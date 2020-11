MIMORIADNY ONLINE Prvé čísla z celoplošného testovania: Vyše dva a pol milióna testov odhalilo desaťtisíce infikovaných

Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov je 31. 10. a 1. 11.

Odberné miesta možno nájsť na webovej stránke www.somzodpovedny.sk

O vyťaženosti miest informujú aj weby somvrade.sk či odbernemiesta.sk

Testuje sa v čase od 7.00 do 21.30 h s výnimkou prestávok, ktoré budú od 12.00 do 12.45 h a od 18.00 do 18.30 h

Priebeh testu pozostáva z pár krokov, pozrite si naše VIDEO

Testovanie sa neodporúča ľuďom nad 65 rokov a deťom mladším ako 10 rokov

Ponuka karanténneho ubytovanie po pozitívnom teste na COVID-19

Pozrite si, ako prebiehalo sobotňajšie testovanie – nezaobišlo sa bez komplikácií, viaceré odberné miesta čelili náporu

V sobotu otestovali 2,5 milióna ľudí, z toho 25.850 bolo infekčných

10:52 „Druhé kolo pretestovania určite bude,“ oznámil premiér. Skonštatoval, že počet pozitívnych ľudí v rámci Oravy je teraz o cca 60 percent nižší v porovnaní s pilotným testovaním, ktoré prebehlo minulý víkend.

10:46 Matovič má prosbu aj na občanov, ktorí dostali certifikát s negatívnym výsledkom. Chce, aby sa správali zodpovedne, pretože skríningové testy môžu preukázať falošnú negativitu.

10:40 Premiér znova apeloval na občanov, aby aj po otestovaní dodržiavali zásadu ROR (rúško-odstup-ruky). Ľudí s pozitívnym covidovým testom žiada o poctivé dodržiavanie karantény a aby o svojom pozitívnom výsledku dali vedieť osobám, s ktorými boli v kontakte.

10:37 Matovič sa ospravedlnil všetkým ľuďom, ktorí sa celoplošného testovania nezúčastnili z vlastnej vôle. „Prepáčte mi, že sme vás donútili ísť na tento test,“ uviedol. Hovoril o ľuďoch, ktorí sa šli otestovať kvôli certifikátu, aby napríklad mohli nastúpiť do práce. Zdôvodňuje to zodpovednosťou voči pacientom či zdravotníkom.

10:29 „Tento nápad sa podaril,“ vyhlásil Krajčí s tým, že všetci zúčastnení aktéri odviedli vynikajúcu prácu. „Na 98 percent sú všetky miesta pokryté,“ dodal. Minister zdravotníctva zároveň verí, že celoplošné testovanie pomôže zlomiť stúpajúcu krivku pandémie na Slovensku.

10:21 Celkový počet pretestovaných ľudí za včerajšok v rámci operácie "Spoločná zodpovednosť" je 2 581 113. Z daného počtu bolo 25 850 pozitívnych prípadov. Ide o zhruba jedno percento, skoštatoval Naď.

10:19 Matovičovi výsledok z prvého dňa celoplošného testovania "vyrazil dych". Ocenil obrovskú nasadenosť a profesionalitu vojakov, zdravotníkov, policajtov a ďalších. „Som hrdý na každého, kto dal ruku k dielu,“ povedal. Tento výsledok považuje za dôkaz, že Slovensko ako štát a ako spoločenstvo zodpovedných ľudí funguje.

10:15 NAŽIVO Minister zdravotníctva Marek Krajčí spolu s premiérom, ministrom obrany a ministrom vnútra zhodnocuje prvý deň celoplošného testovania.

10:10 Polícia zaznamenala v sobotu večer ďalších dvoch občanov, ktorí sa podrobili opakovanému testovaniu. Viac informácií v samostatnom článku.

09:59 V Petržalke na všetkých odberných miestach v ranných hodinách evidujú nízky záujem o testovanie. „Zdržíte sa minimálne,“ uviedla facebooková stránka Petržalky.

09:54 Prví dvaja záujemcovia o testovanie na jednom z exteriérových odberných miest v Devínskej Novej Vsi.

