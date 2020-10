KORONAVÍRUS Vláda skončila mimoriadne rokovanie: Po hodinách je tu definitívne rozhodnutie!

Premiér Matovič už počas včerajšej tlačovej konferencie avizoval, že dnes si vláda mimoriadne zasadne k dôležitému bodu, a síce spôsob, akým sa vykoná celoplošné testovanie na koronavírus na Slovensku. Pri tomto budú asistovať Ozbrojené sily SR. Rokovanie začalo dnes o 14:00. Padlo dôležité rozhodnutie.

Na tlačovej konferencii sa nachádzajú všetci predsedovia koaličných strán. "Vláda dnes pripravila operáciu "Spoločná zodpovednosť"," uvádza na začiatku brífingu minister obrany Jaroslav Naď. Testovanie prebehne podľa očakávania podľa novembrových víkendov, ako bolo už včera ohlásené. Potrebných bude 5000 osôb štátneho aparátu plus 8000 príslušníkov ozbrojených síl a množstva zdravotníckeho personálu.

Je to výzva, ale ideme do toho, vyhlásil minister Naď

"Napriek tomu, že je to veľka výzva, naše rezorty sú plne pripravené tejto výzve čeliť a toto pretestovanie zrealizovať," pokračuje Naď. "Plánujeme nasadiť na splnenie tejto úlohy prakticky všetkych dispozibilných vojakov, samosprávu a ostatné zložky tak, aby sme to zvládli," vyhlásil Naď.

Potvrdzuje tiež, že ešte pred prvým týždňom testovania prebehne ešte skoršie testovanie okresov Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a Bardejov . Náši susedia v zahraničí podľa ministra uvažujú o podobných krokoch. Naď okrem toho vyzval aj opozíciu, aby sa ku koalícii pridala a "ťahali za jeden povraz". "Vopred ďakujem všetkým vojačkám a vojakom. Vy im všetkým ukážete, aké sú dôležité ozbrojené sily v rámci krízového manažmentu krajiny," ukončil svoju reč Naď.

Premiér priznáva, že celoplošné testovanie je podľa jeho slov poslednou možnosťou. "Toto je jediná cesta z pekla, do ktorého sa jednoznačne rútime. Inak skončíme s opatreniami ako v Izraeli, New Yorku alebo v Madride," vyhlásil premiér Igor Matovič.

Vláda poverila Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR . V nedeľu o tom rozhodol vládny kabinet na mimoriadnom rokovaní.

Každý má určené svoje úlohy

Podľa informácií z vládneho materiálu, ktorý už bol schválený vyplýva, že jednotliví členovia vlády dostanú svoje povinnosti. " Minister obrany má do 30. novembra 2020 vyčleniť do 8000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva. Ministri zdravotníctva a vnútra v spolupráci s ministrom obrany majú do 30. novembra 2020 zabezpečiť prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu a podporiť činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky najmä čo sa týka náboru potrebných ľudských zdrojov. Minister vnútra v spolupráci s ministrom financií má vyčleniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na plnenie úloh podľa tohto uznesenia. Predseda Správy štátnych hmotných rezerv má zabezpečiť ochranné pomôcky a testy na celoštátne testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19. Starostovia a primátori majú plniť na svojom území úlohy vyžadované orgánmi štátnej správy v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu," uvádza sa v materiáli.

Detaily a závery z rozhodnutia vlády

"Testovanie na celoštátnej úrovni pomôže lepšie identifikovať existujúce ohniská nákazy, umožní poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti aj pre prípady so slabými alebo žiadnymi príznakmi ochorenia COVID-19 a účinnejšie oddelenie nakazeného obyvateľstva," uvádza sa v materiáli.

Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenska starší ako desať rokov. Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch 30. októbra do 1. novembra a v dňoch 6. až 8. novembra. V dňoch od 23. do 25. októbra sa uskutoční pilotné testovanie so zameraním na okresy, v ktorých sa v súčasnosti najviac šíri ochorenie COVID-19.

