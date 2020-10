MIMORIADNY ONLINE Na Slovensku prebieha plošné testovanie na koronavírus: Už vyše 1500 pozitívnych

SLOVENSKO - Na Orave a v Bardejove sa dnes začalo pilotné testovanie na koronavírus, ktoré potrvá do nedele. Počas testovacích dní budú nasadené stovky vojakov i policajtov. Otestovaných by malo byť asi 180 000 osôb v rámci 235 odberných miest. Dianie sledujeme online.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka do nedele realizuje testovanie na COVID-19.

Ráno sa vyskytli problémy, viaceré odberné miesta sa neotvorili načas alebo vôbec, chýbali zdravotníci či certifikáty o absolvovaní testu. Bardejovčania čakali v rade aj dve hodiny.

Antigénové testy do 12.00 h identifikovali takmer 500 pozitívnych osôb .

K 14:00 h bolo otestovaných 23 581 ľudí, z toho u 906 sa zistil COVID-19 .

19:50 V nemocnici v Bardejove zachytili osem zdravotných sestier pozitívnych na koronavírus. Momentálne je podľa slov riaditeľa Mariána Petka 90 zamestnancov práceneschopných z hľadiska, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19 alebo sú na OČR.

19:09 Do 17:00 otestovali zdravotníci i 41 433 ľudí, pričom zachytili 1506 infekčných. Toto číslo predstavuje 3,63%.

19:06 Minister zdravotníctva Marek Krajčí ocenil vysokú účasť na prvom dni pilotnej fázy testovania na ochorenie COVID-19 v okresoch na Orave a v Bardejove. Zároveň poprosil všetkých negatívne testovaných, aby naďalej rešpektovali nariadenia hlavného hygienika.

19:00 Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Ako tvrdí predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský, napomôcť tak môžu spoločnému dobru. "Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom či pochybnostiam," poznamenal Zvolenský.

18:52 Mimoparlamentná SNS vyzýva premiéra Igora Matoviča na zastavenie testovania na ochorenie COVID-19. Poukazuje pritom na možné následky na zdraví obyvateľov či zdravotníkov.

17:38 Ministerstvo obrany SR posiela v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19 informačné SMS. V piatkovej vyzvalo na účasť občanov nachádzajúcich sa v okresoch Bardejov, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde sa od piatka do nedele testovanie realizuje v pilotnej fáze. Ďalšie správy plánuje rezort posielať aj pred oboma plošnými testovaniami.

16:18 Šéf rezortu obrany prezradil nové čísla. K 14:00 h bolo otestovaných 23 581 ľudí, z toho u 906 sa zistil COVID-19. „Nezabúdajte, že Oravu a Bardejov testujeme aj v sobotu a nedeľu! Ďakujem za vašu disciplínu a trpezlivosť!“ odkázal minister.

16:12 Minister obrany zhodnotil, že do budúcna budú musieť mať oveľa dôkladnejšie zabezpečený zdravotnícky personál, ktorý realizuje odbery. Ten z rôznych objektívnych i subjektívnych dôvodov chýbal. „Počas večera, noci a rána sme robili kontrolné pretestovania a zachytili sme približne osem percent pozitívnych testov, čo malo dosah na personál a museli sme ho nahradiť. Zároveň tam boli aj objektívne faktory, ako napríklad dlhšia cesta,“ priblížil Naď. Podľa neho do toho zasiahli aj subjektívne dôvody - niektorí zdravotníci, s ktorými počítali, neprišli.

16:05 Premiér po zverejnení výsledkov po prvých štyroch hodinách pilotného testovania na koronavírus priznal, že do operácie šli s odhadom, že odhalia zhruba 3 a 4 % infikovaných z celkového počtu zúčastnených. Testy dovedna identifikovali približne 3,5 %.

15:50 V okrese Bardejov je v piatok otvorených 68 odberných miest na testovanie na ochorenie COVID-19.