09:49 Takmer prázdne je aj odberné miesto v MŠ Na Revíne v Novom Meste. „Predo mnou jedna teta, za mnou nikto, rad žiadny,“ opísala nám čitateľka.

09:42 V Malackách bolo počas soboty otestovaných 7271 osôb, pozitívny výsledok zaznamenali u 58 z nich, v Pezinku otestovali 11.293 záujemcov, čo je viac ako polovica tých, ktorí sa môžu dať testovať. „Miera pozitivity za sobotu je na úrovni 0,62 percenta,“ dodalo mesto Pezinok. V Senci odobrali vyše 7000 vzoriek, pozitívnych bolo 45.

09:39 Armáda počas noci distribuovala materiál na odberné miesta. Potvrdil to hovorca OS SR Štefan Zemanovič, ktorý nedeľné testovanie hodnotí zatiaľ ako bezproblémové. „Priebežne sa nám opäť rozbehlo testovanie. Keďže ide o plošnú aktivitu, vyskytujú sa určité prestoje, ale nie je to nič mimoriadne,“ skonštatoval.

09:36 Testovanie na odbernom mieste v amfiteátri v obci Špačince.

09:33 Pezinok prostredníctvom interaktívnej mapy odberných miest informuje, že až na výnimky majú odberné miesta prázdno, plynule prebieha aj odber na drive-in mieste pri kameňolome.

09:28 Prešovskí policajti ukázali, ako vyzerá testovanie v ich kraji.

09:24 V siedmich okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja, okrem okresov Prievidza a Partizánske, sa v prvý deň celoplošného testovania pretestovalo okolo 207.000 ľudí, čo predstavuje približne 60-percentnú účasť. Prednosta OÚ v Trenčíne Roman Kozáček povedal, že údaje o počte pozitívne testovaných poskytnú počas nedele.

09:19 V Košiciach pomáha infektológ Pavol Jarčuška. Primátor mesta Jaroslav Polaček na sociálnej sieti uviedol, že začínajú v drive-in na letisku. „Aktuálne nečakáte, hneď idete na odber vzorky a o pár minút vám na elektrokolobežke priamo k autu prinesú výsledok. Tak neváhajte, je to rýchle a pohodlné,“ napísal Polaček.

09:13 Odberné miesta drive-in pri AOZ i na výstavisku v Trenčíne sú momentálne bez záujemcov. „Odporúčame túto situáciu využiť, aby sme predišli prípadným kolónam v neskorších hodinách,“ uviedla krajská polícia.

09:09 Testovanie v budove Nemeckého kultúrneho domu na ulici Barónka v bratislavskej Rači. Podľa informácií od dobrovoľníkov v sobotu otestovali približne 1800 osôb, pričom pod dané odberové miesto spadá celkovo 1300 obyvateľov. Dnes je situácia iná. Na testovanie prichádza veľmi málo ľudí, je nulový čas čakania.

09:00 Odberný tím na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici počas noci nezásobili testami. Hrozilo, že dopoludnia minú testovacie sady. „Napokon ešte testy dorazili, ale je tu prázdno. Za tie necelé dve hodiny len cca 20 ľudí,“ opísal Topkám dobrovoľník z odberného tímu.

08:55 Trenčiansky primátor Richard Rybníček informoval, že začali s testovaním ľudí z tamojšej nocľahárne, ale aj ľudí bez domova. „Zatiaľ všetko v pokoji a doteraz otestovaní sú negatívni. Veríme, že to tak aj zostane,“ doplnil.

08:50 V okrese Považská Bystrica absolvovalo v sobotu antigénové testy 29.292 obyvateľov, pozitívnych bolo 384 vzoriek. Za prvý deň testovania to tak vychádza asi na 60-percentnú účasť. V okrese bol v sobotu problém s nedostatkom testov a certifikátov, niektoré odberné miesta museli na niekoľko hodín zatvoriť. V Dolnom a Hornom Moštenci priviezli testy až večer, odberné miesta už neotvorili. Ani počas noci sa problémy s nedostatkom testov nepodarilo úplne vyriešiť.

