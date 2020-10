KORONAVÍRUS Poslanci museli kvôli Kotlebovi na testy: Cigániková v šoku a niektorí riskujú! FOTO Boli sme pritom

Využiť na to majú rýchle antigénové testy, ktoré boli zakúpené v rámci celoplošného testovania Slovenska na nový koronavírus. Kollár dúfa, že infekcia sa nerozšírila ďalej a verí v to na základe toho, že skupina poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko sedí v najnižších laviciach, a teda podľa jeho slov nedýchajú na nikoho pod nimi.

Podľa našich informácií sa medzi testovanými poslancami už mali objaviť aj dvaja pozitívne testovaní, no ich identita je zatiaľ neznáma.

Cigániková je v šoku z organizácie

"Šok trošku. Takto by to vyzerať nemalo," posťažovala sa na organizovanie testovania predsednčíka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková. "Ale aspoň nech sa vychytajú chyby, robilo sa to veľmi narýchlo. Podmienky sú veľmi provizórne. Verím, že testovanie obyvateľstva bude vyzerať inak," uviedla SaSkárka Bittó Cigániková.

Nemocnica sa o testovaní dozvedela včera večer

"Dozvedeli sme sa to včera o desiatej večer. Odvtedy sme to museli nachystať, aby sme mohli začať o desiatej ráno začať testovať. Museli sme doniesť testy, lebo sme ich nemali dostatok," povedal pre novinárov riaditeľ nemocnice Branislav Delej.

Nie všetci sa podrobia testu

Niektorí poslanci si dokonca posťažovali, že vyšetrenie je síce krátke, no nepríjemné. Našli sa aj takí, ktorí kvôli argumentu inkubačnej doby, ktorá podľa ich názoru už odoznela, odmietli ísť na testovanie. Tí podľa našich informácií pochádzajú z klubu opozičného Smeru-SD.

Úvodné dusno v parlamente

Ešte počas začiatku príhovoru premiéra v parlamente pristúpil poslanec ĽSNS k pultíku s transparentom "Psychopat". "Myslím si, že takýmto spôsobom konkrétni ľudia oznamujú celému svetu čo sú. Neviem čo je tam napísané, ale predpokladám, že je tam niečo, čo napísal o sebe. Odovzdal mi vizitku," reagoval Matovič.

Tvrdí, že sa infikoval na súde

Kotleba včera na sociálnej sieti písal, že je pozitívny na nový koronavírus. V kontexte posledných udalostí, kedy ohlásil svoju neúčasť na proteste pred Úradom vlády možno špekulovať a domnievať sa, že sa nakazil práve od svojho advokáta Tomáša Rosinu, ktorý mal podľa Kotlebu ešte minulý týždeň tiež pozitívny test na koronavírus. Kotleba v statuse tvrdí, že sa nakazil počas súdu v Pezinku. Kotleba sa teraz domnieva, že by mal ísť celý parlament do karantény. "Keďže po súde som spolu s kolegami poslancami bol dva dni v parlamente, tak teraz, keď mám pozitívny test, by mal ísť celý parlament do 10-dňovej karantény," píše Kotleba v statuse, pričom predsedu Kollára na túto skutočnosť upozornil.

Kotleba koronavírus podceňoval dovtedy, kým sa sám nenakazil

Predseda ĽSNS bol počas tohto mesiaca Špecializovaným trestným súdom neprávoplatne odsúdený na štyri roky a štyri mesiace trestu kvôli kauze kontroverzným šekom, ktoré venoval sociálne slabšej rodine. Sám počas minulého týždňa, keď sa dozvedel o Rosinovom pozitívnom teste povedal, že "dúfa, že aj on sám bude mať pozitívny test". Kotleba je pritom paradoxne človekom, ktorý bral opatrenia na ľahkú váhu, v parlamente pravidelne nosil rúško nesprávne pod nosom a donedávna dokonca vyhlasoval cez videá na sociálnej sieti, že žiadny koronavírus neexistuje. Podobný prístup k pandémii má pritom drvivá väčšina poslancov ĽSNS.