15:43 Mário Pažický z nadrezortného komunikačného centra prehovoril o počte testovaných v Bardejove a v Zborove k 13.00 h. „V Zborove to bolo necelých 200 ľudí a v Bardejove 1 100, z toho pri Základnej škole na Komenského ulici to bolo 400 ľudí,“ vyčíslil.

15:38 Minister zdravotníctva vyzýva všetkých Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, aby prišli pomôcť Slovensku a slovenským zdravotníkom. „Aj dnes ministerstvo zdravotníctva dáva výzvu pre všetkých Slovákov, ktorí aj pracujú v zahraničí, aby v tejto situácii prišli pomôcť Slovenskej republike a pomohli slovenským zdravotníkom,“ uviedol Krajčí.

15:24 Z prvotných výsledkov pilotného testovania v najzasiahnutejších slovenských okresoch podľa Naďa vyplýva, že viac ako každý 30. človek je pozitívny na covid-19.

15:15 Ďalšie informácie o nových infikovaných by mali byť známe po 20:00 h.

15:06 Šéf rezortu obrany konštatoval, že záujem ľudí o testovanie na koronavírus je enormný. Do 12:00 h urobili 13.648 antigénových testov, ktoré odhalili 497 pozitívnych osôb.

14:52 Minister zdravotníctva Marek Krajčí sám pomáhal pri testovaní na Základnej škole na Komenského ulici 23 v Bardejove. Prišiel vystriedať dobrovoľníkov, ktorých je podľa jeho slov nedostatok.

14:46 Testovanie na koronavírus v Trstenej na Orave má pokojný priebeh.

14:36 Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď informoval, že s premiérom Matovičom a generálom Zmekom sú v Spoločnom operačnom centre na ministerstve obrany.

14:21 Generál Daniel Zmeko potvrdil, že niektorí dobrovoľníci boli pred testovaním obyvateľstva pozitívni na covidovú infekciu. „Z dôvodu pozitívneho testu na ochorenie covid-19 nemohlo na začiatku testovania nastúpiť asi osem percent ľudí. Absenciu dobrovoľníkov sme riešili s miestnou samosprávou a každé odberné miesto sa nám podarilo pokryť z našich radov minimálne jedným zdravotníkom, oprávneným vykonávať odbery,“ uviedol Zmeko. „Jedným odberným miestom prejde zhruba 30 ľudí za hodinu. Na výsledky sa čaká približne štvrť hodiny,“ dodal.

14:16 Obyvateľka Bardejova si prezerá výsledky testu po odbere vzorky.

14:13 Dezinfekcia stolov v odbernom mieste v areáli Základnej školy na ulici Komenského v Bardejove počas pilotného testovania miestneho obyvateľstva.

14:10 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak povedal, že dnešok strávi v Raslaviciach, Hertníku a v Bardejove. V sobotu bude napríklad v Bardejovskej Novej Vsi a Zborove. „Ďakujem vám všetkým a ďakujem aj ľuďom, ktorí sa chodia dať pretestovať. Spolu to dáme!“ povzbudil minister.

14:03 Dlhé rady sú aj pred odberným miestom v areáli bardejovskej Základnej školy na ulici Komenského. Čakacia doba na skríningový test je zhruba dve až tri hodiny.

13:45 Premiér sa cez sociálnu sieť poďakoval všetkým vojakom, policajtom, zdravotníkom a ostatným, ktorí sa podieľajú na plošnom testovaní v koronavírusom najzasiahnutejších okresoch Slovenska.

13:35 ONline Bardejov zverejnil snímku, ktorá zachytáva aktuálnu situáciu na sídlisku Vinbarg. Ľudia čakajú v dlhej rade na covidový test.

13:30 Testovanie v obci Raslavice v okrese Bardejov. Prvých obyvateľov obce začali testovať tesne pred 9-tou hodinou. Ľudia v rade boli už od 7:30 hod.

