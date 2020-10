Rokovanie vlády sa začína opäť skoro ráno: Kabinet by mal vymenovať prednostov okresných úradov

BRATISLAVA - Vláda SR by mala vymenovať v stredu 12 nových prednostov okresných úradov. Návrh na ich vymenovanie má kabinet v programe 45. schôdze, ktorá sa začína opäť skoro ráno, o 06.00 h. V prípade vymenovania navrhovaných mien ostanú zo 72 okresných úradov už len tri, na ktorých nedošlo po marcovej výmene vlády k novému obsadeniu postu prednostu.

Kabinet prerokuje aj poslanecký návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá by podľa predkladateľa mala zlepšiť prístup vojakov k rehabilitačným a liečebným zariadeniam Ministerstva obrany SR.

Ministri sa majú venovať aj správe o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. Zo štatistík, ktoré materiál uvádza, vyplýva, že väčšina žien, ktoré sa stali obeťou partnerského násilia, je vystavených psychickému týraniu, preukazujú to potvrdené prípady políciou i bilancia identifikovaných foriem násilia v prípade obetí, kontaktujúcich Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie.

Od roku 2022 by mal fungovať samostatný poistný fond pre skrátenú prácu. Navrhuje to ministerstvo práce v Koncepcii zavedenia nástroja kurzarbeit, ktorú má prerokovať vláda. Koncepcia obsahuje viacero možností úhrady daní a odvodov, samotná výška dávky pre zamestnanca bude približne 80 % jeho čistej mzdy.

Doručovanie poštových zásielok Slovenskou poštou má byť počas núdzového stavu obmedzené. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny pandémie nového koronavírusu z dielne ministerstva hospodárstva. Dôvodom zmeny je snaha o obmedzenie možností šírenia nákazy.

Letiskovým spoločnostiam by mala byť poskytnutá čiastočná kompenzácia v súvislosti s koronakrízou. Zaviesť by sa preto mal nový účel poskytnutia príspevku v civilnom letectve s obmedzenou lehotou na jeho poskytnutie. Vláda v stredu prerokuje návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie.

Prístup vojakov k rehabilitačným a liečebným zariadeniam Ministerstva obrany SR a čerpanie preventívnej rehabilitácie v nich by sa mohli zlepšiť. Je to cieľom novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú v stredu odsúhlasila vláda. Poslanci Národnej rady SR ju ešte predtým posunuli do druhého čítania.

"Zámerom novely je zlepšenie prístupu väčšieho počtu príslušníkov Ozbrojených síl SR k rehabilitačným zariadeniam a liečebným kúpeľom, ktoré sú v kompetencii alebo ich odporúča MO SR," argumentuje predkladateľ novely Juraj Krúpa. Má ísť o systematizáciu procesu tak, aby príslušníci OS SR mali možnosť v daných termínoch čerpať preventívne rehabilitácie prednostne pred tým, ako by mohli čerpať tzv. aktívny odpočinok.

Dôvodová správa vysvetľuje, že je súčasťou komplexnej starostlivosti o profesionálneho vojaka vytvoriť a zabezpečiť podmienky zamerané na pravidelnú regeneráciu jeho fyzických a duševných síl. Táto starostlivosť sa zabezpečuje poskytovaním preventívnej rehabilitácie v troch formách. A to formou rekondičného pobytu s kúpeľným režimom na 21 dní, rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti rezortu obrany či v zariadeniach určených rezortom alebo formou aktívneho odpočinku na území Slovenska na 14 dní.

Novela má za cieľ ustanoviť, že vojakovi, ktorý má nárok a záujem o preventívnu rehabilitáciu, sa na základe jeho žiadosti v prvom rade poskytne táto formou rekondičného pobytu s liečebným kúpeľným režimom alebo formou rekondičného pobytu v zariadeniach rezortu. Až následne, ak mu nebude poskytnutá rehabilitácia v týchto zariadeniach, poskytne sa mu preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku.