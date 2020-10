KORONAVÍRUS Ústredný krízový štáb stále rokuje: Unikla prvá možná verzia lockdownu!

BRATISLAVA - Celé Slovensko dnes pozerá na priebeh Ústredného krízového štábu, ktorý už od ôsmej hodiny rannej rokuje o ďalšom postupe voči pandémii. Čísla sa každým dňom zvyšujú a sám premiér Igor Matovič sa už nepohráva len s myšlienkou celoplošného testovania, ale lockdownu krajiny - celoštátnej karantény. Vyzerá to však, že čiastočného lockdownu sa zrejme dočkáme, a to už čoskoro.

Prvá verzia lockdownu

Aj keď ešte nie sú uverejnené žiadne oficiálne verzie lockdownu, s jednou možnou prišli Hospodárske noviny. Lockdown by mal prísť po vzore Česka a začať by nemal v pondelok, ale už v sobotu. Nejde teda ešte o oficiálne vyhlásenie vlády.

Od soboty 24. októbra úrad verejného zdravotníctva obmedzuje prevádzky s výnimkami na deväť dní.

s výnimkami na deväť dní. Výnimky budú mať : potraviny, drogérie, lekárne, optika, tlačoviny, krmivo a veterinárne služby, telekomunikácie, výdajné okienka so stravovaním, pošta, banka, leasing, e-shopy, práčovne, čistiarne, čerpacie stanice, pohrebné služby, autoservis, STK, servis výpočtovej techniky, taxíky s predelením pre zákazníkov, advokáti, exekútori, kľúčová služba.

: potraviny, drogérie, lekárne, optika, tlačoviny, krmivo a veterinárne služby, telekomunikácie, výdajné okienka so stravovaním, pošta, banka, leasing, e-shopy, práčovne, čistiarne, čerpacie stanice, pohrebné služby, autoservis, STK, servis výpočtovej techniky, taxíky s predelením pre zákazníkov, advokáti, exekútori, kľúčová služba. Školy budú zatvorené od 26. októbra do 27. novembra. Výnimku budú mať materské školy, jasle, prvý stupeň základných škôl.

budú zatvorené od 26. októbra do 27. novembra. Výnimku budú mať materské školy, jasle, prvý stupeň základných škôl. Zákaz vychádzania od 2. do 8. novembra . Vynimky budú mať ľudia s negatívnym testom nie starším ako 30. október.

. Vynimky budú mať ľudia s negatívnym testom nie starším ako 30. október. Zákaz vychádzania od 9. do 15. novembra: Možnosť voľného pohybu s negatívnym testom nie starším ako 6. november.

Možnosť voľného pohybu s negatívnym testom nie starším ako 6. november. Krízový štáb rozhodol o zrušení vlakov zadarmo od 26. októbra do 15. novembra s výnimkou ŤZP

Orava a Bardejov:

Tu bude platiť zákaz vychádzania aj v termíne od 26. októbra do 1. novembra.

aj v termíne od 26. októbra do 1. novembra. Výnimky: návšteva lekára, najbližších potravín či lekárne, účasť na testovaní, venčenie psov do 100 metrov od bydliska, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, pohreb blízkej osoby.

Rybníček varuje, že sa blížime k talianskemu scenáru

Podľa informácií od primátora Trenčína a predsedu Únie miest Slovenska Richarda Rybníčka sa čísla veľmi rýchlo približujú k Česku. Prvotné výsledky z testovania na Orave a v Bardejove by mala mať vláda na stole už v pondelok a mala by s nimi začať kalkulovať. "V tejto chvíli sa blížime k časom, ktoré si nevieme mnohí ani predstaviť. Sme veľmi blízko talianskeho scenáru. Ľudia by mali dodržiavať opatrenia a počúvať krízový štáb," varuje Rybníček.

Sulík vraví, že dohoda nemusí byť boľavá

Dohoda, ktorá sa práve črtá na ústrednom krízovom štábe, nemusí byť až tak veľmi boľavá. Počas hodiny otázok v parlamente to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý v pléne zastupoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Treba podľa neho dbať na to, aby sme zbytočne neposielali firmy do krachu. "Viac vám v tomto momente nemôžem povedať, lebo rokovania ešte stále prebiehajú," dodal s tým, že závery rokovaní oznámia predstavitelia vlády a štábu spoločne.

