline. Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Situácia pred ZŠ Limbová na Solinkách v Žiline. Zdroj: TASR/Erika Ďurčová Testovanie v areáli Budatínskeho hradu v Žiline. Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

10:35 - V Trnavskom kraji je otvorených v troch okresoch Senica, Skalica a Dunajská Streda celkom 195 odberných miest. "Druhé kolo plošného testovanie začalo podľa plánov, pri otvorení odberných miestností sme nezaznamenali narušenie verejného poriadku. Situácia v doprave je pokojná, cesty sú prejazdné," uviedla polícia.

2. KOLO TESTOVANIA JE V PLNOM PRÚDE, POLÍCIA JE CEZ VÍKEND OPÄŤ S VAMI V Trnavskom kraji je OTVORENÝCH, v 3... Uverejnil používateľ Polícia SR - Trnavský kraj Sobota 7. novembra 2020

10:27 - Čo robiť, ak je váš test pozitívny, no máte mierne prípadne žiadne príznaky? V čase, kedy na Slovensku prebieha druhé kolo plošného testovania radí Úrad verejného zdravotníctva SR. "Ideálnym riešením pre chorého člena rodiny je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými," opísali okrem iného na svojej facebookovej stránke.

Aj v prípade bezpríznakového či mierneho priebehu COVID-19 zostaňte doma a ochorenie „vyležte“. Ideálnym riešením pre... Uverejnil používateľ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Sobota 7. novembra 2020

10:25 - Na Slovensku v piatok (6. 11.) pribudlo 2579 nakazených novým koronavírusom z 15.767 testov. Pribudlo 34 úmrtí. Podrobnosti nájdete tu.

10:20 - Prvenstvo v počte pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus v prvom kole celoplošného testovania primátora Čadce Milana Guru neteší. "Susedíme s Českou i Poľskou republikou, je tu dopravná križovatka. V Česku je situácia veľmi vážna, sú tu aj rodinné kontakty, preto je samozrejme, že vírus sa šíri," skonštatoval Gura. Víkendové testovanie je aktuálne v Čadci na 16 odberných miestach v interiéri aj exteriéri. Viac sa dočítate tu.

Aktuálne informácie z odberových miestností od 8hod. otvorené odberové miestnosti v meste Čadca Testovanie začalo podľa... Uverejnil používateľ Mesto Čadca Piatok 6. novembra 2020

10:15 - Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová priblížila, že v Bratislavskom kraji sa nachádza mobilné odberné miesto pri RTVS, parkovisko pred ZOO. Aktuálne sa tam nachádza približne 70 osôb. "Policajti situáciu priebežne monitorujú a usmerňujú premávku," povedala.

Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj

10:10 - Pozitívne otestovaní boli policajti v Žilinskom kraji (5), Trenčianskom (2) a Trnavskom kraji (1). Tí boli podľa hovorkyne Prezídia PZ Bárdyovej nahradení negatívnymi policajtmi, ktorí boli pripravení v zálohe. "Naďalej máme k dispozícii dostatok policajtov," podotkla.

10:08 - Pri otvorení odberových miest polícia nezaznamenala narušenie verejného poriadku. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Situácia v doprave je podľa nej pokojná a cesty sú prejazdné.

10:05 - Druhé kolo plošného testovania, ktoré sa v Banskobystrickom kraji uskutočňuje v okresoch Detva, Zvolen, Banská Bystrica a Brezno, začalo bez výraznejších problémov. O 8.00 h ráno boli otvorené všetky odberové miesta.

09:56 - Jednotlivé odberné miesta v Senici hlásia maximálne 20 ľudí v rade.

V spolupráci s Mestská polícia Senica monitorujeme odberné miesta. Momentálne hlásia všade max 20 ľudí. Čakacie doby minimálne. Uverejnil používateľ Mesto Senica Sobota 7. novembra 2020

09:52 - Na snímkach testovanie na Základnej škole na Sibírskej ulici v Prešove.

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Zdroj: TASR/Maroš Černý

09:45 - Polícia zverejnila aktuálne zábery z mesta Topoľčany.

09:40 - V okresnom meste Prievidza od sobotňajšieho rána funguje všetkých 34 testovacích miest na nový koronavírus. Pracuje v nich 36 odberných tímov. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

TESTOVANIE NA COVID-19 V PRIEVIDZI: OD RÁNA FUNGUJÚ VŠETKY ODBERNÉ MIESTA V Prievidzi bude od soboty 8:00... Uverejnil používateľ Mesto PRIEVIDZA Piatok 6. novembra 2020

09:35 - V Žilinskom kraji sa v sobotu začalo druhé kolo celoplošného testovania na 622 odberných miestach bez problémov. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jany Balogovej všetkých policajtov, ktorí nastúpili na odberné miesta, pretestovali a piatich s pozitívnym testom na nový koronavírus v službe nahradili.