Odberové miesta budú podľa schváleného materiálu umiestnené a zariadené tak, aby bolo možné zabezpečiť dodržanie všetkých opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu. Odberové miesta budú zriadené tak, aby ich dostupnosť pre obyvateľstvo bola čo najlepšia, podobne ako v prípade zriaďovania volebných miestností.

Na odberových miestach budú pôsobiť integrované tímy vedené profesionálnymi vojakmi OS SR, preto vláda navrhla vyčleniť do 8000 príslušníkov armády. Okrem profesionálnych vojakov OS SR budú integrované tímy pozostávať z príslušníkov Policajného zboru, kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a administratívneho personálu. "Odber vzoriek na testovanie bude uskutočňovať výhradne odborne kvalifikovaný zdravotnícky personál," píše sa v schválenom materiáli.

Umiestnenie odberových miest a časy, kedy bude možné odberové miesto navštíviť, budú oznámené prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, v TASR a zverejnením na stránke https://korona.gov.sk/.

Plán oznámil premiér pomerne nečakane

Na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda sa na projekt pripravuje už tri týždne. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné. V sobotu to počas tlačovej konferencie uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

Pretestovanie Slovákov by malo prebiehať takým istým systémom ako pri voľbách. V približne 5997 volebných okrskoch sa vytvoria odberné miesta. V každom bude asi sedem ľudí, a to policajti, príslušník ozbrojených síl, miestnej štátnej správy a zdravotníci, vysvetlil premiér. Ľudia by mali na odberné miesto prísť s občianskym preukazom. Obyvatelia, ktorí žijú mimo svojho trvalého pobytu, môžu prísť na testovanie na najbližšie odberné miesto, nemusia sa presúvať do svojho bydliska. Premiér podotkol, že tam budú dopísaní do odberových zoznamov.

Testovanie zadarmo

Ľudia by mali byť otestovaní podľa Matoviča počas dvoch víkendov. Matovič tvrdí, že testovať by sa malo v časových rozvrhoch podľa abecedného poradia obyvateľov. Malo by sa tak predísť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste. "Testovanie bude bezplatné," dodal. Zatiaľ nevedel povedať, či bude povinné alebo dobrovoľné. Matovič uviedol, že podľa predbežných názorov pediatrov by sa deti do desať rokov nemuseli testovať.

Vyhrali tri firmy

Testovať sa bude pomocou antigénových testov, ktoré štátne hmotné rezervy objednali v objeme 13 miliónov kusov. Antigénové testy zachytia infekčných ľudí, podotkol predseda vlády. Testy budú podľa premiéra stáť v priemere asi štyri eurá bez DPH za kus. "Boli tri víťazné firmy a najnižšia cena bola 3,90 eura a najvyššia 4,45 eura. Stredná cena od firmy, z ktorej je najviac testov nakúpených, je 3,95 eura," uviedol premiér.

Výhodou testu podľa Matoviča je, že sa vie veľmi rýchlo vyhodnotiť. Výsledky by mali byť známe zhruba do 15 minút. "Hlavné pretestovanie prebehne takto za dva týždne počas soboty a nedele (31. 10. – 1. 11.). Tento najbližší víkend (24. – 25. 10.) by sme chceli spustiť pilotný projekt a pretestovať najkrízovejšie okresy, ktoré na Slovensku máme, presne takým istým spôsobom, ako to bude prebiehať na celom Slovensku," uviedol Matovič. Mali by to byť okresy Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín. Ak budú interné kapacity stačiť, pôjde aj o okres Bardejov.

Matovič nechce zažiť situáciu, že sa budú stavať poľné nemocnice a bude sa rozhodovať o tom, kto má alebo nemá ísť do nemocnice. "Ak toto zvládneme, môžeme byť vzorom pre celý svet," povedal premiér. Viac informácií bude podľa neho známych v nedeľu 18. októbra, kedy sa mimoriadne zíde vláda.