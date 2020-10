MIMORIADNY ONLINE Odštartovalo celoslovenské testovanie pod taktovou armády: Ľudia čakajú v dlhých radoch

SLOVENSKO – Na území celej krajiny odštartovala prvá fáza celoplošného testovania obyvateľstva pod taktovou armády. Do operácie "Spoločná zodpovednosť" sú zapojení zdravotníci, dobrovoľníci, vojaci, hasiči a tisícky policajtov všetkých zložiek. Informovala o tom tlačová agentúra AFP, citujúc miestne úrady.

Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov je 31. 10. a 1. 11.

Odberné miesta možno nájsť na webovej stránke www.somzodpovedny.sk

Testuje sa v čase od 7.00 do 21.30 h s výnimkou prestávok, ktoré budú od 12.00 do 12.45 h a od 18.00 do 18.30 h

Starostovia apelujú na občanov, sa prichádzali testovať podľa abecedy

Priebeh testu pozostáva z pár krokov, pozrite si naše VIDEO

Testovanie sa neodporúča ľuďom nad 65 rokov a deťom mladším ako 10 rokov

Všetky štátom obstarané antigénové testy spĺňajú potrebné požiadavky

Ponuka karanténneho ubytovanie po pozitívnom teste na COVID-19

ONLINE

07:32 Testovanie v trenčianskej tržnici. Ľudia čakajú v rade.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

07:26 V súvislosti s viacerými mobilnými odbernými miestami sa v Bratislave začali tvoriť kolóny. Zelená vlna RTVS informuje o kolóne na Botanickej smerom z Karlovej Vsi k Mostu Lafranconi. Spomalená doprava je podľa dopravných máp aj pri vjazde do Mlynskej doliny, v Petržalke na Panónskej ceste a na Bratskej smerom k odberovým miestam pri obchodnom centre Danubia.Taktiež sa tvoria kolóny na Bajkalskej, Zahradníckej či pri parkovisku vedľa trhoviska na Miletičovej.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

07:20 Obyvatelia v meste Stará Turá pred budovou Domu kultúry.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

07:15 Aktuálna situácia pred novou budovou SND.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

07:14 V Karlovej Vsi sa ešte pred začiatkom testovania zaplnili prístupové cesty k všetkým odberovým miestam Drive In. Mestská časť to uviedla na sociálnej sieti.

07:10 Podľa našich informácií na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici administratívni pracovníci ešte stále stoja pred budovou. „A ľudia tu už stoja od 6:20 pripravení v rade, ale miesto sa určite o siedmej neotvorí, lebo nás ešte nepretestovali a čakáme pred budovou,“ uviedol náš zdroj.

Zdroj: topky

07:07 V Ružinove sa na prvých miestach tvoria rady. Podľa starostu Martina Chrena v drajvoch stojí už teraz spolu do 200 áut v rade. „Prvé prišli už krátko po piatej. Ranné vtáčatá už upchali Mierovú a Drieňovú pred Billou, nejazdite na tieto miesta, ak nemusíte,“ uviedol.

07:05 Aktuálna situácia na druhom odberovom mieste na Lamači.

Zdroj: Facebook/Marek Bernád

06:59 Problémy v Karlovej Vsi. „Testovanie sa ešte nezačalo a prístupové cesty k všetkým odberovým miestam Drive In v Karlovej Vsi sú už zaplnené množstvom áut, preto sú dočasne zatvorené,“ píše sa na sociálnej sieti.

06:57 Ľudia v Malinove vytvorili dlhý rad.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

06:55 Polícia je pripravená, na každom odbernom mieste bude prítomný minimálne jeden policajt. Na odberných miestach bude počas víkendu viac ako 11-tisíc policajtov a v pohotovosti ďalších viac ako 600 mužov zákona.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

06:51 „Na prvých miestach sa už tvoria rady, na našich drajvoch stojí už teraz spolu do 200 áut v rade, prvé prišli už krátko po piatej. Ranné vtáčatá už upchali Mierovú a Drieňovú pred Billou, nejazdite na tieto miesta, ak nemusíte. Nezabudnite, trolejbus 212 dnes a zajtra chodí obchádzkou po Gagarinovej, namiesto zbytočného čakania na zastávkach na Mierovej tak choďte radšej čakať do radov na testovanie. Dnes to vyzerá na dlhšie,“ napíšal na sociálnej sieti starosta Ružinova, Martin Chren.

06:30 Aktuálna situácia na Lamači pred odberovým miestom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

06:25 Obce pri väčších mestách sa obávajú test-turistiky. Potvrdili to viacerí starostovia obcí, ktorí ale majú obavy, aby sa k testom dostali všetci ich obyvatelia. „Máme doteraz mnohé telefonáty, keď sa ľudia pýtajú, či sa môžu prísť k nám testovať. Vedie ich k tomu obava zo státia v dlhých radoch, alebo že sa na nich v meste nedostane,“ povedal napríklad starosta v obci Dubovany Miroslav Michalčík.

06:15 Cestovný poriadok MHD sa môže budúci týždeň meniť, lebo výsledky celoplošného testovania môžu ovplyvniť aj cestovné poriadky MHD. Bratislavský dopravný podnik o tom informuje na sociálnej sieti.

06:10 V okrese Myjava sa vo väčšine obcí uskutoční celoplošné testovanie v priebehu jedného dňa. V sobotu sa budú môcť otestovať obyvatelia obcí Bukovec, Košariská, Podkylava, Polianka, Poriadie a Rudník. Dva dni bude trvať testovanie v mestách Myjava a Brezová pod Bradlom a v obciach Brestovec, Kostolné, Krajné, Stará Myjava a Vrbovce.

06:00 Bratislavské mestské časti nedokážu zaručiť, že bude otestovaný každý. Prijaté pravidlá testovania im totiž neumožnia odhadnúť, koľko ľudí sa v Bratislave bude chcieť otestovať. Verejnosti preto odporúčajú sledovať operatívne pokyny z odberových miest, mestských častí, mesta Bratislava a riadiť sa nimi. Celkovo zriadili 401 odberových miest.

OBRAZOM: Piatkové prípravy na celoplošné testovanie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vytvoril v areáli Úradu BSK na Sabinovskej ulici certifikované testovacie miesto Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Základná škola na Tbiliskej ulici v Rači Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Základná škola s MŠ Za kasárňou v Novom Meste Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Hviezdoslavovo námestie v Starom Meste Zdroj: Tip čitateľa

Reštaurácia Išľa v Prešove Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Komunitné centrum v prešovskej lokalite K Starej tehelni Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Odberné miesto vedľa hasičskej stanice dobrovoľných hasičov v Topoleckej v Starej Turej Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Odberné miesto pred mestským úradom v Myjave Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Minister obrany zverejnil snímku z jedného zo skladov deň pred testovaním Zdroj: FB/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

Pilotné testovanie zabralo

Orava, ktorá bola pred pilotným testovaním na covid-19 týmto ochorením najzasiahnutejšia, vo štvrtok zaznamenala nízke prírastky. V Dolnom Kubíne pribudlo 12 nových prípadov, v Tvrdošíne 10 a v Námestove 9.

Zdroj: korona.gov.sk

Premiér označil výsledok pilotného testovania za úžasný, pretože sa podarilo odhaliť takmer 6000 pozitívnych, ktorých izolovali, vďaka čomu nechodili medzi ostatnými a nešírili nákazu. Matovič tvrdí, že to pomohlo k ochrane životov a zdravia.