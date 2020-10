Po škandále s van tajm je tu ďalší! Matovič zvoláva Bezpečnostnú radu: Pán premiér, čo tá vlajka?

Nie je to tak dávno, čo sa Slováci zabávali na videu, v ktorom premiér Igor Matovič predvádza v Bruseli svoju angličtinu. "Can I go.. one time? Next time?" pýtal sa Matovič vo videu vetu, ktorá už medzi Slovákmi zľudovela. Okamžite po zverejnení spomínaného videa, zaplavili sociálne siete vtipy na adresu premiéra.

Zdá sa však, že premiérovi sa trapasy nevyhýbajú. V pondelok doobeda zverejnil na sociálnej sieti Facebook príspevok, v ktorom oznamuje, že zvoláva Bezpečnostnú radu. "Na zajtra zvolávam Bezpečnostnú radu SR. Situácia je vážna a stojíme pred kľúčovým bojom, ktorý musíme nielen zvládnuť, ale aj vyhrať. #ZomknimeSa ... a nezabúdajme, že operácia #SpoločnáZodpovednosť je cesta ku slobode," napísal Matovič.

Matovič však k tomuto príspevku pridal aj emotikon pästičky a vlajku. Českú. Premiér si zrejme vzápätí svoj omyl uvedomil, pretože už o pár minút bola z príspevku vlajka vymazaná a pre istotu tam ostala len pästička.

Bavia sa aj zahraniční

Ani rýchla korekcia príspevku však nezabránila tomu, aby si to všimli aj iní ľudia. Príspevok premiéra Matoviča sa objavil aj v skupine Foreigners in Bratislava.

Nie je to však prvýkrát, kedy si premiér Slovenskej republiky pomýlil štátne symboly. Stalo sa tak aj v lete, keď bol vo Varšave a k príspevku na sociálnej sieti pridal vlajku Chorvátska a nie Poľska. Predtým si zase pomýlil maďarskú vlajku s vlajkou Tadžikistanu. Po tom, ako ľudia na chybu upozornili, im premiér odkázal, že "z neúmyselnej maličkosti urobia somára".