Sulík tiež skonštatoval, že je mu veľmi ľúto, ak pri karanténe ľudí prichádzajúcich zo zahraničia dochádzalo k nedôstojným podmienkam. Ak by sme si celé leto zachovali karanténu pri vstupe na Slovensko, alebo mali povinné testovanie pri vstupe do krajiny, nemuseli sme mať teraz podľa Sulíka tak veľké problémy. "Neviem úplne presne, prečo minister zdravotníctva nezverejní všetky čísla, ale videli sme ich dnes na krízovom štábe a verte mi, tie čísla sú desivé," dodal.

Minister odišiel na hodinu otázok

Pred novinárov sa po hodinách rokovania konečne postavil vicepremiér Sulík. "Vyzerá to tak, že dnes poobede budeme prezentovať jedno spoločné stanovisko. Mne samozrejme záležalo na tom, aby ekonomika neutrpela. Dohodli sme sa, že o výsledkoch rokovania budeme informovať spoločne. Teraz vám vo vecnej rovine nepoviem nič," povedal Richard Sulík, ktorý sa ponáhľal na hodinu otázok do Národnej rady SR. Toho v prípade, že sa nestihne vrátiť na tlačovke zastúpi pravdepodobne podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.

Spomínaný spoločný tlačový brífing by podľa informácií od ministra obrany Jaroslava Naďa mal začať okolo tretej až štvrtej popoludní. Zatiaľ žiadne ďalšie informácie nikto z vlády neposkytol.

Premiér pripravuje ľudí na lockdown

Premiér začal na sociálnej sieti už ľudí pripravovať na najnovšie opatrenia. Podľa našich informácií by mal od budúceho pondelka nastať čiastočný lockdown . "Ústredný krízový štáb ako aj vláda prijímame najťažšie rozhodnutia v dejinách samostatnej Slovenskej republiky," píše Matovič.

Lekár hovorí, že už niet inej cesty, ako lockdownu

Lekár a predseda lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský je po rokovaní štábu za celoštátny lockdown. Povedal to pred novinármi na brífingu počas rokovania. "Naše nemocnice sú Potemkinove dediny. Nie je na čo čakať, máme tu exponenciálny rast," hovorí Visolajský počas prestávky. "Ten vírus sa nedá poraziť v nemocnici, len pred nemocnicami. Pozrite sa, ako to nezvládlo ani bohaté Bergamo (v Taliansku pozn. red.)," pripomína Visolajský. Ak bude lockdown tak Visolajský vyslovil názor, že to bude na najmenej 2 až 3 týždne .

„Nevidím veľký zmysel, aby sme čakali týždeň – dva na celoštátne testovanie, ktoré nám spraví ten istý efekt ako celonárodný lockdown,“ uviedol Visolajský.

Minister obrany očakáva kombináciu lockdownu a testovania

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) načrtol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu návrh o miernejšom lockdowne a následnom plošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Potvrdil tiež, že lietadlo s antigénovými testami už pristálo na Slovensku. "Myslím, že ten záver, ktorý bol predstavený včera je taký, že to bude vlastne kombinácia. Bude miernejší lockdown a bude potom celoplošné testovanie," povedal po včerajšom zasadaní pandemickej komisie Jaroslav Naď.

Odmietol, že by sa premiér Igor Matovič (OĽANO) chcel "stiahnuť" z testovania. Účasť na jej stredajšom (21. 10.) zasadnutí hodnotí ako historickú, podľa jeho slov sa zúčastnilo na nej viacero ministrov a množstvo odborníkov.

Očakávaný náraz na názor liberálov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus skonštatoval, že SaS silne podporuje myšlienku pretestovania obyvateľstva. Pokiaľ ide o lockdown, chcú poznať detaily. "Stále vidím otvorené obe možnosti, stále si ale nemyslím, že lockdown v tom pravom slova zmysle je to, čo Slovensku hrozí," povedal Klus pred zasadnutím.