09:32 - V Prešove došlo v ranných hodinách k udalosti, ktorá si vyžiadala zásah záchranárov. Ako opísal minister obrany Jaroslav Naď pravdepodobne išlo o infarkt občana čakajúceho na testovanie. Muž bol pri vedomí, RZP ho odviezla do nemocnice.

PRVÉ ŠTATISTIKY K DNEŠNÉMU TESTOVANIU K 8:00 je otvorených 99,3% plánovaných odberových miest, v priebehu desiatok... Uverejnil používateľ Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO Sobota 7. novembra 2020

09:30 - Materiál je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa kompletne zabezpečený na každom odberovom mieste. "Situácia na jednotlivých miestach je pokojná, neevidujeme väčšie rady čakajúcich. V prípade potreby máme zabezpečené materiálne aj personálne zálohy," doplnil.

09:25 - Minister obrany SR Jaroslav Naď zverejnil na sociálnej sieti prvé štatistiky k dnešnému testovaniu. "K 8:00 je otvorených 99,3% plánovaných odberových miest, v priebehu desiatok minút očakávame 100% naplnenosť. Neotvorenie niektorých odberových miest bolo spôsobené pozitívnym testovaním niekoľkých zdravotníkov, náhradný personál je postupne doplňovaný," informoval.

09:19 - O počte čakajúcich na odberných miestach informuje aj žilinská mestská polícia. "Na odberných miesta je monitorovaný aj verejný poriadok – zatiaľ bez závad," uvádzajú na webe mpza.sk krátko po 9. hod. ráno.

09:15 - Po celoplošnom testovaní na Orave výrazne klesol indikovaný záujem o odbery mobilnou odberovou jednotkou. Pre obyvateľov oravského regiónu pripravuje Žilinská župa nové odberné miesto COVID-19 v Oravskej poliklinike v Námestove, kde sa bude môcť verejnosť dať otestovať formou antigénových testov a zároveň sa budú vykonávať PCR diagnostiky, ktoré sú nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Zdroj: SITA/ŽSK

09:13 - Testovanie z auta na letisku v Trenčíne prebiehalo krátko po otvorení odberného miesta plynulo. Nezopakoval sa tak scenár z minulého týždňa, kedy sa tvorili niekoľkohodinové rady.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

09:10 - Druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa v Prešove koná na 66 odberných miestach, ktoré otvorili v sobotu ráno. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, ide o rovnaký počet ako počas prvého kola.

INFORMÁCIE K 2. KOLU TESTOVANIA V PREŠOVE Počas víkendu bude v Prešove prebiehať 2. kolo celoplošného testovania na... Uverejnil používateľ Mesto Prešov - Oficiálna stránka Piatok 6. novembra 2020

09:02 - Košice nepatria medzi 45 okresov, v ktorých prebieha druhé kolo testovania. Záujemcov ale bezplatne otestujú antigénovými testami na troch odberných miestach. Na snímkach testovanie na parkovisku pred magistrátom v Košiciach.

Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: TASR/František Iván

08:45 - Všetkých 17 odberných miest počas druhého kola plošného testovania v meste Senica otvorili načas. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Už pred otvorením pred nimi čakali občania. Rady sú však výrazne menšie ako pred týždňom.

08:30 - Polícia zverejnila aktuálne zábery zo Šamorína. Pred odberným miestom čakajú desiatky ľudí.

08:06 - Pri vstupe na odberné miesto sa treba riadiť pokynmi členov odberného tímu. Podrobné inštrukcie sú aj na stránke somzodpovedny.sk.

08:02 - Certifikát z testovania umožňuje uplatniť si od pondelka (9. 11.) výnimku zo zákazu vychádzania platného do 14. novembra. Obyvateľom zelených okresov stačí certifikát z prvého kola testovania. Ak sa však budúci týždeň plánujú zdržiavať v červených okresoch, odporúča sa im dať sa otestovať aj v druhom kole.

Po testovaní dostanete do rúk takýto modrý certifikát. Zdroj: TASR – František Iván

08:00 - V 45 okresoch sa v sobotu o 8.00 h. začalo druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta.

