ONLINE Druhý deň plošného testovania na Orave a v Bardejove: Enormný záujem, pribudli takmer dve tisícky pozitívnych

V piatok počas prvého dňa plošného testovania bolo otestovaných 61 905 ľudí, z toho 2225 bolo infekčných

K 14:00 hod bolo otestovaných 31 231 ľudí, z toho 1076 bolo infekčných

Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h.

Otestovať by sa malo celkovo 180 000 osôb

Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov

19:25 Doterajšia účasť na pilotnom testovaní prekročila podľa premiéra účasť počas parlamentných volieb na Slovensku. "Chcem povzbudiť Oravcov, poďme do toho a prekonajme výrazným spôsobom rekord, ktorý už dnes vyrábame. Oravci a ľudia v Bardejove, buďte vzorom pre celé Slovensko. Ukážte, že sa to dá a dokážeme byť všetci zodpovední," povedal Matovič.

19:08 Do plošného testovania sa zapojili aj niektorí poslanci Národnej rady, napríklad poslankyňa Eva Horváthová (OĽANO) pomáhala s odoberaním vzoriek. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) prešiel viacero obcí na Orave, kde sa stretol aj so starostami, primátormi a prednostami okresných úradov. Na sociálnej sieti uviedol, že ho mrzí, že v niektorých obciach boli dlhé čakacie doby a poďakoval sa občanom za trpezlivosť, samosprávam, vojakom, zdravotníkom a odborníkom za prípravu a pomoc.

18:47 Ľudia si podľa Matoviča cenia prácu hasičov a priniesli im napríklad aj pečené buchty.

18:30 Na Orave a v okrese Bardejov otestovali v sobotu do 17.00 hod 50 430 ľudí, z nich bolo infekčných 1860. Informoval o tom premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii v Námestove. Druhý deň pilotného testovania označil za úspešnejší. Celkovo sa od piatka vykonalo 112 335 testov, infekčných je 4085 ľudí.

18:25 Boris Kollár mal dopravnú nehodu

Premiér Matovič informoval o tom, že predseda parlamentu Kollár sa stal v Bratislave účastníkom vážnej dopravnej nehody, pri ktorej utrpel zranenia.

17:58 Minister zdravotníctva Marek Krajčí verí, že s nasadením a spolupatričnosťou, akú videl počas pilotného plošného testovania na Orave a v Bardejove, pandémiu nového koronavírusu na Slovensku zvládneme. Situácia v nemocniciach v tejto lokalite je podľa jeho slov zatiaľ stabilizovaná, ocenil aj prístup ich vedenia k pandémii. Zároveň apeloval na občanov, ktorí mali negatívne výsledky testu, aby sa naďalej správali opatrne a zodpovedne. Verí tiež, že armáda a Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR majú dobre spočítané, koľko zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok treba pri testovaní zabezpečiť.

17:35 Banská Bystrica a Brezno hľadajú ľudí na administratívne práce, ktorí pomôžu pri celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 budúci víkend. Obe mestá zabezpečia pre týchto ľudí ochranný oblek, respirátor, štít, rukavice a stravu. Okrem toho, odmena za jeden deň je z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR určená na 70 eur.

17:25 Za dnešok doteraz pribudla ďalšia viac ako tisícka infekčných osôb

Na Orave a v okrese Bardejov otestovali v sobotu do 14.00 h 31 231 ľudí, z nich bolo infekčných 1076. Minister obrany Jaroslav Naď o tom informoval na sociálnej sieti. "Celkovo sme od piatka otestovali 93 136 ľudí, z ktorých je 3301 infekčných. Celkový podiel je teda 3,54 percenta," doplnil.

17:00 Pri sobotňajšej pilotnej fáze plošného testovania na ochorenie COVID-19 pomáhal aj premiér Igor Matovič. Asistoval pri administratíve v súvislosti s odoberaním vzoriek na odbernom mieste v Tvrdošíne. Popoludní sa presunul do Námestova, kde bude informovať o výsledkoch testovania za sobotu.

Na odbernom mieste v Tvrdošíne sa do testovania zapojil aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. V Trstenej sa stretol s vedením tamojšej nemocnice, ako aj nemocnice v Dolnom Kubíne a tiež so zástupcami zdravotníkov z Oravy.

Odberné miesta navštívil tiež minister práce Milan Krajniak. Oboznámil sa so situáciou v Bardejovskej Novej Vsi aj v obciach Zborov a Gaboltov. Situáciu na Orave skontroloval i minister vnútra Roman Mikulec, v teréne bol tiež minister obrany Jaroslav.

