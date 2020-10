KORONAVÍRUS Klientske centrá sú v núdzovom režime: Návštevy len pri dohodnutých termínoch

Pripomenula, že nedohodnuté návštevy nepatria do výnimiek zo zákazu vychádzania, a to ani s platným negatívnym testom na nový koronavírus. "Pracoviská Ministerstva vnútra (MV) SR v núdzovom režime a počas zákazu vychádzania akceptujú predovšetkým podania realizované elektronickou formou. Osobné návštevy sú možné len pri elektronicky dohodnutých termínoch, pri podávaní žiadosti o doklady v nevyhnutnom prípade alebo pri preberaní vyhotoveného dokladu," uviedla s tým, že podateľne úradov sú k dispozícii a vstup do klientskeho centra či na oddelenie dokladov povolí supervízor len po overení oprávnenosti vstupu.

MV SR zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch. Výnimkou sú cestovné pasy, ktorých platnosť sa automaticky predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s novým koronavírusom. "Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy," vysvetlil rezort vnútra.

Upozornil tiež, že za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 eur.