13:20 Ľudia čakajúci pred odberným miestom Bardejovské Kúpele - Kino Žriedlo.

13.03 Plošné testovanie na Orave a v Bardejove je v plnom prúde.

12:55 V Tvrdošíne je dokopy sedem odberných miest. Podľa portálu myorava.sk sa od rána sa všade tvorili veľké rady. Najväčší problém vznikol v obvode Stredná odborná škola lesnícka. „Niektorí čakali v rade aj vyše hodiny. Zapísali sme si ich priezviská a sľúbili, že ich budeme pozývať ako prvých po prestávke. Uvidíme, ako budú reagovať ľudia, ktorí budú čakať v rade,“ povedala portálu zapisovateľka.

12:46 Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár dnes ako lekár odoberal stery na gymnáziu v Námestove.

12:37 Veľké "ďakujem" odkázal všetkým zložkám, ktoré sa zúčastňujú na operácii "Spoločná zodpovednosť“, aj minister vnútra Roman Mikulec.

12:31 Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová navštívila Vitanovú, Liesek aj Trstenú. „Testovanie všade prebieha bez problémov, ľudia sú trpezliví a ústretoví. Podľa hlásenia náčelníka generálneho štábu samospráva a štátne zložky situáciu zvládajú,“ opísala Remišová, ktorá ďakuje občanom, že sa správajú zodpovedne.

12:23 VIDEO Na testovanie čakali ľudia v Bardejove od skorého rána. Podľa primátora prichádzali prví ľudia od cca siedmej a vytvárali rady.

12:06 V Gaboltove (okres Bardejov) prebehne testovania obyvateľstva až v nedeľu. Obec o tom informovala na Facebooku.

11:47 Policajti dohliadajú na verejný poriadok v okolí odberných miest na Orave a v okrese Bardejov. „Ďakujeme, že sa správate zodpovedne a otestovaním pomáhate chrániť svojich najbližších a širšie okolie,“ uviedol rezort vnútra na sociálnej sieti.

11:38 Obyvateľ Dolného Kubína, pán Zsolt, si preberá výsledok testu na tamojšej Základnej škole Janka Matúšku.

11:36 Opatrenia k pilotnej fáze robili samosprávy za pochodu. Poukázal na to predseda Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. „V takto naozaj krátkom čase dokázali samosprávy zorganizovať vo vlastnej réžii veľmi veľa vecí tak, aby sa pilotné testovanie uskutočnilo podľa predstáv ministerstva vnútra i obrany. Ak sa vyskytnú nedostatky, budeme sa z nich musieť poučiť a aplikovať ich o týždeň na plošnom testovaní celého Slovenska,“ zhodnotil Tréger. Doplnil, že napriek veľkej snahe sa nie všetky odberné miesta podarilo otvoriť podľa pôvodného harmonogramu, no všetko už funguje.

11:32 Minister zdravotníctva Marek Krajčí a štátny tajomník rezortu Peter Stachura sa dnes zapoja do akcie "Zdravotníci pomáhajú Slovensku" a od 12.00 h budú v Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove, kde budú pomáhať priamo v teréne.

11:28 Mesto Bánovce nad Bebravou zatiaľ neeviduje problémy na ulici K nemocnici, ktorej obyvatelia domov číslo 782, 783, 784 a vchodu 39 domu 785 zostali od štvrtka v karanténe. Títo ľudia sa mali podrobiť aj testovaniu na koronavírus, to sa zatiaľ podľa prednostu neuskutočnilo vzhľadom na to, že všetky kapacity zabezpečujú plošné testovanie na Orave a v Bardejove. „Zatiaľ nemáme informáciu, kedy by mohlo byť. Budeme radi, keď to bude v pondelok,“ doplnil prednosta MsÚ.

