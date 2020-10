Home office? Toto sú práce, ktoré môžete vykonávať z domu

Bratislava - Ak by ste chceli nahradiť cestu do práce cestou do vašej súkromnej kancelárie, ktorá by sa pokojne mohla nachádzať vo vašej obývačke, riešením by mohla byť práca, ktorá sa dá vykonávať z domu. Práca z domova bola donedávna výsadou len určitých prísne profilovaných odborníkov, ale počas pandémie koronavírusu sa veľké množstvo zamestnávateľov a spoločností rozhodlo ponúknuť túto možnosť svojim zamestnancom. Pozrime sa teda na to, aké povolania sa dajú vykonávať z pohodlia domova.