08:47 Testovanie v Prešove zatiaľ prebieha bez výraznejšieho čakania. „Ak ste sa včera nestihli prísť otestovať, môžete tak urobiť ešte dnes do 21.30 hod,“ pripomenula primátorka Prešova Andrea Turčanová s tým, že otvorených všetkých 66 odberných miest.

08:43 Odberné miesta zívajú prázdnotou i v Žiline, kde je k dispozícii všetkých 71 odberných miest. Mesto na sociálnej sieti spomenulo, že odberné miesta sú väčšinou prázdne.

08:39 Nečaká sa na žiadnom z odberových miest v Starom Meste. Mestská časť to uviedla na facebooku. „Aj s čakaním na výsledok testu to vybavíte nanajvýš za 20 minút. Plus prechádzka,“ stojí v príspevku.

08:35 Na zeleno sú vysvietené všetky odberné miesta v Dúbravke, ale aj v bratislavskom Novom Meste, kde pri odberných miestach čakalo po siedmej od päť do 15 ľudí. „Veľká časť otvorených odberných miest oznamuje nízky záujem o testovanie v prvých minútach,“ dopĺňa mestská časť Petržalka.

08:31 V Podunajských Biskupiciach na niektorých miestach chýbajú certifikáty či testy, preto zrejme otvoria s oneskorením.

08:28 Marek Hattas, primátor Nitry, odhaduje momentálnu obsadenosť odberných miest v meste na zhruba 10 až 20 ľudí. V sobotu bolo v Nitre otestovaných 35 717 ľudí. Pozitívnych bolo 212.

08:24 Dlhší rad pri odbernom mieste je momentálne skôr výnimkou. Mestské časti Bratislavy pri oznámení o stave informujú väčšinou o pár osobách, ktoré čakajú na test.

08:22 Pokojná atmosféra pri testovaní panuje aj na ZŠ Nevädzová v Ružinove.

08:17 Mesto Prešov na sociálnej sieti uviedlo, že v nedeľu sa odberným tímom podarilo urobiť 32 786 odberov a zachytiť 305 pozitívnych prípadov.

08:11 Odberné miesto v Pezinku na ulici 1. mája po 7:30 hodine.

08:07 Dnes je prázdna aj frekventovaná cesta na Gagarinovej v Ružinove. V Bratislave sa včera z dôvodu enormného záujmu o drive-in testovanie tvorili dlhé kolóny.

08:03 V Senici je k dispozícii 153 členov odberných tímov. „Po približne päťhodinovom odpočinku je 153 členov odberových tímov, ktoré sa skladajú z policajta, vojaka, zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, opäť v plnom nasadení na 17 odberných miestach,“ informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová s tým, že v sobotu otestovali 9705 ľudí, z ktorých bolo približne jedno percento pozitívnych

08:00 Do odberového miesta na ZŠ Mierová v Ružinove tiež prišlo málo ľudí.

07:57 Primátor Trnavy Peter Bročka priblížil, že v meste sú všetky testovacie adresy otvorené a prakticky bez čakacích lehôt. „Zdá sa, že veľká väčšina ľudí už testovanie absolvovala včera na odberných miestach, resp. predvčerom v podnikoch a zdravotníckych zariadeniach,“ skonštatoval na sociálnej sieti.

07:55 Odberný tím v Miestnom úrade v bratislavskom Ružinove v tejto chvíli testuje iba pár ľudí.

07:52 Rada na drive-in testovanie pod mostom Lafranconi a v Líščom údolí nie je. Záujemcov o testovanie vybavujú priebežne.

07:50 Podľa košických policajtov sa na tamojšom letisku nečaká. „Ak ste sa ešte nedali testovať, čakáme Vás na letisku,“ vyzvali muži zákona.

07:46 V obci Kolíňany na pretestovanie dokonca nečaká nikto.