11:15 Odberné miesta v Základnej škole Janka Matušku a na štadióne v Dolnom Kubíne neboli spustené z dôvodu absentujúceho zdravotníckeho personálu. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra SR. „Predstavitelia Ozbrojených síl SR už v danej veci kontaktovali príslušné orgány. V tomto momente neevidujeme podobný prípad v žiadnom inom odbernom mieste," informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra SR,“ podotkol rezort.

11:12 Obyvatelia Dolného Kubína čakajúci na testovanie. Ozbrojené Sily SR prostredníctvom svojej sociálnej siete poďakovali Dolnokubínčanom za ústretovosť pri čakaní. „Pracujeme na 100 %. Na Orave je momentálne 7 stupňov Celzia, preto vás prosíme, teplo sa oblečte.“

11:05 Medzi dvanástou a trinástou hodinou bude na každom odbernom mieste hygienická prestávka.

10:57 Hasiči sú od rána súčasťou 50 odberových tímoch v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.

10:49 Dolnokubínsky primátor Ján Prílepok má obavu, ako budú kapacitne zvládať otestovať ľudí, ktorí aktuálne čakajú v zástupoch pred odbernými miestnosťami v meste. Mnohí obyvatelia sa podľa neho rozhodli prísť na testovanie už v piatok, keďže od soboty bude pre ľudí bez negatívneho testu platiť prísnejší režim.

10:46 Ozbrojené sily SR na svojej sociálnej sieti zverejnili príhovor najvyššieho generála Daniela Zmeka vojačkám a vojakom v rámci operácie "Spoločná zodpovednosť". „Nemám pochybnosť, že spoločným úsilím zvládneme aj toto zadanie ako mnohé iné,“ napísal Zmeko.

10:39 Občania čakajúci na výsledok testu vo vyhradenej zóne v areáli Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.

10:34 V obci Raslavice v okrese Bardejov sa tvoria dlhé rady. Prvých obyvateľov obce začali testovať tesne pred 9:00, pritom ľudia v rade stáli už od 7:30 hod. Najprv sa totiž otestoval obslužný personál. Až po ich výsledkoch začali testovať obyvateľov obce.

10:30 Do obce Kurov v Bardejovskom okrese neprišli na testovanie dobrovoľní zdravotníci. „Testovanie sa koná od 8.15 h. Doposiaľ nám neboli dodané žiadne dezinfekčné prostriedky, používané sú iba tie, ktoré dodala obec. Na testovanie sa bez ospravedlnenia nedostavili nahlásení dobrovoľní zdravotníci. Testy vykonáva zdravotník - príslušník Ozbrojených síl SR,“ povedala starostka Mária Špirková.

10:27 Odberné miesta pilotnej fázy celoplošného testovania na Orave a v okrese Bardejov sa podľa hovorcu Ozbrojených síl SR Štefana Zemanoviča podarilo vybaviť potrebným materiálom. „Išlo o mimoriadne náročnú operáciu aj po logistickej stránke. Museli sme preberať materiál z rôznych zložiek, najmä zo štátnych hmotných rezerv. Posledný materiál sa privážal až neskoro v noci alebo nadránom. Podľa informácií, ktoré máme, v zásade sa nám podarilo všetky odberové miesta včas vybaviť,“ povedal Zemanovič. Doplnil, že meškanie zdravotníkov riešili operatívne. „Zisťovali sme, kde zdravotníci sú. Prípadne sme ich presunuli z odberných miest, kde ich bol dostatok. Tak, aby sme mohli všetky odberné miesta otvoriť s čo najmenším meškaním.“

10:23 Minister obrany Jaroslav Naď vyzýva ľudí, aby sa zúčastnili celoplošného testovania na covidovú infekciu. Súčasne priznal, že na niekoľkých odberných miestach sa testovanie dosiaľ nezačalo. Podľa neho sa pod túto situáciu podpísalo viacero faktorov. „Primárne sa to týka toho, že na mieste nie je zdravotník, ktorý má certifikáciu na to, aby mohol robiť samotné stery,“ vysvetlil Naď.

