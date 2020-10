AKTUÁLNE Zasadá Bezpečnostná rada: Dobrovoľné testovanie a povinná karanténa! Čaputová sa bude pýtať

BRATISLAVA - Dnes na vláde zasadá Bezpečnostná rada, ktorej sa zúčastní aj prezidentka Zuzana Čaputová. Premiér Igor Matovič pred zasadaním oznámil, že kto sa nedá testovať, bude musieť absolvovať domácu karanténu. Bližšie podrobnosti, ako to bude fungovať, zatiaľ nie sú známe.

Premiér Matovič dnes na tlačovke pred Bezpečnostnou radou oznámil, že kto sa nezúčastní plošného testovania, bude musieť absolvovať domácu karanténu. Testovanie bude dobrovoľné. Aj na to sa bude prezidentka pýtať. Spor medzi Matovičom a Čaputovou vznikol potom, čo o pláne plošne testovať informoval najprv kolegov z Bruselu až potom Čaputovú.

12:58 Na zasadanie Bezpečnostnej rady prišla aj prezidentka Zuzana Čaputová

Na radu prišla s otázkami. "Idem tam s otázkami, idem tam s informáciami a určite tam idem s dobrou vôľou, aby som pomohla celej veci," povedala. Prezidentku bude zaujímať, čo bude po plošnom testovaní. "Viac informácií vám poskytnem po Bezpečnostnej rade," uviedla na margo domácej karantény.

Plošné testovanie je dobrovoľné

Spornou otázkou ohľadom plošného testovania bolo, či bude dobrovoľné, alebo povinné. S povinným testovaním nesúhlasila prezidentka v prípade, ak by mali hroziť sankcie. Koalícia sa nakoniec rozhodla, že testovanie bude dobrovoľné, avšak bude to mať háčik.

Povinná karanténa, kontakty sa dohľadávať nebudú

Premiér dnes na tlačovke uviedol, že to sa testovania nezúčastní, skončí v karanténe. Včera sa na tom dohodla koaličná rada. "Kto sa nepreukáže akýmkoľvek negatívnym testom, či už zo štátneho testovania, alebo zo súkromného, bude nasledujúcich 10 dní v karanténe," povedal Matovič. Zatiaľ nie je jasné, ako to bude štát kontrolovať. Aby bol test spravený v súkromných zariadeniach platný, mal by byť rovnako starý, ako ten vyhotovený v prípade štátneho plošného testovania.

"Každý, kto sa zúčastní testovania, o tom bude mať potvrdenie. Keď sa ním po výzve príslušníka policajného zboru alebo ozborejných síl nepreukáže, tak sa podrobí priestupkovému konaniu a hrozí mu pokuta do 1 650 eur," povedal Matovič o tom, ako sa bude karanténa kontrolovať. V praxi by išlo o zákaz vychádzania pre neotestované osoby, ktorý podľa premiéra bude prijímať vláda. Kontakty sa dohľadávať nebudú, premiér očakáva veľkú účasť a minister zdravotníctva mal jasnú odpoveď. "Všetci, ktorí sa nedajú testovať, budú v karanténe, kontakty nie je potrebé dohľadávať," uviedol Krajčí.