07:41 V Prievidzi sú testovacie miesta pripravené a ľudia zatiaľ nečakajú. „Ak ste ešte neboli na plošnom testovaní, tieto odberné tímy sú momentálne bez čakania: CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14, Parkovisko za Rozvojom, Dlhá ul. 1,“ odporučilo na sociálnej sieti mesto.

07:37 V Karlovej Vsi sú k dispozícii všetky odberové miesta. „Čakacia doba žiadna, alebo pár minút,“ píše sa na facebooku mestskej časti.

07:35 Dnes je na Myjave otvoretných deväť odberných miest. „Jediná zmena nastane v časti Turá Lúka, kde odberové miesto v požiarnej zbrojnici U Belanských vystrieda požiarna zbrojnica U Vankov. Na všetkých miestach sa dá testovať od 7.00 do 12.00 h a od 13.00 do 22.00 h,“ informoval Martin Kovanič z mestského úradu.

07:31 Na košickom letisku pribudli ďalšie odberné tímy. Dokopy ich je 17. „Ráno o 7.00 h čakalo na otvorenie prevádzky najväčšieho odberného miesta na Slovensku desať áut, ktorých osádky boli hneď aj vybavené. Pozývame sem každého, komu sa nechce inde čakať v dlhých radoch,“ uviedol námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.

07:28 Ružinovský starosta potvrdil, že v rámci mestskej časti je otvorených vyše 70 odberných miest. Ľudí je zatiaľ málo. „Žiadne zápchy, testovanie plynulé s minimom čakania,“ zhrnul s tým, že ani na testovanie formou drive-in sa veľmi nečaká.

07:22 Aj v Lamači je situácia veľmi priaznivá. Pred ZŠ Malokarpatské námestie stojí asi 15 ľudí. „Už čakám na výsledok, prišiel som o siedmej,“ povedal nám muž.

07:19 Na Metodovej pred gymnáziom ľudia takmer vôbec nečakajú. „Je to totálna rýchlovka,“ povedal nám mladík, ktorý tam absolvoval test.

07:12 Policajti prostredníctvom svojej sociálnej siete nepriamo vyzvali ľudí, aby sa šli pretestovať.

07:00 Odberové miesto na Kozej 18 v Starom Meste dnes nebude fungovať. „Kúsok od Kozej je napríklad odberové miesto na ZŠ Škarniclova (2 testovacie tímy) či ZŠ Mudroňova, ďaleko nie je ani Hviezdoslavovo námestie (3 testovacie tímy) či Námestie slobody (5 testovacích tímov),“ informovala mestská časť na facebooku.

06:45 Na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici majú zhruba 450 antigénových testov, ktoré zostali zo soboty. „Nové nepriniesli. Takže my máme dostatok na dopoludnie, ale potom ak neprídu testy, tak budeme musieť zatvoriť. A policajti aj vojaci majú informácie, že už nie je veľa tých testov,“ povedal pre Topky člen odberového tímu v Bystrici.

06:20 Premiér Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď a ministra vnútra Roman Mikulec o cca 10:00 zhodnotia prvý dňa celoplošného testovania na jednom z odberných miest v Petržalke.

06:00 Počet drive-in miest v Bratislave znížia, dôvodom sú problémy s dopravou.

Prvý deň plošného testovania

V sobotu bol o testovanie na Slovensku záujem. Na niektorých miestach sa tvorili počas dňa aj niekoľkohodinové kolóny. Išlo napríklad o miesta, kde sa dalo testovať z auta.

Do soboty 12.00 h bolo v rámci celoplošného testovania na ochorenie covid-19 otestovaných 828.518 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 7947 ľudí, čo je približne jedno percento. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď.

Do testovania bolo podľa Naďa nasadených viac ako 40.000 ľudí po celom Slovensku, z toho vyše 6000 vojakov, 5000 policajtov, 113 hasičov a takmer 15.000 zdravotníkov. Súčasťou operácie je tiež takmer 10.000 administratívnych pracovníkov, 250 príslušníkov finančnej správy, ako aj približne 4000 dobrovoľníkov. Počas dňa pomáhalo aj 33 príslušníkov ozbrojených síl z Rakúska a 200 zdravotníkov z Maďarska.