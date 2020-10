Štátny tajomník MZV Martin Klus je ONLINE: Pýtajte sa, čo vás zaujíma

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

08:39 - otázka od: Timčaková Dobrý večer, chcem sa opýtať na opatrenia na hraniciach s Rakúskom v noci z 29.10 na 30.10.2020, návrat domov do SR, prípadne testovanie. Ďakujem veĺmi pekne. Timcaková Dobrý deň, na úvod by som rád pozdravil všetkých čitateľov Topiek a poďakoval za pozvanie a položené otázky. Skúsim odpovedať na maximum z nich. Čo sa týka hraničného režimu, ten bude najneskôr zajtra predmetom expertnej diskusie na úrovni rezortov vnútra, dopravy a diplomacie, spoločne s kolegami z Úradu verejného zdravotníctva. Očakávam, že zmeny nastanú najskôr budúci pondelok. Aktuálne platí, že do Rakúska a z Rakúska sa cestuje bez obmedzení.

08:44 - otázka od: Milan Šima Prajem Vám pekný deň. Na našej východnej hranici robíme veľký pohon na nelegálnych migrantov do šengenskeho priestoru. Na Stredozemnom mori zachraňujú ilegálnych migrantov pár kilometrov od afrických brehov a bezpečne ich bezpečne dopravia cez celé more do Europy.S mojim rozumom toto neviem pochopiť. Môžete mi to vysveliť ? Dakujem. Dobrý deň pán Šima, veľmi detailne sledujeme túto situáciu a za nás stále platí, že za najlepšiu ochranu pred nelegálnou migráciou považujeme dôsledné stráženie schengenskej hranice. V tomto prípade, bohužiaľ, toto ale naráža na dodržiavanie medzinárodného námorného práva, ktoré prevádzači silne zneužívajú.

08:47 - otázka od: Anton Šamaj Prečo maju v Bielorusku "demonštranti"transparenty v angličtine? Nie je žiadnym tajomstvom, že nás, členské krajiny EÚ, žiadajú zúfalí bieloruskí občania o pomoc a podporu, preto je pochopiteľné, že sa počas demonštrácií môžu objaviť aj výzvy či transparenty v angličtine, ktorým ľahšie porozumejú občania v zahraničí či ľudia na sociálnych sieťach. Nevidím na tom nič nevídané, obzvlášť, ak za slobodu a demokraciu bojujú aj mladí ľudia, ktorí sa na škole učia cudzie jazyky. Aj vďaka tomu svet vidí, čo sa v Bielorusku deje a kam krajinu doviedol autokratický režim Alexandra Lukašenka.

08:49 - otázka od: Peter Ak by ste boli v Bruseli s Matovičom nestrápnil by sa? :D Ďakujem Peter za otázku. Ak by som tam bol, určite by som s ním zdieľal moju skúsenosť s rovnakého tzv. doorstepu, ktorý som absolvoval dva dni predtým v Luxembursku.

08:53 - otázka od: Pavel Dobrý deň. Moja dcéra študuje medicínu v českej republike a môže naďalej bez problémov pendlovať každý týždeň Slovensko - Česko? Ďakujem za odpoveď Dobrý deň, my odporúčame obmedziť v tejto dobe pohyb na minimum. Preto by urobila lepšie, keby obmedzila cestovanie a zostala v jednej z krajín. Každopádne hraničný režim Slovensko - Česko je zatiaľ bez zmien. Nie je vylúčené, že zmeny nenastanú už budúci týždeň. Samozrejme, pokúsime sa o tom v dostatočnom predstihu informovať.

08:55 - otázka od: Braňo Dobrý deň, chcem sa opýtať keďže potrebujeme zaviezt dcéru v piatok 30.10. na letisko do Krakowa, či môžme vycestovať z okresu LM. Dcéra je študentkou v Dánsku. Išli by sme na otočku, bez zastavovania. Ďakujem. S pozdravom B. N. Aktuálne za rezort diplomacie odporúčame občanom do zahraničia radšej necestovať, a to v záujme ochrany nášho zdravia, ale aj preto, aby občania predišli zbytočným komplikáciách, ktoré ich pri ceste do cudziny môžu čakať. Väčšina Európy je dnes na tzv. cestovateľskom semafore červená, teda riziková. Ak však vycestovať z nejakého dôvodu predsa musíte, prosím v maximálnej možnej miere obmedzte počet osôb, ktoré na letisko do Krakowa pôjdu a vrátia sa späť na Slovensko. V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom a cestovanie je bez obmedzení.