16:25 V rámci plošného testovania v okrese Bardejov odhalili 15 pozitívne testovaných klientov Bardejovských kúpeľov. Podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky Tamary Šatankovej tam v piatok mali ubytovaných približne 500 klientov.

16:19 Hlavný hygienik SR Ján Mikas podporuje zavedenie antigénových testov, dokážu podľa neho dostatočne a rýchlo identifikovať najinfekčnejších ľudí. Vyzval preto obyvateľov Oravy a Bardejova, kde prebieha pilotné testovanie, aby sa prišli dať otestovať. Vidí v tom veľký význam. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa na testovaní zúčastnili alebo to plánujú, ako aj dobrovoľníkom, odborníkom, hasičom a zdravotníkom.

15:52 V obci Hertník v Bardejovskom okrese pochádzala viac ako tretina zo všetkých doteraz testovaných na ochorenie COVID-19 z iných obcí a z okresného mesta. "Od piatka rána do soboty 15.00 h bolo celkovo otestovaných 582 občanov, z ktorých ich bolo z Hertníka 421 a cudzích bolo 161 ľudí," uviedol starosta obce Jozef Semanek s tým, že doteraz sa prišla otestovať približne polovica obyvateľov obce.

15:40 Dom sociálnych služieb v Sabinove zaznamenal úmrtie klientky, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.

15:23 Obec Smilno v Bardejovskom okrese hlási nedostatok testov na nedeľňajšie testovanie. Dôvodom je aj zvýšený záujem o testovanie ľudí zo susedných okresov. Rezort obrany ubezpečuje, že testy budú dodané. "Čiastočne boli dodané materiály na dezinfekciu. Je však nedostatok testov a certifikátov. Momentálne na nedeľu nemáme. Ľudia prichádzajú z iných obcí a z mesta Bardejov, kde odberné miesta nestíhajú," uviedla Silvia Paľová z Obecného úradu v Smilne.

15:10 Minister obrany Naď informoval, že boli posilnené odberové tímy, lebo sa v priebehu dnešného dňa nahlásili ďalší zdravotníci. "Tým pádom je možné vidieť i menšie rady aj na tých možno včera plnších odberných miestach," povedal.

14:39 Na základe výsledkov plošného testovania od pondelka zatvoria na desať dní materskú školu na Ulici Pod Vinbargom v Bardejove. Rovnako po konzultácii s hygienikmi dôjde k úprave režimu mestského úradu. O záveroch sobotňajšieho rokovania krízového štábu informoval hovorca mesta Štefan Hij. Ako povedal, odberné miesta začali v sobotu ráno v meste fungovať bez problémov.

14:10 Z celkového počtu 61 905 testovaných osôb v rámci piatkového prvého dňa pilotného testovania prišlo najviac ľudí v rámci okresu Bardejov. Najvyšší podiel pozitívnych testov zaznamenali odberné tímy v okrese Tvrdošín - 5,15 percenta. Testovať sa tam prišlo celkovo 10 166 osôb, infekčných bolo 524 obyvateľov. Na sociálnej sieti o tom informuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Druhý najvyšší podiel infekčných osôb zaznamenali odberové tímy v rámci najväčšieho oravského okresu Námestova, kam sa prišlo dať testovať 17 711 ľudí. Pozitívny test malo 829 obyvateľov.

14:03 V Dolnom Kubíne sa v piatok otestovalo približne 40 percent ľudí. Podľa primátora Jána Prílepka sa to podarilo zvládnuť vďaka vojenskému a zdravotníckemu personálu aj dobrovoľníkom priamo na odberných miestach.

13:47 Záujem ľudí o pilotnú fázu testovania na ochorenie COVID-19 neutícha podľa ministra obrany Jaroslava Naďa ani počas druhého testovacieho dňa. Do 12.00 hod sa v štyroch okresoch Slovenska podarilo urobiť 21 942 odberov, identifikovali okolo 750 pozitívnych ľudí. Naď doplnil, že testovaním chcú docieliť sťahovanie infekčných ľudí z obehu.

13:38 Čiastkové čísla sú výrazne horšie ako včera v rovnakom čase

Minister obrany Jaroslav Naď informoval o čiastkových prírastkoch za dnešok. "K 11:00 hod bolo otestovaných 21 942 ľudí, z toho 750 bolo infekčných. Je to výrazne viac, ako v rovnakom čase v piatok," uviedol. Doterajší priemer testovaných a infekčných činí 3,55 pecenta.

