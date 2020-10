MIMORIADNY ONLINE Druhý deň plošného testovania na Orave a v Bardejove: Čísla sú výrazne horšie ako v piatok

V piatok počas prvého dňa plošného testovania bolo otestovaných 61 905 ľudí, z toho 2225 bolo infekčných

K 11:00 hod bolo otestovaných 21 942 ľudí, z toho 750 bolo infekčných

Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h.

Otestovať by sa malo celkovo 180 000 osôb

Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov

14:39 Na základe výsledkov plošného testovania od pondelka zatvoria na desať dní materskú školu na Ulici Pod Vinbargom v Bardejove. Rovnako po konzultácii s hygienikmi dôjde k úprave režimu mestského úradu. O záveroch sobotňajšieho rokovania krízového štábu informoval hovorca mesta Štefan Hij. Ako povedal, odberné miesta začali v sobotu ráno v meste fungovať bez problémov.

14:10 Z celkového počtu 61 905 testovaných osôb v rámci piatkového prvého dňa pilotného testovania prišlo najviac ľudí v rámci okresu Bardejov. Najvyšší podiel pozitívnych testov zaznamenali odberné tímy v okrese Tvrdošín - 5,15 percenta. Testovať sa tam prišlo celkovo 10 166 osôb, infekčných bolo 524 obyvateľov. Na sociálnej sieti o tom informuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Druhý najvyšší podiel infekčných osôb zaznamenali odberové tímy v rámci najväčšieho oravského okresu Námestova, kam sa prišlo dať testovať 17 711 ľudí. Pozitívny test malo 829 obyvateľov.

14:03 V Dolnom Kubíne sa v piatok otestovalo približne 40 percent ľudí. Podľa primátora Jána Prílepka sa to podarilo zvládnuť vďaka vojenskému a zdravotníckemu personálu aj dobrovoľníkom priamo na odberných miestach.

13:47 Záujem ľudí o pilotnú fázu testovania na ochorenie COVID-19 neutícha podľa ministra obrany Jaroslava Naďa ani počas druhého testovacieho dňa. Do 12.00 hod sa v štyroch okresoch Slovenska podarilo urobiť 21 942 odberov, identifikovali okolo 750 pozitívnych ľudí. Naď doplnil, že testovaním chcú docieliť sťahovanie infekčných ľudí z obehu.

Minister obrany Jaroslav Naď informoval o čiastkových prírastkoch za dnešok. "K 11:00 hod bolo otestovaných 21 942 ľudí, z toho 750 bolo infekčných. Je to výrazne viac, ako v rovnakom čase v piatok," uviedol. Doterajší priemer testovaných a infekčných činí 3,55 pecenta.

13:32 Viac ako dve tretiny ľudí starších ako desať rokov otestovali zatiaľ v obci Kurov v Bardejovskom okrese na ochorenie COVID-19. Podľa starostky obce Márie Špirkovej je možné, že nebude dosť testov. "Začali sme o 8.00 h a oproti včerajšku je to výrazne lepšie. Dnes prišli ďalší štyria zdravotníci, takže ich je päť, ide to plynule, ľudia nestoja v dlhých radoch, materiálu zatiaľ máme dosť. Veľa ľudí je v robote mimo okresu, ale chodia k nám na testovanie aj občania z iných obcí a miest. Asi bude treba ešte testy, ale to je v kompetencii príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí podľa potreby zabezpečujú materiál," uviedla.

13:21 Premiér Matovič uviedol, že skúsenosti z pilotného testovania by mohli poslúžiť na zlepšenie procesu, ktorý čaká už onedlho celé Slovensko. "Možno by bolo vhodnejšie rozložiť ľudí podľa abecedy a tí, ktorí by nestíhali dostaviť sa na testovanie kvôli práci, by si mohli vybrať náhradný termín," spresnil.

12:57 Pilotný projekt plošného testovania spustili aj v Česku, konkrétne v okolí Uherského Hradišťa, ktoré je jedno z najviac postihnutých lokalít.

12:20 Prvé čiastkové výsledky z odberových dát dnešného testovania by mali byť známe okolo pol druhej.

12:11 Odberové miesto v Tvrdošíne sa zvonka presúva z dôvodu dažďa do miestnej plavárne.

Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 1061 pacientov. V súvislosti s novým koronavírusom pribudlo 25 úmrtí, celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 na Slovensku stúpol na 159.

11:45 Testovanie na ochorenie COVID-19 v obci Smilno v Bardejovskom okrese využívajú aj ľudia zo susedných okresov. Podľa starostu Vladimíra Barana je možné, že ich bude málo. "V našej obci to prebieha veľmi dobre, ľudia chodia ochotne. Dokonca aj z cudzích okresov, ako Svidník a Stropkov. Využívajú možnosť, že sa môžu dať zadarmo otestovať. Mám obavy, že ak to pôjde takouto rýchlosťou, tak budú dochádzať testy," uviedol.

11:17 V okrese Tvrdošín sa na niektorých odberových miestach tvoria až dvestometrové rady.

11:11 Hasičov na odberových miestach navštívi minister vnútra Roman Mikulec. Sto príslušníkov HaZZ (z toho 50 zdravotníckych záchranárov) pokračuje v odoberaní vzoriek a testovaní občanov aj počas dnešného dňa. Mikulec sa má s prezidentom hasičov Pavlom Mikuláškom stretúť o zhruba 11.30 hod. na odberovom mieste v Zázrivej. Neskôr navštívi hasičov v Dolnom Kubíne a Námestove. V rámci svojej cesty sa v Tvrdošíne stretne aj s premiérom Igorom Matovičom.

10:30 Dnes a zajtra budú pri testovaní uprednostnení ľudia z oravských okresov a Bardejova

Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď na Facebooku. Reaguje tak na skutočnosť, že na testovanie cestujú aj ľudia z iných okresov. "Situáciu máme pod kontrolou, priebeh je absolútne hladký, no už teraz sme mali napríklad v obci, ktorá má 200 obyvateľov, vyše 400 záujemcov o testovanie. Počkajte prosím na ďalší víkend! Necestujte prosím zo susedných okresov! Tento víkend totiž potrebujeme pokryť najväčšie ohniská nákazy - Oravu a Bardejov."

9:30 "Všetky odberné miesta v Námestove by podľa mojich informácií mali fungovať. Tie, ktoré sme v piatok zlúčili, fungujú v rovnakom režime, no majú viac personálu, takže môžu aj viac testovať," povedal to prednosta námestovského mestského úradu Dušan Jendrašík.

9:00 Krátko pred začiatkom testovania na Orave zverejnil Igor Matovič na Facebooku fotku, na ktorej okrem iného pózuje s náčelníkom Generálneho štábu.

8:00 V sobotu sa do akcie zapojil aj premiér Igor Matovič, ktorý bude asistovať pri odoberaní vzoriek na odbernom mieste v Tvrdošíne. Informoval o tom na sociálnej sieti. V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 08.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb.

