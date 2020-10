AKTUÁLNE Obvinený Kováčik to má nahnuté: Podľa Čaputovej by mal rezignovať! Výzva prokurátorov

Dušan Kováčik je momentálne zadržaný. Generálna prokuratúra dnes informovala, že Kováčikovi dočasne pozastavili funkciu. Nahradiť ho má jeho zástupca Alexander Biró, ktorý dozoruje aj kauzu Donovaly Mariana Kočnera. Zatiaľ nie je rozhodnuté a známe, či dozorový prokurátor ÚŠP podá návrh na väzobné stíhanie na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

Aktualizované 14:45 Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej by mal Kováčik rezignovať

Podľa prezidentky Čaputovej je obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z trestných činov prijímania úplatku aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je veľmi vážna vec. "Keď pán Kováčik ani napriek opakujúcej sa kritike za svoju nečinnosť dôvod na rezignáciu doteraz nenašiel, myslím si, že obvinenie z tak závažného trestného činu by už dostatočným dôvodom malo byť. Aj pri zachovaní prezumpcie neviny," uviedla v stanovisku, ktoré poskytol hovorca Martin Strižinec.

Aktualizované 14:20 Dvadsať prokurátorov ÚŠP vyzvalo Kováčika, aby okamžite odstúpil z funkcie

Dvadsať prokurátorov ÚŠP vyzvalo obvineného Dušana Kováčika na okamžité odstúpenie z funkcie špeciálneho prokurátora. Informoval o tom prokurátor ÚŠP Vladimír Kuruc. "Vyzývame špeciálneho prokurátora Dušana K. na okamžité odstúpenie z funkcie špeciálneho prokurátora z dôvodu spreneverenia sa funkcii a poslaniu prokurátora, ako aj vedúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR," uvádza sa vo výzve, ktorú v piatok podpísalo 20 prokurátorov. Na ÚŠP je činných 29 prokurátorov a špeciálny prokurátor.

Jednotné stanovisko je nevyhnutné

Výzvu podpísali mediálne známi prokurátori ÚŠP, ako aj kandidáti na funkciu generálneho prokurátora Maroš Žilinka, Ján Šanta, Tomáš Honz a Ján Hrivnák. Medzi podpísanými sú aj známe mená prokurátorov, ako Attila Izsák, Oliver Janíček, Bohdan Čelovský, Vasil Špirko, Peter Kysel a Vladimír Turan.

"Je absolútne nevyhnutné zaujať takéto jednoznačné stanovisko, pretože nie je postačujúce len pozastavenie funkcie špeciálnemu prokurátorovi zo strany prvej námestníčky. Treba si uvedomiť, že takto by naďalej poberal 30-percentný plat, hoci, paradoxne, by bol napríklad vo väzbe a je to skutočne len o dočasnom pozastavení. Takže, ak budem hovoriť ja za seba, ale aj za ostatných kolegov, my, samozrejme, kategoricky žiadame, aby sa vzdal funkcie prokurátora, čo mal urobiť už včera, teda aby som bol presný, najneskôr včera, pretože jeho konanie absolútne presiahlo všetky medze etického a profesijného správania sa prokurátora," vyjadril sa Šanta.

"V mene väčšiny prokurátorov oddelenia extrémistickej kriminality ÚŠP sa pripájame k danému vyhláseniu prokurátorov ÚŠP s tým, že máme za to, že prokurátor s obvinením, ktoré sa mu kladie za vinu, kde je zahrnuté aj obvinenie z korupcie, by nemal pôsobiť vo vrcholnej funkcii vedúceho prokurátora ÚŠP," povedal Honz.

Pri sebe mal obálku s 10-tisíc eurami

"Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora JUDr. D. K. dňom 22. 10. 2020," uviedla GP SR. Či sa bude rozhodovať o jeho väzobnom stíhaní, zatiaľ nie je známe. "Vo veci zadržania D. K. Úradu špeciálnej prokuratúry nebol doručený spisový materiál s podnetom na podanie návrhu na väzbu." uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Kováčika zadržala NAKA včera skoro ráno pred budovou policajného prezídia. Jeho auto zastavili rovno na parkovisku, kam prišiel sám. Mal totiž naplánované stretnutie.

Kováčikovi pri zadržaní prehľadali auto a zabavili osobné veci. Podľa Denníka N mal pri sebe počas zadržania obálku s 10-tisíc eurami v hotovosti. Kováčika obvinili z viacerých skutkov, medzi nimi aj z trestného činu prijímania úplatku. Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že policajti obvinili štyri osoby. "Môžeme potvrdiť, že dnes bolo vyšetrovateľom Policajného zboru vznesené obvinenie štyrom osobám, okrem iného aj JUDr. D. K., a to pre viacero skutkov, okrem iného aj pre trestný čin korupcie," uviedol úrad.

ÚŠP riadi aktuálne zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíró

Úrad špeciálnej prokuratúry riadi špeciálny prokurátor, ktorého počas jeho neprítomnosti zastupuje zástupca špeciálneho prokurátora. Tým je v súčasnosti Alexander Bíró. "Zástupcu špeciálneho prokurátora vymenúva generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora a po predchádzajúcom súhlase Rady prokurátorov Slovenskej republiky po úspešnom absolvovaní výberového konania na funkciu zástupcu špeciálneho prokurátora v zmysle príkazu GP SR o organizácii a riadení práce na prokuratúre," objasnila. Zástupcom špeciálneho prokurátora je Bíró od 1. januára 2018.

Zadržané boli dve osoby

Okrem Kováčika zadržali aj Norberta Pakšiho, zástupcu riaditeľa Útvaru zvláštnych policajných činností. Obaja mali pomáhať skupine takáčovcov. Zadržanie súvisí s tým, že sa s políciou rozhodol spolupracovať bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó a ďalší obvinený z jeho kauzy František Böhm. Práve Makó mal poskytnúť informácie o vysokopostavenom porkurátorovi.

"Dve osoby boli zadržané. V súčasnosti prebiehajú s obvinenými osobami procesné úkony a vzhľadom na ich charakter a obsah sa nebudeme v tomto štádiu konania k veci bližšie vyjadrovať. Úrad špeciálnej prokuratúry poskytne stanovisko potom, keď to procesná situácia umožní. Pripomíname, že vo veci naďalej platí informačné embargo, ktoré na vec uvalil dozorový prokurátor," dodal ÚŠP.

Obvinení sú z viacerých skutkov

Informáciu o obvinení Dušana Kováčika a Norberta Pakšiho potvrdila aj polícia. "Prvého z obvinených, Dušana K., zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku a z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti," napísala polícia.

"Druhého, Norberta P., zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti a z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti," napísali policajti s tým, že bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť, keďže akcia pokračuje na viacerých miestach.