08:56 - otázka od: Veronika Stropková Bude možné cestovanie napríklad do Rakuska po predložení negatívneho testu z celoplošného testovania? Dobrý deň, do Rakúska je zatiaľ možné vycestovať a aj sa vrátiť bez obmedzení. Vzhľadom na aktuálne pravidlá o obmedzenom pohybe osôb na Slovensku však cesty do zahraničia neodporúčame.

08:58 - otázka od: Peter Aký je to pocit byť za podržtašku, ktorého strana keď nepočúva Vodcu, tak ho za trest potrestá, ako malý chlapec na pieskovisku? Nie je vám zo seba trápne? Dobrý deň Peter, priznám sa, že mi je trápne, ak čítam podobné typy otázok od ľudí, ktorí netušia ako funguje koalícia štyroch strán. Prajem Vám pekný deň.

09:01 - otázka od: Katarína Aká bude situácia pre tzv. Pendlerov, zamestnaných na Sk, ich deti ktoré navštevujú školu v SR a dôchodcami ktorí majú lekárov na SK, ked budú testovaný v rámci celoplošneho testovania? Budú musieť byť testovaní pravidelne aj na hraniciach? Ďakujem Zdravím Katarína, dá sa predpokladať, že možnosť resp. povinnosť pravidelného testovania na hraniciach bude výsledkom diskusie expertnej komisie, ktorá k tejto téme zasadne najneskôr zajtra.

09:04 - otázka od: Jozef Preco sme nezatvorili hranice s Polskom, ked podla clanku v Denniku N(16.10 https://dennikn.sk/2091487/z-covidovej-letargie-polska-na-stovku-mrtvych-denne-smerujeme-ku-katastrofe-varuju-lekari-na-slovenskych-hraniciach/ )sa v Polsku testuju len ludia s priznakmi? Staci sa pozriet na mapu vyskytu v SR a kriticke okresy pekne kopiruju hranice s Polskom. Relativne dobre vysledky su u hranic s CR, Madarskom a Ukrajinou. Nenahrava tato skutocnost na smec vasemu predsedovi p.Sulikovi, ze pandemicka komisia nema data pod kontrolou a nasledne prijima zle rozhodnutia, ked si neoveri, co sa skryva za datami, pripadne ma ziadne/nedostatocne data? Dobrý deň Jozef, všetky dáta pomerne detailne analyzujeme vo formáte konzília epidemiológov a Pandemickej komisie. Výsledkom tento týždeň môže byť práve predstavenie nových obmedzení na hraniciach. O všetkom budeme včas informovať.

09:05 - otázka od: MP Kedy dôjde k náprave ohľadom dvojitého obcianstva? Diskusia na tému dvojitého občianstva je stále živá a vedie ju Ministerstvo vnútra SR. Aktívne sa však tejto téme venujem aj ja, lebo mi je už od čias môjho pôsobenia v NR SR veľmi blízka a patrí medzi moje osobné priority. Súčasná vládna koalícia sa zaviazala vyriešiť túto otázku aj vo svojom programovom vyhlásení vlády. Myslím si, že je už najvyšší čas nahradiť škodlivý zákon z čias Ficovej vlády a pripraviť lepšiu novelu zákona o dvojitom občianstve. Takú, ktorá umožní dvojité občianstvo či vrátenie toho strateného každému, kto spĺňa kritériá štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva.

09:08 - otázka od: Robo Zdravim, prave odpovedate, ze napr. z/do Rakuska sa cestuje bez obmedzeni, no aktualne plati zakaz vychadzania Teda mozem alebo nemozem vycestovat/vratit sa na SK aj bez vynimkoveho dovodu (ako napr. praca) resp. mozem urobit len medzi 1:00 a 5:00 v noci? Pozdravujem Vás, Robo. Práve práca či cesta do/z zamestnania je jeden z legitímnych dôvodov, prečo je občanom umožnené cestovať aj v čase obmedzenia pohybu, okrem iného aj cez hranice.

09:09 - otázka od: Branislav Dobrý deň, Momentálne sa nachádzam v Srbsku. Mám výnimku z karantény ak donesiem PCR test nie starší ako 72h. Tak sa chcem opýtať či bez ohľadu na zmenu situácie mi bude výnimka platiť? Ďakujem Pekný deň Dobrý de§. Odporúčam overiť si to na mieste, kde vám výnimku vydali po prípadnej zmene hraničného režimu.

09:11 - otázka od: Tomas Novella Dobry den, chcem sa spytat, su nejake predbezne plany na masove stahovanie narodov z ciech (prahy) na slovensko pocas Vianoc? Doporucujete sa vracat autom/vlakom/lietadlom/nijak=zostat? Dakujem! Dobrý deň. V tejto chvíli je pre nás kritické vyriešiť, čo urobíme s možnými problémami s cestovaním počas dušičiek. Ako nevyliečiteľný optimista verím, že do Vianoc sa situácia zlepší.