07:30 - Plynulý priebeh testovania v Senici zabezpečujú kamery. Za iniciatívou stoja študenti. Takmer 20 kamier pred všetkými odbernými miestami naživo vysiela obraz na stránku kolkojetamludi.sk a do regionálnej televízie TV SEN. Informoval o tom Ondrej Vrábel z Mladí, o.z..

Zdroj: reprofoto:kolkojetamludi.sk

07:01 - Polícia v súvislosti s testovaním pripomenula, že predstavitelia samospráv myslia aj na prípady, kedy je na Covid-19 pozitívna aj osoba bez domova a zriadili tzv. karanténne miesta.

06:30 - Upravuje sa aj režim na hraniciach. Vyhlášku v plnom znení nájdete vo vestníku vlády (22 vyhláška).

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠICH ZMIEN NA HRANICIACH. ČO SA MENÍ VYHLÁŠKOU? Radi by sme vás upozornili na novú vyhlášku, ktorá... Uverejnil používateľ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Piatok 6. novembra 2020

06:29 - Podmienky izolácie pozitívne testovaných ľudí po plošnom testovaní podrobne upravuje vyhláška uverejnená vo Vestníku vlády SR. Nájdete ju na priloženom linku na strane 24. Dĺžka izolácie je 10 dní od obdržania výsledku.

06:20 - Na každom odbernom mieste bude zabezpečená prítomnosť minimálne jedného policajta. Na odberných miestach bude počas víkendu takmer šesť tisíc policajtov a v pohotovosti budú ďalšie stovky policajtov. Priblížila polícia na sociálnej sieti.

ĎAKUJEME A POKRAČUJEME ĎALEJ: POLÍCIA JE NA DRUHÉ KOLO TESTOVANIA PRIPRAVENÁ Na každom odbernom mieste bude zabezpečená... Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Piatok 6. novembra 2020

06:12 - Ľudia, ktorí prechádzajú cez viacero okresov, zelených aj červených, nepotrebujú certifikát o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19. Pokiaľ by však osoba vystúpila v červenom okrese, tak certifikát o negatívnom výsledku musí mať. Informoval o tom premiér Igor Matovič v piatok na tlačovej konferencii.

06:04 - Výnimku z pretestovania majú tento víkend okresy s počtom pozitívnych prípadov nižším ako 0,7 percenta.

06:03 - Rezort obrany dobrovoľne otvorí aj ďalšie odberové miesta v okresoch, ktoré hraničia s tzv. červenými okresmi, a to na základe požiadaviek samospráv. "Vo vybraných odberových miestach budeme mať výrazne zvýšenú priepustnosť - umožníme tým otestovať sa občanom z bielych okresov, ktorí to potrebujú pre svoje každodenné dochádzanie za povinnosťami," informovali Ozbrojené sily na sociálnej sieti.

Zdroj: Ozbrojené sily SR

Na ochorenie Covid-19 sa budete môcť otestovať aj vo viacerých odberových miestach v celkovo trinástich tzv. zelených okresoch, v ktorých sa druhé kolo testovania neplánovalo. Celkovo 20 samospráv zriadi 20 odberových miest, v ktorých bude testovať 25 odberových tímov. Niektoré miesta budú otvorené iba v sobotu. Konkrétny rozpis odberových miest bude k dispozícii aj na stránke www.somzodpovedny.sk.

Zdroj: Ozbrojené sily SR

ℹ️ Okrem odberových miest v rámci 45 tzv. červených okresov sa budú môcť ľudia počas víkendu 7. a 8. novembra 2020... Uverejnil používateľ Národné centrum zdravotníckych informácií Piatok 6. novembra 2020

06:02 - V sobotu a v nedeľu sa testuje podľa nového harmonogramu.

Zdroj: Prezídium HaZZ

06:01 - V prípade, že je váš výsledok pozitívny, choďte do karantény a neopakujte test na inom odbernom mieste, polícia takéto skutky eviduje aj ako spáchanie trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

06:00 - Po registrácii na testovaní si nezabudnite odložiť doklady, polícia minulý týždeň zaznamenala viacero prípadov strát.

Kto sa môže testovania zúčastniť a za akých podmienok?

Testovania sa môžu zúčastniť osoby, ktoré boli v prvom kole negatívne a nevzťahuje sa na zákaz vychádzania a nie sú v karanténe. Rovnako osoby, ktoré sa pravého kola nezúčastnili. Informovala o tom Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá podľa jej slov pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania. Zúčastniť sa môžu na vytvorených miestach testovania aj osoby mimo vybraných okresov. Testovanie nie je viazané na mesto trvalého pobytu.

Na testovaní sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. Potrebné bude potvrdenie od lekára. Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí už v posledných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe.