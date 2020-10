MIMORIADNY ONLINE Na Slovensku prebieha plošné testovanie na koronavírus: Niektoré okresy hlásia problémy!

SLOVENSKO – Na Orave a v Bardejove sa dnes začalo pilotné testovanie na koronavírus, ktoré potrvá do nedele. Počas testovacích dní bude nasadených stovky vojakov i policajtov. Otestovaných by malo byť asi 180.000 osôb v rámci 235 odberných miest. Dianie sledujeme online.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka do nedele realizuje testovanie na covid-19

09:53 Dve odberné miesta spojili do jedného aj v Dolnom Kubíne. K dispozícii tam boli spolu traja armádni zdravotníci, no malo ich tam byť aspoň šesť. „Problém riešime, armáda prisľúbila, že ďalší prídu do dvoch hodín,“ povedal pre myorava.sk Pavol Ľorko, prednosta tamojšieho okresného úradu. Kvôli nedostatku zdravotníkov spájajú odberné miesta aj v iných častiach Oravy.

09:47 V niektorých obciach Bardejovského okresu sa testovanie ešte nezačalo, niekde sa uskutoční len jeden deň. Vo Sveržove podľa starostu Pavla Ceľucha odberný tím ešte nedorazil. „Sú tu vojaci, polícia, všetko je pripravené, ale bez zdravotníkov. Testy máme, ale nemáme k nim certifikáty a dezinfekciu. Boli tu už ľudia a odišli,“ povedal pre Ceľuch. „V našej obci sme ešte odberné miesto neotvorili. Čakali sme na dodanie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok,“ povedala starostka Richvald Zuzana Germanová. „U nás sa ešte netestuje. Podľa harmonogramu budú u nás testy prebiehať až v nedeľu,“ doplnil starosta obce Brezov Ladislav Lukáč.

09:44 Minister obrany Jaroslav Naď dnes navštívi okrem odberného miesta v obci Nižná na Orave aj odberné miesto v ZŠ Komenského v Bardejove, to v čase medzi 12.00 a 13.00 h.

09:42 Pred obecným úradom v Kline (okres Námestovo) stojí asi 200 ľudí. Z plánovaných dvoch odberných miest majú iba jedno, dôvodom je nedostatok zdravotníkov. „Takto dokážeme pretestovať asi 10 % obce, aj to je asi veľa,“ povedal pre myorava.sk starosta Karol Revaj.

09:40 Predsedníčka strany Za ľudí mieri na z Bratislavy na Oravu. „Celoplošné testovanie môže pomôcť. Začnem návštevou obce Vitanová. Dnes sme všetci Orava. Spolu to zvládneme,“ napísala na Facebook.

09:34 V Dolnom Kubíne i Námestove museli z dôvodu nedostatku zdravotníkov zlúčiť dve odberné miesta do jedného. „Je to mierne chaotické a zmätočné, pretože je na to čas, aký je – dnes sa len doviezol materiál,“ uviedol prednosta mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík, ktorého citoval Denník N.

09:29 Od skorého rána čakalo asi 100 obyvateľov Bardejova pred Základnou školou na ulici Komenského, kde je jedno z odberných miest na testovanie. Samotný obder sa začal s asi polhodinovým meškaním, tesne pred 8.00 h dorazila časť materiálu.

09:26 Z okresu Bardejov hlásia veľa problémov. So sadami testov nedodala armáda na viacerých miestach certifikáty, do ktorých majú zdravotníci zapisovať výsledok, uviedol Denník N. Podľa portálu ONline Bardejov Na Bardejovskej Zábave sa začne testovať až po druhej popoludní, pričom testovanie sa posúva aj v Bardejovských Kúpeľoch.

09:20 Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

09:15 Pohľad do Bardejova. Celkovo je v meste 14 odberných miest.

09:00 Snímky z testovania obyvateľov v Kráľovanoch na Orave.

08:45 V obci Novoť v okrese Námestovo začali s testovaním až teraz. Informoval o tom regionálny denník myorava.sk s tým, že dôvodom boli chýbajúce testy. Tie mali byť doručené v noci.

08:40 Testuje sa antigénovými testami. Výsledok je známy po zhruba 25 minútach od odobratia vzorky. Stačí iba jeden z nosohltana.

08:30 Informácie o priebehu testovania a zoznam odberných miest nájdete stránke www.somzodpovedny.sk.

08:15 V Dolnom Kubíne je 16 odberných miest. Podľa denníka myorava.sk pri viacerých stál rad ľudí už o pol ôsmej ráno. „Prišli sme preto, lebo ideme do Sihelného na hroby,“ povedal denník 63-ročný muž.

07:30 Počas testovacích dní bude nasadených okrem zabezpečenia bežného výkonu služby ďalších 235 policajtov. Budú udržiavať verejný poriadok, v prípade potreby budú dozerať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí odberných miest a tiež regulovať vstup do miestností na testovanie.

07:40 Na Orave bude pôsobiť 100 hasičov. „Ide o 50 hasičov – zdravotníckych záchranárov, ktorí patria medzi profesionálny zdravotnícky personál a už počas prvej vlny pandémie odobrali takmer 27.000 vzoriek. Ďalších 50 hasičov je zaradených v rôznych funkciách,“ priblížil rezort vnútra. Hasiči sú pripravení zabezpečiť logistické úlohy, poskytnúť potrebnú automobilovú techniku či poskytnúť dezinfekciu priestorov.

Oravu a Bardejov plošné testujú

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka do nedele (25. 10.) realizuje testovanie na ochorenie covid-19. Odberné miesta budú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov.

Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii na mieste. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom a vypísať formulár potrebný na registráciu. Po registrácii každý dostane pridelené číslo. „Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo a následne vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore,“ približuje ministerstvo obrany.

Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.