10:17 Primátor Detvy Ján Šufliarský vyzval mestských poslancov, aby počas celoplošného testovania pomohli mestu ako dobrovoľníci. „Budeme radi, ak sa aj vy, poslanci, zúčastníte. Pracovník bude robiť tri dni. Ak by ich bolo viac, môžu sa striedať,“ povedal poslancom na zasadnutí októbrového mestského zastupiteľstva. Poznamenal tiež, že samospráva má zatiaľ informácie o testovaní len od armády a od Združenia miest a obcí Slovenska. „Čo vieme je, že na mieste testovania by mali byť šiesti ľudia. Dvaja zdravotníci, jeden vojak, jeden policajt a dvaja administratívni pracovníci,“ zhrnul.

10:15 VIDEO Testovanie obyvateľstva na COVID-19 v oravskom okrese.

10:08 Testovacia sada pripravená na použitie v odbernej miestnosti na Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.

10:03 Ministerstvo obrany SR v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a Bardejova oznamuje, že v prípade, že bude na odbernom mieste viacero ľudí, je odporúčané vrátiť sa neskôr, aby nedošlo k zhromažďovaniu a čakaniu. Rezort obrany odporúča reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest prostredníctvom univerzálneho odporúčacieho usmernenia. To bude časovo prerozdeľovať príchod obyvateľov na testovanie podľa abecedného poradia podľa priezvisk takto:

priezviská začínajúce na A, B, C, D v čase od 08.00 – 10.00 h,

priezviská začínajúce na E, F, G, H v čase od 10.00 – 12.00 h,

priezviská začínajúce na CH, I ,J ,K v čase od 12.00 – 14.00 h,

priezviská začínajúce na L, M, N, O v čase od 14.00 – 16.00 h,

priezviská začínajúce na P, R, S v čase od 16.00 – 18.00 h,

priezviská začínajúce na T, U, V, X, Y, Z v čase od 18.00 – 20.00 h.

09:57 Vzniknuté problémy v súvislosti s plošným testovaním v Bardejove aktuálne rieši mestský krízový štáb. „Drvivá väčšina problémov nie je zavinená samosprávou. Ide o chýbajúce certifikáty o absolvovaní testu, absenciu zdravotníckeho materiálu a nedostatok personálu operatívne rieši armáda v tesnej spolupráci s mestom. V Bardejovskej Zábave bude testovanie spustené o 14.00 h popoludní. V kine Žriedlo okolo 10.30 h, chýba tam zdravotnícky materiál aj personál. Rieši sa aj otázka osvetlenia exteriérov, keďže na mnohých odberných miestach sa realizujú odbery práve vonku,“ povedal hovorca mesta Štefan Hij.

09:53 Dve odberné miesta spojili do jedného aj v Dolnom Kubíne. K dispozícii tam boli spolu traja armádni zdravotníci, no malo ich tam byť aspoň šesť. „Problém riešime, armáda prisľúbila, že ďalší prídu do dvoch hodín,“ povedal pre myorava.sk Pavol Ľorko, prednosta tamojšieho okresného úradu. Kvôli nedostatku zdravotníkov spájajú odberné miesta aj v iných častiach Oravy.

09:47 V niektorých obciach Bardejovského okresu sa testovanie ešte nezačalo, niekde sa uskutoční len jeden deň. Vo Sveržove podľa starostu Pavla Ceľucha odberný tím ešte nedorazil. „Sú tu vojaci, polícia, všetko je pripravené, ale bez zdravotníkov. Testy máme, ale nemáme k nim certifikáty a dezinfekciu. Boli tu už ľudia a odišli,“ povedal pre Ceľuch. „V našej obci sme ešte odberné miesto neotvorili. Čakali sme na dodanie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok,“ povedala starostka Richvald Zuzana Germanová. „U nás sa ešte netestuje. Podľa harmonogramu budú u nás testy prebiehať až v nedeľu,“ doplnil starosta obce Brezov Ladislav Lukáč.

