Výskum: Ako môže jeden zlý zamestnanec poškodiť celý tím?

Bratislava - Výskum Harvardskej univerzity zameraný na nákazlivosť podvodov medzi zamestnancami dokázal, že dokonca aj u vašich najčestnejších zamestnancov je pravdepodobnejšie, že sa dopustia zneužitia úradnej moci, ak budú spolupracovať s nepoctivým jednotlivcom. A hoci by bolo fajn si myslieť, že poctiví zamestnanci by nepoctivých zamestnancov podnietili k lepšiemu správaniu, to sa stáva zriedka. Zdá sa, že medzi spolupracovníkmi je ľahšie sa naučiť zlému správaniu ako dobrému.