Na rokovanie prišiel medzi poslednými aj vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Novinárom len v rýchlosti odkázal, že sa im bude venovať po tom, ako sa z rokovania vráti.

Drucker sa pustil do vlády kvôli nákupu testov

Kým sa vo vnútri koná zasadanie krízového štábu, pred budovou Úradu vlády mal tlačový brífing líder Dobrej voľby Tomáš Drucker, ktorý vládu kritizoval za spôsob, akým boli nakúpené testy na koronavírus.

Vystaviť zdravých ľudí a zdravotníkov riziku, že sa nakazia, je nezodpovedné a je to úplne zlý postup. Na štvrtkovom brífingu to vyhlásil predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker na margo plánovaného celoplošného testovania na Slovensku na ochorenie COVID-19. Testovanie označil za "samoľúby úlet" a "dobrodružstvo" premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Firmu, ktorá má dodať desať miliónov skríningových testov, považuje za nedôveryhodnú.

"Mnohí ľudia sa, samozrejme, boja o svoje zdravie. Ale vystaviť riziku zdravých ľudí, ľudí, ktorí poctivo dodržiavajú karanténne opatrenia, že sa majú dostaviť na miesta, kde prichádzajú stovky ľudí nakazených... vystaviť zdravotníkov riziku, že sa nakazia, je proste nezodpovedné," skonštatoval Drucker, podľa ktorého nový koronavírus nezničíme celoplošným testovaním ani lockdownom, ale systematickými opatreniami.

Firmu Eurolab Lambda, s ktorou štát uzatvoril zmluvu na nákup desiatich miliónov testov za 43 miliónov eur, považuje za nedôveryhodnú. Opätovne kritizoval, že sa firma prihlásila aj napriek tomu, že mala dlh voči Sociálnej poisťovni, čím nesplnila jednu zo základných požiadaviek. Fakt, že firma dlh splatila pred podpisom zmluvy, považuje za nepodstatné.

Poukázal tiež na to, že splnené nie sú nakoniec ani špecifikácie testov, keďže ich senzitivita je nižšia, ako firma deklaruje a na takéto testovanie ich neodporúčajú ani mnohí odborníci. Podľa vlastných slov je skôr zástancom primeraných a adresných testov, PCR testov zadarmo, zriadiť by sa mohlo podľa neho napríklad aj Call centrum, aby sa ľudia mohli dovolať. Uplatnenie nakúpených skríningových testov vidí skôr na pohotovostiach či na urgentoch.

"Je neprípustné, aby v takýchto chvíľach Igor Matovič zneužíval svoje postavenie a tajil pred verejnosťou tak kľúčové veci, akými je obstaranie skríningových testov," poznamenal Drucker. Štátnych úradníkov vyzval na to, aby sa "nepoddali hrám", pripomenul im, že nesú trestno-právnu zodpovednosť. Drucker sa tiež nechal počuť, že sa v lete v boji proti pandémii neurobilo nič a pandemický plán nefunguje. Myslí si, že ak by prišla prípadne tretia vlna, ľudia prestanú dôverovať v opatrenia a prestanú byť ochotní znášať ich.

Testy už prišli

Minister obrany spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom už potvrdili, že testy, ktoré vláda kvôli celoplošnému testovaniu nakúpila, už dorazili na Slovensko. Stalo sa tak po tretej ráno.

Podľa rezortu obrany už od rána si profesionálni vojaci zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR prebrali celkovo 187 200 sád testov, 40 800 rúšok, 14 096 respirátorov, 467 900 jednorazových a chirurgických rukavíc, 16 850 overalov, 2 350 štítov a okuliarov, 7 045 návlekov na obuv, 7 050 ochranných čiapok a kukiel, 710 emitných misiek potrebných pre zabezpečenie prvej etapy testovania.

Tento materiál distribuujú Ozbrojené sily SR vlastnými prostriedkami v prvom rade na príslušné regionálne veliteľstvá a následne už priamo na testovacie miesta na Orave a v Bardejove. Okrem toho vojaci v súčinnosti so samosprávami pokračujú aj v organizačných prípravách pilotného testovania.