09:44 Minister obrany Jaroslav Naď dnes navštívi okrem odberného miesta v obci Nižná na Orave aj odberné miesto v ZŠ Komenského v Bardejove, to v čase medzi 12.00 a 13.00 h.

09:42 Pred obecným úradom v Kline (okres Námestovo) stojí asi 200 ľudí. Z plánovaných dvoch odberných miest majú iba jedno, dôvodom je nedostatok zdravotníkov. „Takto dokážeme pretestovať asi 10 % obce, aj to je asi veľa,“ povedal pre myorava.sk starosta Karol Revaj.

09:40 Predsedníčka strany Za ľudí mieri na z Bratislavy na Oravu. „Celoplošné testovanie môže pomôcť. Začnem návštevou obce Vitanová. Dnes sme všetci Orava. Spolu to zvládneme,“ napísala na Facebook.

09:34 V Dolnom Kubíne i Námestove museli z dôvodu nedostatku zdravotníkov zlúčiť dve odberné miesta do jedného. „Je to mierne chaotické a zmätočné, pretože je na to čas, aký je – dnes sa len doviezol materiál,“ uviedol prednosta mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík, ktorého citoval Denník N.

09:29 Od skorého rána čakalo asi 100 obyvateľov Bardejova pred Základnou školou na ulici Komenského, kde je jedno z odberných miest na testovanie. Samotný obder sa začal s asi polhodinovým meškaním, tesne pred 8.00 h dorazila časť materiálu.

09:26 Z okresu Bardejov hlásia veľa problémov. So sadami testov nedodala armáda na viacerých miestach certifikáty, do ktorých majú zdravotníci zapisovať výsledok, uviedol Denník N. Podľa portálu ONline Bardejov Na Bardejovskej Zábave sa začne testovať až po druhej popoludní, pričom testovanie sa posúva aj v Bardejovských Kúpeľoch.

09:20 Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

09:15 Pohľad do Bardejova. Celkovo je v meste 14 odberných miest.

09:00 Snímky z testovania obyvateľov v Kráľovanoch na Orave.

08:45 V obci Novoť v okrese Námestovo začali s testovaním až teraz. Informoval o tom regionálny denník myorava.sk s tým, že dôvodom boli chýbajúce testy. Tie mali byť doručené v noci.

08:40 Testuje sa antigénovými testami. Výsledok je známy po zhruba 25 minútach od odobratia vzorky. Stačí iba jeden z nosohltana.

08:15 V Dolnom Kubíne je 16 odberných miest. Podľa denníka myorava.sk pri viacerých stál rad ľudí už o pol ôsmej ráno. „Prišli sme preto, lebo ideme do Sihelného na hroby,“ povedal denník 63-ročný muž.

07:30 Počas testovacích dní bude nasadených okrem zabezpečenia bežného výkonu služby ďalších 235 policajtov. Budú udržiavať verejný poriadok, v prípade potreby budú dozerať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí odberných miest a tiež regulovať vstup do miestností na testovanie.

07:40 Na Orave bude pôsobiť 100 hasičov. „Ide o 50 hasičov – zdravotníckych záchranárov, ktorí patria medzi profesionálny zdravotnícky personál a už počas prvej vlny pandémie odobrali takmer 27.000 vzoriek. Ďalších 50 hasičov je zaradených v rôznych funkciách,“ priblížil rezort vnútra. Hasiči sú pripravení zabezpečiť logistické úlohy, poskytnúť potrebnú automobilovú techniku či poskytnúť dezinfekciu priestorov.

Oravu a Bardejov plošné testujú

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka do nedele (25. 10.) realizuje testovanie na ochorenie covid-19. Odberné miesta budú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov.

Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii na mieste. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom a vypísať formulár potrebný na registráciu. Po registrácii každý dostane pridelené číslo. „Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo a následne vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore,“ približuje ministerstvo obrany.

Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.