09:12 - otázka od: tomas Dobry den, ak som prekonal Covid v poslednom mesiaci, teraz planujem cestu do cervenej krajiny... plati pre mna po navrate karantena? Dobrý deň, áno, pri návrate z červenej krajiny na Slovensko platí povinnosť domácej izolácie, resp. ak ide o krajinu v rámci EÚ je možné predložiť aj negatívny test na COVID-19 nie starší ako 72 hod.

09:17 - otázka od: Viktor Dobrý deň p. Klus, chcel by som sa spýtať otázku možno mimo vecného zamerania, avšak veľmi dôležitú pre veľa mladých ľudí. Týka sa politiky ľudskych zdrovoj rezortu diplomacie. O rezorte je vseobecne známe, že sa tam dostanu pracovať len ľudia po známosti a ľudia, ktorí majú za sebou niekoho. Chcel som sa spýtať, či plánujete prehodnotit politiku prijímania ľudí do rezortu diplomacie a či šancu dostanú aj potenciálni a šikovní mladí ludia, ktorí však nie sú tzv. tlačky. Ďakujem Pozdravujem vás, Viktor. Ja osobne považujem za veľmi dôležité, aby sa rezort diplomacie v maximálnej možnej miere otvoril aj šikovným mladým ľuďom. V tejto chvíli však rovnako ako aj ostatné rezorty riešime aj my na MZVEZ SR požiadavku zo strany ministerstva financií na výraznú úsporu verejných prostriedkov a ľudských zdrojov. Budúci rok sa teda podstatne viac budeme trápiť s redukciu súčasného stavu zamestnancov, ako výberom nových. Verte mi, nie je to vôbec príjemná situácia. Každopádne, mladí ľudia sú u nás počas tohto obdobia vítaní aspoň v rámci nášho stážového programu, hneď ako to pandemická situácia dovolí.

09:19 - otázka od: Ala Dobry den, mam polske obcianstvo, zijem na Slovensku. Potrebujem ist k rodicom, zeby im pomoct v tej tazkej dobe. My sme vsetci doma uz presli Covidom pred mesiacom. Mozem vycestovat? Dobrý deň, hranica s Poľskom nateraz ostáva bez obmedzení a vaša potreba vycestovať by mohla súvisieť so starostlivosťou o blízku osobu, čím by ste mali splniť aj požiadavky aktuálneho obmedzenia pohybu osôb na Slovensku.

09:20 - otázka od: Lukáš Dobrý deň, predpokladám, že ste spokojný, že sa konečne naša ručička kompasu na svetovej politickej mape ustálila, podľa môjho názoru odvádzate spoločne s pánom Korčokom skvelú prácu. Zachytili ste, že Vás výrazne pochválil aj bývalý minister Lajčák ? Pred nástupom do funkcie ste očakávali, aké náročne to bude po "práci", ktorú tu predvádzal p.Danko ? Želám Vám veľa úspechov a strašne Vám držím palce. Ďakujem. Pozdravujem vás, Lukáš. Ďakujem vám veľmi pekne za pochvalu. Vážim si to a urobíme všetko pre to, aby sme ani do budúcna nesklamali.

09:22 - otázka od: Peter Dobrý deň pán Klus, nebolo by lepšie testovať spolu s celoplošným testovaním aj na hraniciach? Dobrý deň prajem. Áno, určite by to bolo lepšie. Narážame však na vážny problém s kapacitami, či už ide o policajtov alebo zdravotníkov. Preto musíme nájsť nejaké iné riešenie, predpokladám, že už v priebehu budúceho týždňa.

09:24 - otázka od: Alex Jancova Dobry den, prosim Vas, ako to vyzera s konferenciou o buducnosti Europy? Ako mlady clovek sa o to velmi zaujimam. Dobrý deň Alex, teším sa, že vás táto téma zaujíma. Akurát dnes dopoludnia k tejto téme máme na rezorte diplomacie poradu. Verím, že sa nám Konferenciu o budúcnosti Európy a diskusiu s občanmi podarí spustiť čo najskôr. Priznávam, tak trochu čakáme aj na signál zo strany nemeckého predsedníctva v Rade EÚ, ktoré má túto tému medzi prioritami.

09:26 - otázka od: Milan Klíma Škoda otázky pre tohoto jednostranne zameraného neschopného pána.Aj tak odpoveď by bola len naučená fráza Pekne vás pozdravujem, pán Klíma. Ja sa len čudujem, že strácate čas na napísanie otázky pre takého človeka ako som ja. Každopádne, prajem vám pekný deň a pevné zdravie.