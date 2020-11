Prvé rokovanie vlády po plošnom testovaní na KORONAVÍRUSU: Sme pripravení testovať aj na hraniciach

BRATISLAVA - Vláda Igora Matoviča dnes intenzívne rokuje o budúcich krokoch po celoplošnom testovaní obyvateľstva na nový koronavírus. Medzi tými, ktorí už dorazili bol napríklad minister vnútra Roman Mikulec či Ivan Korčok. Mikulec sa podľa vlastných slov nebránil tomu, aby sa hranice uzavreli. Upozornil však, že je to na dlhšiu diskusiu.

Policajný zbor je pripravený na možné testovanie ľudí na hraniciach. Uviedol to pred pondelkovým rokovaním vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že v tom nevidí problém, ak tam bude aj zdravotnícky personál. Predmetom rokovania ústredného krízového štábu, ktorý má byť v pondelok poobede, bude aj režim na hraniciach po plošnom testovaní obyvateľstva na nový koronavírus, potvrdil.

Uzavretie hraníc nevidí Mikulec ako problém z pohľadu Policajného zboru. Avšak rozhodnutie prijmú vtedy, ak sa o tom odborne porozprávajú na krízovom štábe. "Musíme sa zhodnúť na takom riešení, ktoré je vykonateľné," poznamenal.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) hovorí, že Slovensko musí vyhodnotiť to, čo robia susedné krajiny na hraniciach. "Rakúsko neuzavrelo hranice aj keď u nás bola vyššia miera nakazených, chcem to vysoko oceniť," podotkol. Šéf rezortu diplomacie poukázal na to, že iné krajiny pristupujú k lockdownom, čo logicky znižuje mobilitu.

Medzi ministrami sa objavil aj šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina). "Musím povedať, že som si to odmakal aj ja jednu celú šichtu. Budeme o tom rozprávať na štábe a na vláde. Mňa prekvapili ľudia a emócie, ktoré tam vládli. Konečne sme sa zomkli aj v inej veci ako v majstrovstvách sveta v hokeji," povedal Doležal.

Ten navyše povedal, že predseda strany Sme rodina a parlamentu Boris Kollár je naďalej vo vážnom stave, no nepovedal podrobnosti, keďže na to nemá povolenie.

