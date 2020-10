KORONAVÍRUS Poslankyňa OĽaNO sa zahrala na influencerku: Romana Tabak radí, ako prežiť karanténu

Poslankyňa svoje rady zhrnula v statuse na sociálnej sieti Facebook. "Karanténne opatrenia v predchádzajúcich mesiacoch zasiahli aj duševný stav mnohých ľudí a preto je potrebné o tejto problematike otvorene hovoriť," začína psychologickou nótou Tabak.

Tabak prešla aj na psychologickú stránku veci. "Ak sa stav depresie spojí so sezónnymi depresiami, ktoré bývajú najčastejšie od konca jesene až do zimy, môže to byť veľmi nebezpečná kombinácia pre všetky vekové kategórie," píše Tabak.

Celá kopa rád

Romana Tabak má pre ľudí riešenie, ako sa medzi štyrmi stenami doma nezblázniť ale niečim sa zamestnať:

- prečítajte si knihu z Vašej knižnice, na ktorú ste nemali čas,

- vyskúšajte prípravu nových jedál,

- cvičte doma s použitím váhy vlastného tela,

- urobte si jednodňový výlet do prírody,

- choďte si vonku zabehať,

- vyskúšajte sa otužovať,

- trávte viac času na slnku,

- choďte na bicykel alebo korčule,

- urobte si predvianočné upratovanie v kuchyni,

- poumývajte okná,

- zaskypujte si s ľuďmi, s ktorými nie ste často v kontakte,

- zmeňte svoj jedálniček,

- zahrajte si stolové hry s rodinou,

- učte sa cudzie jazyky,

- urobte si nejaký online kurz,

- urobte si fotoalbum s peknými spomienkami,

- pozrite si dobrý film,

- urobte všetky veci, ktoré ste odkladali,

- zaujímajte sa o svojich známych,

- spýtajte sa susedov, či nepotrebujú pomôcť s nákupmi

V závere Tabak odporúča, aby ľudia nezabúdali na úsmev a dodala už aj tradičnú fotografiu.