13:32 Viac ako dve tretiny ľudí starších ako desať rokov otestovali zatiaľ v obci Kurov v Bardejovskom okrese na ochorenie COVID-19. Podľa starostky obce Márie Špirkovej je možné, že nebude dosť testov. "Začali sme o 8.00 h a oproti včerajšku je to výrazne lepšie. Dnes prišli ďalší štyria zdravotníci, takže ich je päť, ide to plynule, ľudia nestoja v dlhých radoch, materiálu zatiaľ máme dosť. Veľa ľudí je v robote mimo okresu, ale chodia k nám na testovanie aj občania z iných obcí a miest. Asi bude treba ešte testy, ale to je v kompetencii príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí podľa potreby zabezpečujú materiál," uviedla.

13:21 Premiér Matovič uviedol, že skúsenosti z pilotného testovania by mohli poslúžiť na zlepšenie procesu, ktorý čaká už onedlho celé Slovensko. "Možno by bolo vhodnejšie rozložiť ľudí podľa abecedy a tí, ktorí by nestíhali dostaviť sa na testovanie kvôli práci, by si mohli vybrať náhradný termín," spresnil.

12:57 Pilotný projekt plošného testovania spustili aj v Česku, konkrétne v okolí Uherského Hradišťa, ktoré je jedno z najviac postihnutých lokalít.

12:20 Prvé čiastkové výsledky z odberových dát dnešného testovania by mali byť známe okolo pol druhej.

12:11 Odberové miesto v Tvrdošíne sa zvonka presúva z dôvodu dažďa do miestnej plavárne.

Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 1061 pacientov. V súvislosti s novým koronavírusom pribudlo 25 úmrtí, celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 na Slovensku stúpol na 159.

11:45 Testovanie na ochorenie COVID-19 v obci Smilno v Bardejovskom okrese využívajú aj ľudia zo susedných okresov. Podľa starostu Vladimíra Barana je možné, že ich bude málo. "V našej obci to prebieha veľmi dobre, ľudia chodia ochotne. Dokonca aj z cudzích okresov, ako Svidník a Stropkov. Využívajú možnosť, že sa môžu dať zadarmo otestovať. Mám obavy, že ak to pôjde takouto rýchlosťou, tak budú dochádzať testy," uviedol.

11:17 V okrese Tvrdošín sa na niektorých odberových miestach tvoria až dvestometrové rady.

11:11 Hasičov na odberových miestach navštívi minister vnútra Roman Mikulec. Sto príslušníkov HaZZ (z toho 50 zdravotníckych záchranárov) pokračuje v odoberaní vzoriek a testovaní občanov aj počas dnešného dňa. Mikulec sa má s prezidentom hasičov Pavlom Mikuláškom stretúť o zhruba 11.30 hod. na odberovom mieste v Zázrivej. Neskôr navštívi hasičov v Dolnom Kubíne a Námestove. V rámci svojej cesty sa v Tvrdošíne stretne aj s premiérom Igorom Matovičom.

10:30 Dnes a zajtra budú pri testovaní uprednostnení ľudia z oravských okresov a Bardejova

Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď na Facebooku. Reaguje tak na skutočnosť, že na testovanie cestujú aj ľudia z iných okresov. "Situáciu máme pod kontrolou, priebeh je absolútne hladký, no už teraz sme mali napríklad v obci, ktorá má 200 obyvateľov, vyše 400 záujemcov o testovanie. Počkajte prosím na ďalší víkend! Necestujte prosím zo susedných okresov! Tento víkend totiž potrebujeme pokryť najväčšie ohniská nákazy - Oravu a Bardejov."

9:30 "Všetky odberné miesta v Námestove by podľa mojich informácií mali fungovať. Tie, ktoré sme v piatok zlúčili, fungujú v rovnakom režime, no majú viac personálu, takže môžu aj viac testovať," povedal to prednosta námestovského mestského úradu Dušan Jendrašík.

9:00 Krátko pred začiatkom testovania na Orave zverejnil Igor Matovič na Facebooku fotku, na ktorej okrem iného pózuje s náčelníkom Generálneho štábu.

8:00 V sobotu sa do akcie zapojil aj premiér Igor Matovič, ktorý bude asistovať pri odoberaní vzoriek na odbernom mieste v Tvrdošíne. Informoval o tom na sociálnej sieti. V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 08.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb.

Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Z 61.905 otestovaných ľudí na Orave a v Bardejove bolo v piatok 2225 infekčných.